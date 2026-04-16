Reimond Manco reaparece y le dice a Magaly Medina: “No te voy a culpar, estoy acá para pedir perdón a mi esposa”

El futbolista Reimond Manco se presenta en el programa de Magaly Medina para ofrecer disculpas públicas a su esposa e hijos, admitiendo los errores cometidos en su matrimonio. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 14 de abril, el set de Magaly TV La Firme se convirtió en el escenario de una de las intervenciones más tensas y reveladoras de los últimos días, cuando el exfutbolista Reimond Manco decidió presentarse en vivo tras la difusión de chats, fotos y videos que lo vinculan con una mujer en un contexto de sexting, pese a encontrarse casado.

Frente a Magaly Medina, el ex ‘jotita’ optó por un tono más introspectivo, intentando asumir responsabilidades, pedir perdón y explicar —sin negar del todo— lo ocurrido.

Desde el inicio de su participación, Manco dejó clara la intención que lo llevó al programa. “Que vamos y vamos a cumplir, obviamente. Yo no estoy acá para que mi esposa me perdone. Yo estoy acá para pedirle perdón”, afirmó, marcando distancia de cualquier expectativa de reconciliación inmediata.

Escándalo Reimond Manco: admite culpa, pide perdón y enfrenta posible ruptura familiar. Captura : Magaly TV La Firme.

El fin de su matrimonio

La conversación avanzó rápidamente hacia el impacto que tuvo la revelación en su entorno familiar. Ante la pregunta directa de Medina —“¿Qué es lo que tu esposa te ha dicho al enterarse de esto?”—, Manco respondió con una frase que reflejaba la fragilidad de su credibilidad: “Es que obvio, en la boca del mentiroso la verdad se hace sudosa”. La conductora interrumpió para precisar el foco en la reacción de su esposa, mientras él intentaba explicar el contexto emocional del momento.

Escándalo Reimond Manco: admite culpa, pide perdón y enfrenta posible ruptura familiar. Captura : Magaly TV La Firme.

El diálogo evidenció el escepticismo de la periodista frente a las explicaciones del exfutbolista. “Lógico, yo tampoco te creería nada de lo que me dijiste. Nada de lo que saliste anoche a decir. Si yo fuera tu esposa… yo no te creía”, sostuvo Medina, poniendo en palabras una percepción que, según sugirió, sería compartida por la audiencia. En ese punto, Manco insistió en que había intentado aclarar la situación en privado: “Yo le he mandado pruebas a mi esposa. Ella sabe, ella nos está viendo. Yo le he mandado pruebas”.

La conductora no tardó en cuestionar el contenido de dichas pruebas. “¿Pruebas de qué?”, preguntó. A lo que Manco respondió de forma ambigua: “Es la única persona que debería de verdad saber cómo sucedieron las cosas”, evitando detallar públicamente el material enviado.

Escándalo Reimond Manco: admite culpa, pide perdón y enfrenta posible ruptura familiar. Captura : Magaly TV La Firme.

Magaly Medina aclara que no distorsionaron información

Sin embargo, Medina fue enfática al remarcar la contundencia del material difundido. “Las cosas son evidentes. Nosotros aquí hemos tenido el material en nuestras manos”, afirmó, descartando cualquier posibilidad de manipulación tecnológica.

Incluso fue más directa: “Lo evidente es que eso no es inteligencia artificial… que tú y ella se intercambiaban packs”. Frente a ello, Manco no negó los hechos de manera categórica, pero intentó introducir un matiz: “Yo no digo que sea inteligencia artificial. A veces las cosas son sacadas de contexto”.

Escándalo Reimond Manco: admite culpa, pide perdón y enfrenta posible ruptura familiar. Captura : Magaly TV La Firme.

Reimond Manco no culpa a Magaly Medina

En medio de ese intercambio, Manco fue claro en deslindar responsabilidades respecto a la conductora. “Yo no estoy acá para refutarte, para contradecirte o para culparte. Yo no te voy a culpar de nada”, señaló. Medina respondió con firmeza: “Es que a mí no me contradices… tampoco me sentiría culpable”, reafirmando su rol como difusora de información y no como protagonista del conflicto.

A medida que avanzaba la conversación, el exjugador profundizó en una autocrítica más amplia sobre su comportamiento durante la relación. “Yo he cometido varios errores durante la relación, que quizás no se hacen públicos… pero hay cosas que pasan y que mucha gente no se entera y que quedan en cuatro paredes”, explicó.

Escándalo Reimond Manco: admite culpa, pide perdón y enfrenta posible ruptura familiar. Captura : Magaly TV La Firme.

En ese sentido, reconoció abiertamente la magnitud de sus fallas. “Yo he tenido muchos errores, muchos”, enfatizó. Y añadió una reflexión cargada de ironía: “Cuando pasó este tema de la infidelidad, mi esposa me descubrió muchas cosas… cuando el muerto está, los gallinazos comen del muerto”, frase con la que intentó describir cómo, tras el escándalo, habrían surgido más revelaciones.

No obstante, también planteó que algunas versiones externas podrían estar parcializadas. “Es muy fácil decir: ‘Yo he conversado con él’, ‘hemos quedado’… cuentan muchas personas lo que les conviene”, comentó. A pesar de ello, evitó trasladar la culpa a terceros. Cuando Medina puntualizó: “Ellas no son las culpables”, Manco respondió con un claro “No”, alineándose con esa postura.

La discusión se tornó más precisa en torno a la responsabilidad principal. “El culpable eres tú”, sentenció la conductora. Manco, aunque inicialmente intentó matizar —“Yo no me estoy excusando… no soy el culpable solamente de lo que he hecho”—, terminó reconociendo su posición: “Ahora, yo estoy aceptando mi culpa”. Medina reforzó la idea central: “Tú eres el casado”, subrayando el compromiso que habría sido vulnerado.

Escándalo Reimond Manco: admite culpa, pide perdón y enfrenta posible ruptura familiar. Captura : Magaly TV La Firme.

Acepta infidelidad

En uno de los momentos más significativos, el exfutbolista asumió plenamente las consecuencias. “Estoy aceptando que he cometido no un error, varios. Y estoy acá simplemente para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos”, declaró. Además, mostró resignación ante el posible desenlace de su relación: “Quizás con mi esposa ya no va a poder darse. Seguro. Está bien. Tengo que asumir. Estas son las consecuencias”.

La conversación también abordó el impacto en sus hijos. Ante la pregunta de Medina —“¿Qué les has dicho a tus hijos en la mañana?”—, Manco admitió: “No he podido hablar con ellos, pero estas son las consecuencias de mis errores, no de ella”. En ese punto, destacó el comportamiento de su esposa: “Ella es una persona que se ha portado a carta cabal conmigo”, reconociendo que la responsabilidad recaía exclusivamente en él.

“De mis actos”, respondió cuando la conductora precisó el origen de las consecuencias. “Nadie te obligó”, añadió ella, reforzando la idea de responsabilidad individual. Manco no lo negó y, en cambio, volvió al eje central de su intervención: la disculpa pública. “Tengo que pedirle perdón a ella públicamente por la vergüenza que le he hecho pasar”, expresó. Medina calificó la situación como “una humillación pública”.

Escándalo Reimond Manco: admite culpa, pide perdón y enfrenta posible ruptura familiar. Captura : Magaly TV La Firme.