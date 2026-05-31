Selección peruana de fútbol: El día que los dirigidos por Didí devolvieron la alegría y unidad nacional a un país herido tras la tragedia del terremoto de Yungay

La selección peruana de fútbol devolvió la alegría a un país sumido en la tristeza tras el devastador terremoto de Áncash del 31 de mayo de 1970. El evento sísmico dejó miles de víctimas y una profunda herida social, justo cuando el equipo nacional se preparaba para debutar en la Copa del Mundo en México. El grupo, dirigido por el brasileño Didí y encabezado por figuras como Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz y Hugo Sotil, se transformó en símbolo de esperanza y unión nacional.
La clasificación de Perú al Mundial representó un hito histórico. El 31 de agosto de 1969, la selección consiguió el pase tras empatar 2-2 ante Argentina en La Bombonera, Buenos Aires. Aquella hazaña, lograda por mérito propio, fue celebrada en todo el país y marcó el inicio de una de las páginas deportivas más recordadas de la historia nacional.
Un plantel que marcó época
El equipo llegó a México con una generación de futbolistas que pronto sería reconocida internacionalmente. Cubillas, Chumpitaz y Sotil encabezaron una selección que destacaba por su talento, disciplina y capacidad de reacción. El estilo ofensivo y técnico que propuso Didí captó la atención de especialistas y fanáticos, quienes elogiaron la propuesta futbolística de la blanquirroja.
PUBLICIDAD
El grupo inició su participación en el Grupo 4 enfrentando a Bulgaria. El debut resultó épico: tras ir perdiendo 0-2, Perú remontó con goles de Alberto Gallardo, Cubillas y Sotil. La victoria fue dedicada a los damnificados del terremoto, y el país celebró el triunfo como un bálsamo colectivo en medio del dolor.
Triunfos y consolidación
En el segundo partido, Perú se midió con Marruecos y logró una victoria contundente por 3-0. Cubillas anotó dos goles y Roberto Chale completó la cuenta. El equipo mostró solidez, dinamismo y una propuesta de juego ofensiva que se ganó el reconocimiento de la FIFA. El plantel avanzaba con paso firme, consolidando su lugar entre los mejores equipos del torneo.
El cierre de la fase de grupos fue ante la Alemania Federal, uno de los favoritos del campeonato. Aunque el resultado fue adverso (2-4), Cubillas volvió a marcar y la selección avanzó a los cuartos de final como segunda de su grupo. El rendimiento del equipo fue resaltado por la prensa internacional, que destacó tanto la entrega como la calidad técnica de los dirigidos por Didí.
PUBLICIDAD
El duelo ante Brasil y el adiós a la copa
Los cuartos de final cruzaron a Perú con el anfitrión y futuro campeón, Brasil, liderado por Pelé. El encuentro, disputado en Guadalajara, fue uno de los más atractivos del campeonato. Gallardo y Cubillas marcaron para la blanquirroja, manteniendo en vilo a la afición peruana. El partido terminó 4-2 a favor de Brasil, y aunque la eliminación dolió, la actuación del equipo fue calificada como digna y valiente por medios internacionales.
El regreso a Lima estuvo marcado por una multitudinaria recepción. El fútbol se convirtió en un factor de cohesión social y alivio emocional para una nación que buscaba sobreponerse al mayor desastre natural de su historia reciente. La selección fue recibida como heroína, y la gesta de México 70 quedó grabada en la memoria colectiva.
Reconocimientos y figuras que trascendieron
El desempeño de Perú en México 70 no solo se reflejó en resultados, sino también en ejemplos de deportividad y juego limpio. La FIFA galardonó a la selección con el premio al Juego Limpio, al no recibir ninguna tarjeta amarilla ni roja durante todo el torneo. Este reconocimiento fue celebrado dentro y fuera del país, consolidando la imagen de un equipo íntegro y caballeroso.
PUBLICIDAD
El torneo marcó además la consagración de Teófilo Cubillas, quien fue elegido Mejor Jugador Joven y terminó como el tercer máximo goleador del Mundial, con cinco tantos. Su desempeño sorprendió al mundo y lo ubicó entre los grandes talentos del fútbol internacional. Cubillas se transformó en referente para las futuras generaciones y en símbolo del fútbol peruano.
Un legado que perdura
Más de cinco décadas después, la hazaña de la selección peruana de 1970 sigue viva en la memoria colectiva. El plantel, con figuras como Cubillas, Chumpitaz, Sotil y el liderazgo de Didí, continúa siendo motivo de orgullo y ejemplo de resiliencia. La campaña de México 70 quedó como una de las gestas deportivas más importantes para el país.
La selección de 1970 no solo logró un resultado deportivo destacado, sino que unió a una nación golpeada por la tragedia y demostró la capacidad del fútbol para brindar esperanza en los momentos más difíciles. Su legado trasciende generaciones y representa la fuerza de la identidad nacional en tiempos de adversidad.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: partido por fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Los ‘blanquiazules’, ganadores del certamen, cierran el certamen visitando al bloque ‘azul y oro’, en el estadio Héroes San Ramón. El duelo marcará un cruce simbólico con Hernán Barcos, último ídolo de La Victoria. Sigue las incidencias del choque
A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en Cusco por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Los ‘celestes’ visitan al ‘papá’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con el objetivo de sumar un triunfo que los aleje de la parte baja de la tabla. Conoce los horarios de este encuentro
Universitario se alista para la reingeniería: periodo de descanso tras el Apertura 2026, análisis de rendimiento y decisiones directivas
Un alto porcentaje de los fichajes de inicio de año integran la lista de observación en Ate. Al no haber un intento de reacción en el plano deportivo, no se descarta aplicar salidas bajo fórmula de cesión
Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del partido por el tercer lugar de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026
La selección nacional irá en búsqueda de la medalla en el torneo continental ante un rival que ya venció. Conoce todos los detalles de este decisivo cotejo
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Apertura
Universitario venció 2-1 a Sport Huancayo. Alianza Lima visitará a FC Cajamarca mañana. Conoce cómo se mueve la ubicación de tu club favorito
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD