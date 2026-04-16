MagalyMedina tras comunicado de Reimond Manco: “Más palabreador, florero como él solo”

La conductora Magaly Medina revela su decepción al enterarse de la infidelidad de Reimond Manco, confesando que había creído en su cambio. Se exponen los comunicados del futbolista y los detalles del fin de su relación. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 15 de abril, el programa de Magaly Medina se refirió a los videos y chats que comprometerían al exfutbolista Reimond Manco en un caso de presunta infidelidad. Con su estilo frontal, la conductora no solo expuso los nuevos elementos del caso, sino que también hizo una autocrítica pública al reconocer que, en algún momento, creyó en la supuesta transformación personal del deportista.

Medina fue contundente al referirse al material difundido y el fin de su matrimonio como consecuencia. “Conversaciones. Abrió todo su espacio privado y nos mostró las conversaciones, los videos que intercambiaban ella y Reimond Manco a escondidas de la esposa. Bueno, pues eso ha tenido este… desenlace”, expresó.

La conductora también relató cómo, en un primer momento, llegó a creer en la versión inicial del exfutbolista. “Después de el ayer, de verdad que yo veía cómo se expresaba Raymond Manco y en un momento hasta yo le creí”, confesó. Sin embargo, inmediatamente cuestionó ese discurso, calificándolo como propio de alguien hábil con las palabras: “Más palabreador, florero como él solo”.

Reimond Manco cambia su versión y admite errores tras escándalo revelado por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina desmiente a Reimond Manco

En ese contexto, ironizó sobre las excusas comunes en este tipo de situaciones: “La mayoría de los hombres mentirosos que siempre van a negar un hecho van a decir: ‘No sé, vino un extraterrestre y agarró su teléfono y puso esas imágenes’, y que la IA hizo todas esas conversaciones y que él no fue”.

Lejos de quedarse en la anécdota, Medina llevó la reflexión a un plano más amplio sobre la naturaleza humana. “Los hombres, desgraciadamente, y las mujeres, somos seres humanos terrenales que a veces mostramos una cara, pero hay que averiguar qué tan real, qué tan auténtica es esa cara que nos muestran”, señaló, evidenciando una mirada crítica sobre las apariencias públicas.

“Yo me comí el cuento de un Reimond Manco nuevo, cambiado, renovado, rehabilitado, buen padre, buen esposo, buen ciudadano, hombre trabajador. Yo me comí el cuento y lo confieso públicamente”, afirmó sin rodeos. En su relato, recordó el pasado del exjugador: “Este exjotita escandaloso, borrachoso, mujeriego, que más aparecía en las páginas de espectáculos que en las deportivas”, contrastándolo con la imagen que proyectaba recientemente.

Reimond Manco cambia su versión y admite errores tras escándalo revelado por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Según Medina, la idea de una vida familiar estable habría sido clave en esa percepción. “Pensé que había encontrado en su hogar, en su esposa, en sus hijos, un aliciente para cambiar todo”, dijo, antes de recalcar que los nuevos indicios apuntarían a lo contrario. “Nos dimos cuenta con esta persona que ese Reimond Manco que creíamos en el pasado, no. No solo eso”.

La periodista reveló además que no se trataría de un caso aislado. “Ayer mismo nos contactaron otras personas, otras mujeres. Hoy logramos hablar con dos”, detalló. Sin embargo, también evidenció las dificultades para que estos testimonios salgan a la luz: “Una de ellas al final se tiró para atrás y dijo que no lo iba a hacer”. Incluso recordó que el programa ya había tenido información similar el año anterior: “Nos había mostrado conversaciones, chats, pero finalmente dijo: ‘Mejor no, no los autorizo a usar esta información’”.

El patrón descrito por la conductora apuntaría a una doble vida. “Raymond Manco aparentaba ser un hombre de familia, fiel. Sin embargo, cuando nadie lo veía, tenía este tipo de comportamiento nada adecuado”, sostuvo. Entre los elementos más delicados mencionó invitaciones explícitas: “A otras les ofrecía reunirse en un hotel… hay invitaciones totalmente abiertas a encontrarse en un hospedaje discreto, voy a tu casa, estoy yendo en este momento”.

Reimond Manco cambia su versión y admite errores tras escándalo revelado por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Reimond Manco pide perdón a Lilia Moretti

En paralelo a estas revelaciones, el propio Manco difundió dos comunicados que evidencian un cambio de discurso en cuestión de horas. En el primero, citado por Medina, el exfutbolista sostuvo: “Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos… a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada”. En ese momento, según la periodista, “persistía con que esto era una mentira”.

El mensaje continuaba con un pedido de disculpas: “Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública”, además de solicitar respeto ante la situación. Sin embargo, horas más tarde, el tono cambió radicalmente. En un segundo comunicado, también leído en el programa, Manco afirmó: “Quiero hablar desde el corazón. Asumo completamente mis errores. No hay excusa. Acá el único culpable soy yo y lo reconozco con humildad y con dolor”.

Este giro fue interpretado como un reconocimiento implícito de los hechos. “Mi esposa es una dama, una gran mujer y no merece pasar por todo esto. Si alguien falló, fui yo”, añadió el exjugador, quien además anunció su presencia en el programa: “Hoy estaré en el programa de Magaly Medina, donde voy a hablar con la verdad”.

Reimond Manco cambia su versión y admite errores tras escándalo revelado por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Lilia Moretti se pronuncia

Por su parte, la esposa del futbolista, identificada como Lilia, también se pronunció mediante un breve pero contundente mensaje en redes sociales. “Aquí estoy, firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje. Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que nunca se apaga”, expresó. Su declaración cerró con una frase de empoderamiento: “Soy echada pa’lante y cuando la vida aprieta, yo aprieto más fuerte”.

Medina valoró este mensaje como una muestra de fortaleza personal. Destacó además la imagen que acompañaba el texto, describiéndola como una fotografía en la que Lilia aparece “empoderada”, lo que, según la conductora, refleja “la actitud de una mujer que se valora, que se quiere y que pone límites”. En ese sentido, fue categórica: “Esto que ha pasado es una falta de respeto profunda, gravísima y que no se puede tolerar”.

Reimond Manco cambia su versión y admite errores tras escándalo revelado por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.