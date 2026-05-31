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Selección peruana de fútbol: El día que los dirigidos por Didí devolvieron la alegría y unidad nacional a un país herido tras la tragedia del terremoto de Yungay

La campaña histórica de la blanquirroja, que eliminó a Argentina y emocionó al país en medio de la adversidad, sigue siendo referente de coraje y juego limpio en el recuerdo colectivo

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El video presenta un metraje de archivo que inicia con una vista aérea de una ciudad con edificaciones de poca altura y dos torres de iglesia prominentes. Se observa una multitud animando y a la selección peruana de fútbol con camisetas rojas y blancas jugando un partido en un estadio. Incluye un tiro libre, la presencia de un árbitro y la celebración de un gol por parte de los jugadores en el campo de juego. El material corresponde a una cobertura de evento deportivo.

La selección peruana de fútbol devolvió la alegría a un país sumido en la tristeza tras el devastador terremoto de Áncash del 31 de mayo de 1970. El evento sísmico dejó miles de víctimas y una profunda herida social, justo cuando el equipo nacional se preparaba para debutar en la Copa del Mundo en México. El grupo, dirigido por el brasileño Didí y encabezado por figuras como Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz y Hugo Sotil, se transformó en símbolo de esperanza y unión nacional.

La clasificación de Perú al Mundial representó un hito histórico. El 31 de agosto de 1969, la selección consiguió el pase tras empatar 2-2 ante Argentina en La Bombonera, Buenos Aires. Aquella hazaña, lograda por mérito propio, fue celebrada en todo el país y marcó el inicio de una de las páginas deportivas más recordadas de la historia nacional.

Vista de una calle devastada por un terremoto, con casas en ruinas, escombros y polvo. Al fondo, una estatua de Cristo y cuatro palmeras.
La calle principal de Yungay yace cubierta de escombros tras el devastador terremoto de 1970, con la intacta estatua de Cristo en el cementerio y cuatro palmeras erguidas como símbolos de memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plantel que marcó época

El equipo llegó a México con una generación de futbolistas que pronto sería reconocida internacionalmente. Cubillas, Chumpitaz y Sotil encabezaron una selección que destacaba por su talento, disciplina y capacidad de reacción. El estilo ofensivo y técnico que propuso Didí captó la atención de especialistas y fanáticos, quienes elogiaron la propuesta futbolística de la blanquirroja.

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El grupo inició su participación en el Grupo 4 enfrentando a Bulgaria. El debut resultó épico: tras ir perdiendo 0-2, Perú remontó con goles de Alberto Gallardo, Cubillas y Sotil. La victoria fue dedicada a los damnificados del terremoto, y el país celebró el triunfo como un bálsamo colectivo en medio del dolor.

Vista aérea de jugadores de fútbol peruanos abrazándose en círculo en el centro de un estadio lleno, con banderas de Perú ondeando entre los aficionados al atardecer.
Jugadores de fútbol con la camiseta de La Blanquirroja se abrazan en el campo, rodeados por una multitud de aficionados que ondean banderas peruanas al atardecer, simbolizando la unidad y la esperanza del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Triunfos y consolidación

En el segundo partido, Perú se midió con Marruecos y logró una victoria contundente por 3-0. Cubillas anotó dos goles y Roberto Chale completó la cuenta. El equipo mostró solidez, dinamismo y una propuesta de juego ofensiva que se ganó el reconocimiento de la FIFA. El plantel avanzaba con paso firme, consolidando su lugar entre los mejores equipos del torneo.

El cierre de la fase de grupos fue ante la Alemania Federal, uno de los favoritos del campeonato. Aunque el resultado fue adverso (2-4), Cubillas volvió a marcar y la selección avanzó a los cuartos de final como segunda de su grupo. El rendimiento del equipo fue resaltado por la prensa internacional, que destacó tanto la entrega como la calidad técnica de los dirigidos por Didí.

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Este video presenta imágenes de archivo de un partido de fútbol. La acción transcurre en un estadio con tribunas llenas de espectadores. Los jugadores visten uniformes de colores blanco, rojo y verde. Se observan jugadas cercanas a la portería y un portero con uniforme negro. El metraje incluye patrocinadores como Martini y Florida Boy. Este es un registro histórico de un evento deportivo.

El duelo ante Brasil y el adiós a la copa

Los cuartos de final cruzaron a Perú con el anfitrión y futuro campeón, Brasil, liderado por Pelé. El encuentro, disputado en Guadalajara, fue uno de los más atractivos del campeonato. Gallardo y Cubillas marcaron para la blanquirroja, manteniendo en vilo a la afición peruana. El partido terminó 4-2 a favor de Brasil, y aunque la eliminación dolió, la actuación del equipo fue calificada como digna y valiente por medios internacionales.

El regreso a Lima estuvo marcado por una multitudinaria recepción. El fútbol se convirtió en un factor de cohesión social y alivio emocional para una nación que buscaba sobreponerse al mayor desastre natural de su historia reciente. La selección fue recibida como heroína, y la gesta de México 70 quedó grabada en la memoria colectiva.

Vista horizontal de tribunas repletas de personas vestidas de blanco y rojo, ondeando numerosas banderas peruanas grandes y pequeñas y pañuelos blancos.
Miles de hinchas peruanos vestidos de blanco y rojo llenan las tribunas, agitando banderas nacionales y pañuelos en un vibrante despliegue de pasión y unidad colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocimientos y figuras que trascendieron

El desempeño de Perú en México 70 no solo se reflejó en resultados, sino también en ejemplos de deportividad y juego limpio. La FIFA galardonó a la selección con el premio al Juego Limpio, al no recibir ninguna tarjeta amarilla ni roja durante todo el torneo. Este reconocimiento fue celebrado dentro y fuera del país, consolidando la imagen de un equipo íntegro y caballeroso.

Esta es la portada del álbum de México 70 (PANINI Mx)
Esta es la portada del álbum de México 70 (PANINI Mx)

El torneo marcó además la consagración de Teófilo Cubillas, quien fue elegido Mejor Jugador Joven y terminó como el tercer máximo goleador del Mundial, con cinco tantos. Su desempeño sorprendió al mundo y lo ubicó entre los grandes talentos del fútbol internacional. Cubillas se transformó en referente para las futuras generaciones y en símbolo del fútbol peruano.

Un legado que perdura

Más de cinco décadas después, la hazaña de la selección peruana de 1970 sigue viva en la memoria colectiva. El plantel, con figuras como Cubillas, Chumpitaz, Sotil y el liderazgo de Didí, continúa siendo motivo de orgullo y ejemplo de resiliencia. La campaña de México 70 quedó como una de las gestas deportivas más importantes para el país.

La selección de 1970 no solo logró un resultado deportivo destacado, sino que unió a una nación golpeada por la tragedia y demostró la capacidad del fútbol para brindar esperanza en los momentos más difíciles. Su legado trasciende generaciones y representa la fuerza de la identidad nacional en tiempos de adversidad.

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