Ricardo Morán: ¿Qué es una gestación subrogada y por qué el productor de Yo Soy debió acudir al Tribunal Constitucional?

El caso de Ricardo Morán, reconocido productor de televisión peruano y figura de programas como “Yo Soy”, marcó un hito en la discusión nacional sobre la gestación subrogada y los derechos de filiación en el país. La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de reconocer la inscripción de sus hijos, nacidos mediante subrogación en el extranjero, sentó un precedente para el reconocimiento legal de familias no tradicionales.
La resolución del TC estableció que los menores tenían derecho a la identidad y la nacionalidad peruana, aun cuando hubieran nacido por gestación subrogada fuera del territorio nacional.
La gestación subrogada, también conocida como vientre subrogado o maternidad subrogada, consiste en una técnica de reproducción asistida en que una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja. El proceso puede involucrar la aportación genética de uno o ambos padres intencionales y, en muchos casos, la gestante no tiene vínculo biológico alguno con el bebé. Mientras que países como Estados Unidos, especialmente en estados como California, regulan y permiten esta práctica, en Perú existe un vacío legal.
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Un vacío legal y la negativa del registro civil peruano
Ricardo Morán recurrió a la gestación subrogada en Estados Unidos, donde nacieron sus dos hijos, utilizando sus propios gametos y óvulos de una donante anónima. Cuando volvió a Perú, intentó inscribir a los menores en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Sin embargo, la solicitud fue rechazada porque la legislación nacional solo permite que una madre registre a sus hijos sin identificar al padre, pero no concede el mismo derecho a los padres en situación inversa. Esta negativa impulsó a Morán a iniciar una batalla judicial para el reconocimiento de los derechos de filiación y nacionalidad de sus hijos.
El productor argumentó que la decisión de RENIEC vulneraba derechos fundamentales como la igualdad, la identidad, la nacionalidad y la no discriminación por orientación sexual. Morán sostuvo que la medida resultaba discriminatoria y que el país carecía de una normativa específica sobre gestación subrogada, lo que agravaba la situación de sus hijos.
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El paso al Tribunal Constitucional y los fundamentos del fallo
Tras agotar las instancias judiciales ordinarias, Morán acudió al Tribunal Constitucional con una demanda de amparo. De acuerdo con la resolución del TC, recogida por LP Derecho, la negativa de RENIEC suponía una afectación directa a los derechos fundamentales de los menores y su padre. El tribunal determinó que RENIEC debía inscribir a los niños con los apellidos de su padre biológico y respetar los certificados de nacimiento emitidos por las autoridades estadounidenses. Además, el fallo estableció que la orientación sexual del padre no podía ser impedimento para ejercer la paternidad legal ni para el acceso de los hijos a sus derechos fundamentales.
El fallo del TC declaró nulas las resoluciones administrativas de RENIEC que negaban la inscripción y ordenó la inscripción inmediata de los menores como hijos de Ricardo Morán, otorgándoles la nacionalidad peruana. El tribunal también exhortó al Congreso de la República a legislar sobre la gestación subrogada para evitar futuros vacíos legales. Según la sentencia, la falta de regulación explícita no justifica la restricción de derechos de los menores, quienes tienen derecho a la identidad y la nacionalidad desde su nacimiento.
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Disenso dentro del tribunal y repercusiones sociales
En la resolución, uno de los magistrados del TC expresó un voto singular en contra, señalando que la maternidad subrogada está prohibida en el ordenamiento jurídico peruano. Sin embargo, la posición mayoritaria del tribunal sostuvo que el interés superior del niño y el reconocimiento de derechos fundamentales, como la identidad y la nacionalidad, debían prevalecer aun ante la ausencia de una norma expresa sobre la materia.
La sentencia generó repercusión en el debate público y dejó en evidencia la necesidad de un marco legal claro para la gestación subrogada en Perú. La decisión del Tribunal Constitucional no implica la legalización automática de la subrogación, pero obliga a las autoridades administrativas a respetar los derechos derivados de procesos realizados en el extranjero, sobre todo cuando se acredita la filiación y se protege el interés superior del menor.
Un precedente para las familias diversas
El caso, según reveló LP Derecho, mostró que la ausencia de legislación específica genera situaciones de discriminación y vulneración de derechos para familias diversas y padres solteros. La experiencia de Ricardo Morán y el fallo del TC establecieron un precedente en el reconocimiento de la filiación en casos de gestación subrogada y abrieron el debate sobre la actualización del marco legal peruano para responder a los desafíos de las nuevas realidades familiares y reproductivas.
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El Congreso tiene pendiente la tarea de legislar sobre la materia, mientras que la resolución del tribunal se consolida como un referente para otros casos similares que puedan presentarse en el país. La decisión representa un paso relevante en la protección de derechos de niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida y en el avance hacia el reconocimiento de diversos modelos familiares.
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