Ricardo Morán: ¿Qué es una gestación subrogada y por qué el productor de Yo Soy debió acudir al Tribunal Constitucional?

Un hombre y dos niños caminan por un pasillo institucional peruano con banderas nacionales y el logo de RENIEC, avanzando hacia un mural de la balanza de la justicia que simboliza la equidad legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Ricardo Morán, reconocido productor de televisión peruano y figura de programas como “Yo Soy”, marcó un hito en la discusión nacional sobre la gestación subrogada y los derechos de filiación en el país. La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de reconocer la inscripción de sus hijos, nacidos mediante subrogación en el extranjero, sentó un precedente para el reconocimiento legal de familias no tradicionales.

La resolución del TC estableció que los menores tenían derecho a la identidad y la nacionalidad peruana, aun cuando hubieran nacido por gestación subrogada fuera del territorio nacional.

La gestación subrogada, también conocida como vientre subrogado o maternidad subrogada, consiste en una técnica de reproducción asistida en que una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja. El proceso puede involucrar la aportación genética de uno o ambos padres intencionales y, en muchos casos, la gestante no tiene vínculo biológico alguno con el bebé. Mientras que países como Estados Unidos, especialmente en estados como California, regulan y permiten esta práctica, en Perú existe un vacío legal.

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Ricardo Morán, juez del programa "Yo Soy", anuncia la expulsión de los imitadores de Jowell y Randy durante una emisión en vivo, como parte de la noticia que conmocionó al público. (Yo Soy / Latina)

Un vacío legal y la negativa del registro civil peruano

Ricardo Morán recurrió a la gestación subrogada en Estados Unidos, donde nacieron sus dos hijos, utilizando sus propios gametos y óvulos de una donante anónima. Cuando volvió a Perú, intentó inscribir a los menores en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Sin embargo, la solicitud fue rechazada porque la legislación nacional solo permite que una madre registre a sus hijos sin identificar al padre, pero no concede el mismo derecho a los padres en situación inversa. Esta negativa impulsó a Morán a iniciar una batalla judicial para el reconocimiento de los derechos de filiación y nacionalidad de sus hijos.

TC ordena emite pronunciamiento sobre embarazo subrogado (Composición Infobae Perú)

El productor argumentó que la decisión de RENIEC vulneraba derechos fundamentales como la igualdad, la identidad, la nacionalidad y la no discriminación por orientación sexual. Morán sostuvo que la medida resultaba discriminatoria y que el país carecía de una normativa específica sobre gestación subrogada, lo que agravaba la situación de sus hijos.

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El paso al Tribunal Constitucional y los fundamentos del fallo

Tras agotar las instancias judiciales ordinarias, Morán acudió al Tribunal Constitucional con una demanda de amparo. De acuerdo con la resolución del TC, recogida por LP Derecho, la negativa de RENIEC suponía una afectación directa a los derechos fundamentales de los menores y su padre. El tribunal determinó que RENIEC debía inscribir a los niños con los apellidos de su padre biológico y respetar los certificados de nacimiento emitidos por las autoridades estadounidenses. Además, el fallo estableció que la orientación sexual del padre no podía ser impedimento para ejercer la paternidad legal ni para el acceso de los hijos a sus derechos fundamentales.

La entidad señaló que los puestos están dirigidos a profesionales y técnicos que acrediten experiencia y formación especializada acorde con las labores del cargo. Foto: Tribunal Constitucional

El fallo del TC declaró nulas las resoluciones administrativas de RENIEC que negaban la inscripción y ordenó la inscripción inmediata de los menores como hijos de Ricardo Morán, otorgándoles la nacionalidad peruana. El tribunal también exhortó al Congreso de la República a legislar sobre la gestación subrogada para evitar futuros vacíos legales. Según la sentencia, la falta de regulación explícita no justifica la restricción de derechos de los menores, quienes tienen derecho a la identidad y la nacionalidad desde su nacimiento.

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Una cuna vacía con pulseras de identificación y la bandera de Perú, junto a una balanza de la justicia, simbolizan el debate sobre la gestación subrogada y su regulación legal en el país ante el Tribunal Constitucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disenso dentro del tribunal y repercusiones sociales

En la resolución, uno de los magistrados del TC expresó un voto singular en contra, señalando que la maternidad subrogada está prohibida en el ordenamiento jurídico peruano. Sin embargo, la posición mayoritaria del tribunal sostuvo que el interés superior del niño y el reconocimiento de derechos fundamentales, como la identidad y la nacionalidad, debían prevalecer aun ante la ausencia de una norma expresa sobre la materia.

Dos manos sostienen certificados de nacimiento estadounidenses y pasaportes peruanos, junto a formularios del RENIEC, con la bandera de Perú y una balanza de justicia de fondo, representando un debate legal sobre filiación y nacionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia generó repercusión en el debate público y dejó en evidencia la necesidad de un marco legal claro para la gestación subrogada en Perú. La decisión del Tribunal Constitucional no implica la legalización automática de la subrogación, pero obliga a las autoridades administrativas a respetar los derechos derivados de procesos realizados en el extranjero, sobre todo cuando se acredita la filiación y se protege el interés superior del menor.

Primer plano de una mujer embarazada con ambas manos sosteniendo su vientre desde abajo, mostrando un sensor de monitoreo, reflejando la atención médica y el bienestar fetal. (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un precedente para las familias diversas

El caso, según reveló LP Derecho, mostró que la ausencia de legislación específica genera situaciones de discriminación y vulneración de derechos para familias diversas y padres solteros. La experiencia de Ricardo Morán y el fallo del TC establecieron un precedente en el reconocimiento de la filiación en casos de gestación subrogada y abrieron el debate sobre la actualización del marco legal peruano para responder a los desafíos de las nuevas realidades familiares y reproductivas.

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El Congreso tiene pendiente la tarea de legislar sobre la materia, mientras que la resolución del tribunal se consolida como un referente para otros casos similares que puedan presentarse en el país. La decisión representa un paso relevante en la protección de derechos de niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida y en el avance hacia el reconocimiento de diversos modelos familiares.