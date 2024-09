“Me tocó y me quiso besar”: Alcalde del Callao, Pedro Spadaro, es acusado de acoso sexual a periodista

Periodista denunció al alcalde del Callao por tocamientos indebidos, chantaje y acoso sexual. | Contracorriente

“Me escribía a toda hora, sobre todo en la madrugada”. El alcalde del Callao, Pedro Spadaro, es blanco de una grave denuncia. Un periodista lo acusó de tocamientos indebidos, chantaje y acoso sexual. Según relató el hecho se dio hace 10 años, cuando era estudiante y Spadaro era legislador por Fuerza Popular.

En diálogo con Contracorriente el hombre detalló que contactó al entonces congresista a fin de realizarle una entrevista y que le prometió una exclusiva. “Tenía 19 cuando me atacó. Me tocó y me quiso besar. Me decía que estaba caliente, que se estaba tocando, que estaba ‘arrecho’. En ese momento sentí mucho temor, él era un congresista y ya me había dicho que tenía mucho poder, mucha influencia. Dijo que podía terminar con mi trabajo y, si me portaba bien, recompensarme”, declaró el denunciante.

Además de su testimonio, el comunicador mostró conversaciones que le atribuyó al burgomaestre. Consciente de la gran diferencia de edades, quien sería Spadaro mencionó que le gustaban menores. “Es mejor así, inyecto experiencia. Además, juventud y experiencia es una buena química, al menos para mí”, se lee en uno de los chats difundidos.

El periodista apuntó que el funcionario le escribía a todas horas y que si hace público el caso es porque no quiere que vuelva a cometer estos hechos, sobre todo al conocer que existen más víctimas. “Muchos tienen miedo de denunciar porque tiene matones, sicarios, una mafia que ha heredado de Chim Pum Callao. Es un político sin escrúpulos que utiliza el poder para seducir a jovencitos”, agregó.

Consultado por el programa, José Manuel Koc, integrante del Colegio de Abogados del Perú, se refirió a la relación de poder existente y explicó que muchas de las personas que acosan a menores tienen dificultad para contactar o establecer un vínculo con personas de su edad y generalmente se da porque se quieren sentir con cierto grado de poder como para presionar a alguien para que accedan a sus requerimientos. “Hay cierto grado de planificación, una estrategia de aproximación y abordaje. Su estrategia está en planificar para conseguir aquello que quieren lograr”, destacó.

Al respecto, el penalista Andy Carrión advirtió que, de encontrarse responsable, las penas del acoso sexual, chantaje sexual y tocamientos indebidos oscilan entre los 3 y 6 años. “Llamadas, conversaciones… la existencia del contacto que existe entre el autor y la víctima son evidencias que, conjuntamente con las demás conversaciones y algunas otras pruebas, aportan una evaluación global del delito de acoso. El delito de acoso se da con la existencia del autor sobre la víctima, las horas, todo ello debe ser evaluado de manera global por la fiscalía”, explicó.

Sobre la prescripción debido al paso del tiempo, mencionó que lo que más le conviene al funcionario público es renunciar a ello y dejar que la investigación se realice, sobre todo si no tiene nada que temer y confía en su inocencia.

“Así haya prescrito, el eventual denunciado puede, a efectos de dilucidarse los hechos, renunciar a la prescripción y así la fiscalía podría continuar con la investigación. Si él cree que esto es más bien un acto discriminatorio, podría acceder a que la Fiscalía siga investigando este hecho”, mencionó.

¿Qué dijo Pedro Spadaro?

El dominical Contracorriente solicitó entrevistas con el alcalde y su asesor; sin embargo, estas no fueron respondidas. No obstante, lo abordaron en la inauguración de la nueva villa deportiva “Juan Carlos Oblitas”, donde negó los hechos. “De ninguna manera”, respondió al ser consultado.

Asimismo, a través de sus redes sociales, denunció una difamación en su contra. Calificó las acusaciones de “totalmente falsas” y cuestionó que la presunta víctima se “oculte cobardemente detrás del anonimato”. “Hago de conocimiento que iré hasta las últimas consecuencias para que los responsables sean condenados por sus actos difamatorios”, sentenció.

Comunicado de Pedro Spadaro