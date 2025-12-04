Perú

Cajamarca concentra el 26% de la cartera de inversiones mineras del Perú, pero su economía se ve lastrada por las brechas de educación

Entre julio y agosto, la producción aurífera regional representó el 24% del total nacional. Sin embargo, más de 4.000 colegios presentan carencias estructurales y de tecnología, ubicando a la región entre las de mayor necesidad de inversión escolar en el país, de acuerdo con un análisis de Baldecash

Guardar
Cajamarca lidera el crecimiento económico
Cajamarca lidera el crecimiento económico del norte peruano gracias al auge de la minería de oro, plata y cobre.

El avance de Cajamarca como polo económico en el norte del país ha destacado en los últimos trimestres. Según los datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), la región registró un crecimiento de 5,8% en el segundo trimestre de 2025, superando ampliamente la media nacional, impulsada principalmente por su sector minero.

Proyectos de oro, plata y cobre continúan elevando el producto interno regional, aunque el aprovechamiento pleno de este dinamismo encuentra trabas en el rezago educativo y las carencias en infraestructura escolar, según un reciente análisis de Baldecash.

Cajamarca lidera crecimiento económico en el norte impulsada por la minería

Cajamarca enfrenta uno de los mayores déficits de infraestructura educativa del país. Más de 4.000 colegios —lo que representa el 67% de las instituciones educativas de la región— requieren un recambio total, lo que sitúa a Cajamarca solo por detrás de Lima Metropolitana y junto a Loreto en cuanto a necesidades urgentes de inversión.

La provincia también reporta una tasa de analfabetismo del 10,6% (entre todas las edades). A pesar de que a nivel nacional se ejecutó una inversión educativa récord que ascendió a 1.264 millones de soles, los efectos de ese presupuesto todavía no se reflejan de manera significativa en la calidad educativa regional.

Rubén Montenegro, CEO de Baldecash, asegura que el desarrollo de Cajamarca depende de fortalecer la formación de sus jóvenes. “La región tiene potencial para diversificar su economía y una base destacada de talento, pero solo una mejora sostenida en la educación permitirá que el crecimiento minero se traduzca en progreso social”, afirmó.

Durante entrega de 20 laptops al Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Cajamarca, Jaime Alcalde, director general de esa institución, reconoció el déficit a la hora de acercar la tecnología a las aulas. “Esta oportunidad facilita que nuestros estudiantes alcancen mayor preparación y puedan mirar el futuro con confianza”, comentó durante la ceremonia.

El 67% de los colegios
El 67% de los colegios de Cajamarca requiere renovación total, lo que evidencia una urgente necesidad de inversión educativa.

La educación como vehículo para la bonanza económica

La proyección económica de Cajamarca, con una cartera de inversiones mineras que representa el 26% del total nacional (minas valoradas en unos US$ 16,7 millones) depende ahora del avance efectivo de nuevos proyectos y de la capacidad para resolver los desafíos educativos.

En este sentido, explica, la sostenibilidad del crecimiento económico solo será posible si las instituciones locales y nacionales priorizan inversiones que permitan una educación de calidad y acceso a infraestructura moderna para toda la población estudiantil, de acuerdo con Montenegro.

Cajamarca ostenta bajos resultados obtenidos en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA 2024): solo 2 de cada 10 estudiantes alcanzan el nivel satisfactorio en lectura y matemáticas. Además, se ubica en el puesto 21 entre 24 regiones en los resultados de la ENLA 2024, lo cual refleja una gran brecha educativa, especialmente en zonas rurales.

EL CEO asegura que facilitar el acceso a la tecnología y nuevas herramientas de aprendizaje contribuye a la mejora del rendimiento académico y reduce la deserción escolar, según cifras recabadas por programas de acompañamiento educativo. “La experiencia en el segmento de educación superior y ahora en colegios muestra impactos positivos en los resultados de los estudiantes”, señaló el ejecutivo.

Brecha tecnológica limita el avance educativo en Cajamarca

Según el CEO de Baldecash, el reto de Cajamarca, la primera región donde incursionan en el segmento de educación básica, reside en articular la bonanza minera con la formación de capital humano mediante educación de calidad, inversión en infraestructura y acceso a herramientas tecnológicas que permitan convertir el potencial económico en desarrollo sostenible y más equitativo para su población.

Para muestra, un botón: la minería lidera este impulso económico en Cajamarca, con un crecimiento de 39,9% que elevó la producción de oro en 57,1% durante el periodo, mientras la plata y el cobre subieron 36,5% y 32,6% respectivamente. Entre julio y agosto, la producción aurífera regional representó el 24% del total nacional.

Pero el crecimiento no se materializará mientras no se reduzcan lla brecha educativa y de acceso al financiamiento de tecnología, según Montenegro. “La región posee un enorme potencial humano y grandes recursos, pero sin equipamiento, infraestructura ni formación adecuada, será difícil que el crecimiento económico se traduzca en avances estructurales y sociales”, concluyó.

Temas Relacionados

Cajamarcamineriatecnologiaeducacionperu-economia

Más Noticias

Fiscal es detenido en baño de Saga Falabella por presunto cobro de USD 3 mil a investigado por estafa

La operación se ejecutó en pleno horario comercial luego de que un denunciante afirmara haber sido presionado para entregar efectivo a cambio de beneficios en un proceso penal. El acta fiscal confirmó el hallazgo del monto pactado

Fiscal es detenido en baño

Plantel de Alianza Lima Vóley emprende viaje a Brasil: las ‘íntimas’ se despidieron en Matute antes de partir al Mundial de Clubes 2025

Con ocho triunfos consecutivos en la Liga Nacional, el equipo de Facundo Morando ya inició su travesía a São Paulo para afrontar el desafío más importante de la temporada

Plantel de Alianza Lima Vóley

Fernando Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Alberto Fujimori

Raúl Noblecilla fue expulsado del pleno tras lanzar insultos al exdictador durante la defensa de su patrocinada en la denuncia constitucional que también involucra al expresidente Pedro Castillo

Fernando Rospigliosi enfurece y expulsa

Bomberos de Lima sufren por el caos navideño: el tráfico retrasa su llegada y pone en riesgo la atención de emergencias

El Mercado Central y el Triángulo de Grau concentran los mayores bloqueos. Los ambulantes, postes y macetas impiden el giro de las unidades y duplican los tiempos de llegada

Bomberos de Lima sufren por

Indeci alerta que miles de viviendas en Lima y Callao son vulnerables ante un terremoto de 8.8: ¿cómo saber si mi casa es segura?

El Indeci recordó que la autoconstrucción, el tipo de suelo y la falta de supervisión técnica son factores que incrementan el riesgo estructural en varios distritos de la capital

Indeci alerta que miles de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rospigliosi enfurece y expulsa al

Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

El ‘detrás’ de la inhabilitación de Delia Espinoza: votos claves y críticas al tiempo dado por el presidente del Congreso

Canciller Hugo de Zela tras exposición en la OEA sobre asilo diplomático: “Hay una mala relación con México”

Delia Espinoza es inhabilitada por 10 años: Congreso impide retorno de fiscal al Ministerio Público

Julio Velarde pone en suspenso su continuidad en el BCR: “Estaría contento si me voy y contento si me quedo”

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Candela y Son Tentación

Orquesta Candela y Son Tentación encabezan la fiesta tropical de Salsacumbiando en Lima

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

Santi Lesmes llevará a niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS: “Eso lo debiste hacer hace muchísimos años”

Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del debut de la ‘bicolor’ en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Plantel de Alianza Lima Vóley emprende viaje a Brasil: las ‘íntimas’ se despidieron en Matute antes de partir al Mundial de Clubes 2025

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025