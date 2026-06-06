Perú

Día Mundial del Medio Ambiente 2026: por qué se celebra el 5 de junio y cuál es el mensaje de este año

La fecha impulsada por Naciones Unidas busca llamar la atención sobre la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas. Este año, la campaña global se centra en la relación entre naturaleza y clima

Guardar
Google icon
Desde su instauración en 1972, esta jornada busca movilizar a millones hacia la protección del medio ambiente. Foto: Gobierno del Perú
Desde su instauración en 1972, esta jornada busca movilizar a millones hacia la protección del medio ambiente. Foto: Gobierno del Perú

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: cuánto de lo que se promete frente a la crisis climática se convierte realmente en decisiones. La fecha, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es una de las principales plataformas globales para hablar de contaminación, pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas y calentamiento del planeta.

En 2026, la conmemoración tiene como sede global a Bakú, Azerbaiyán, y gira en torno al lema “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future”. La campaña, difundida bajo el mensaje #NowForClimate, busca destacar que la naturaleza no es un tema decorativo dentro de la agenda climática: proteger bosques, océanos, humedales y ecosistemas es también una forma de reducir riesgos, sostener fuentes de agua y enfrentar eventos extremos.

PUBLICIDAD

El Día Mundial del Medio Ambiente no es solo una fecha simbólica. Cada año funciona como un punto de presión pública para gobiernos, empresas y ciudadanos. También permite medir qué temas ganan espacio en la agenda internacional y cuáles siguen postergados pese a su impacto directo en salud, economía, alimentos, agua y calidad de vida.

Un sendero de tierra serpentea por un bosque denso con árboles altos y follaje verde, bajo un cielo visible y luz solar filtrada creando sombras en el camino.
Bosques, océanos y humedales cumplen un rol clave para regular el clima y proteger la biodiversidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente?

El origen de la fecha se remonta a 1972, cuando Naciones Unidas realizó en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio Humano, considerada el primer gran encuentro global dedicado a discutir los problemas ambientales de manera coordinada.

Ese mismo año, la Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. La primera celebración se realizó en 1973 y, desde entonces, el PNUMA lidera la campaña internacional, que se replica en más de 150 países.

PUBLICIDAD

La razón de fondo sigue vigente: generar conciencia pública y movilización frente a amenazas que ya no son lejanas. La contaminación del aire, la presión sobre el agua dulce, la pérdida de especies, el avance de la deforestación y el aumento de la temperatura global tienen efectos concretos sobre ciudades, economías y comunidades.

Ilustración de la Tierra dividida verticalmente. La mitad izquierda es hielo agrietado, mientras la mitad derecha muestra continentes verdes con árboles y océanos azules.
La campaña global de 2026 pone el foco en la relación entre naturaleza, clima y futuro sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el mensaje del Día Mundial del Medio Ambiente 2026

El mensaje de 2026 coloca el foco en el vínculo entre naturaleza y clima. La idea central es que la acción climática no depende únicamente de tecnología, transición energética o reducción de emisiones industriales. También requiere conservar y restaurar ecosistemas capaces de regular temperatura, capturar carbono, proteger suelos y amortiguar desastres.

Bosques, humedales, océanos y montañas cumplen funciones ambientales que sostienen la vida diaria, aunque muchas veces pasan desapercibidas. Ayudan a regular ciclos de agua, reducen la exposición a inundaciones, sequías y olas de calor, y sostienen la biodiversidad de la que dependen actividades como la agricultura, la pesca y el turismo.

Entre las principales amenazas ecológicas identificadas por organismos internacionales figuran el aumento sostenido de la temperatura global, la intensificación de eventos extremos, la pérdida de biodiversidad por cambios en el uso del suelo, la contaminación del aire y los océanos, y la presión creciente sobre fuentes de agua dulce.

Vista aérea de un paisaje devastado con un letrero que dice 'ECOCIDIO'. A la izquierda, un bosque quemado con humo; a la derecha, un río con equipos de minería ilegal.
Una vasta zona de la Amazonía muestra los efectos devastadores del ecocidio, con árboles quemados, humo y minería ilegal contaminando un río adyacente, evidenciando la destrucción ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué acciones se pueden tomar desde casa

La respuesta frente a la crisis ambiental no depende solo de decisiones individuales, pero los hábitos cotidianos también tienen impacto. La clave está en priorizar acciones que reduzcan consumo de energía, agua y materiales, y evitar gestos simbólicos que no cambian demasiado la huella ambiental.

En el hogar, uno de los puntos más efectivos es el uso eficiente de energía. Cambiar focos tradicionales por LED, desconectar equipos que permanecen en consumo fantasma y elegir electrodomésticos de mayor eficiencia puede reducir el gasto eléctrico. Si un aparato se usa todos los días, su eficiencia importa más que la de un equipo ocasional.

Ilustración plana muestra un ciclo circular de flechas verdes y azules. Incluye personas plantando, un jaguar, un guacamayo, agua y vegetación. Ramas, hojas y gotas la decoran.
Reducir el consumo de energía, agua y materiales desde el hogar también contribuye a disminuir la presión ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra línea de acción está en los residuos. Separar reciclables limpios y secos, reducir envases de un solo uso, planificar compras para evitar desperdicio de alimentos y compostar residuos orgánicos, cuando sea posible, ayuda a disminuir la cantidad de desechos que termina en rellenos sanitarios.

El uso del agua también marca diferencia, sobre todo en ciudades expuestas a estrés hídrico. Reparar fugas, instalar aireadores, evitar riegos en horas de alta evaporación y no usar manguera para lavar veredas son medidas simples, pero con efecto directo en el consumo.

Separar residuos, evitar plásticos de un solo uso y reducir el desperdicio de alimentos son acciones cotidianas con impacto ambiental.
Separar residuos, evitar plásticos de un solo uso y reducir el desperdicio de alimentos son acciones cotidianas con impacto ambiental.

Cómo afecta el cambio climático al Perú

En el Perú, el cambio climático se expresa de manera distinta según el territorio. La costa, los Andes y la Amazonía enfrentan riesgos específicos, pero todos conectados por un mismo problema: cambios en temperatura, lluvias y disponibilidad de agua.

En la zona andina, el retroceso de glaciares es una de las señales más visibles. En la Cordillera Blanca, reportes citados por WWF Perú advierten una pérdida promedio de 40,5% de cobertura glaciar en tres décadas. Este fenómeno afecta la disponibilidad de agua en temporadas secas y modifica la dinámica de lagunas altoandinas.

FOTO DE ARCHIVO: Un lago formado por el agua de deshielo del glaciar Pastoruri, visto desde la cima del glaciar en Huaraz, en Huaraz, Perú. 19 de septiembre, 2013. REUTERS/Mariana Bazo/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un lago formado por el agua de deshielo del glaciar Pastoruri, visto desde la cima del glaciar en Huaraz, en Huaraz, Perú. 19 de septiembre, 2013. REUTERS/Mariana Bazo/Archivo

La Amazonía peruana también enfrenta señales de estrés climático. Estudios difundidos por el Instituto Geofísico del Perú identificaron condiciones de sequía extrema en la Amazonía durante el periodo 2000-2024, un fenómeno que puede afectar bosques, ríos, pesca, transporte fluvial y comunidades que dependen directamente de esos ecosistemas.

El impacto no se limita a la naturaleza. Cuando cambian las lluvias, se reducen glaciares o se alteran los caudales de ríos, también se afectan la agricultura, la seguridad hídrica, la salud y la infraestructura. Por eso, la discusión ambiental ya no puede separarse de la planificación económica y territorial.

tala - medio ambiente
La tala ilegal y la pérdida de bosques siguen siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad y los ecosistemas amazónicos.

Conservación: qué proyectos pueden marcar diferencia

La conservación ambiental funciona cuando combina protección efectiva, financiamiento, vigilancia y acuerdos con comunidades. En el Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) administra el sistema de áreas protegidas, clave para resguardar ecosistemas, especies y servicios ambientales.

Uno de los desafíos pendientes es ampliar y fortalecer la protección de territorios terrestres y marinos, en línea con la meta global conocida como 30x30, que busca conservar al menos el 30% del planeta hacia 2030.

Deforestación
La cuenca del Ucayali y sus afluentes, es la parte má afectada por la deforestación. Foto: FCDS peru

En bosques amazónicos, los acuerdos de conservación y los proyectos vinculados a reducción de deforestación han mostrado avances cuando incluyen participación local. El Alto Mayo Carbon Project, en San Martín, es uno de los casos citados por organizaciones ambientales por su trabajo con familias, conservación de bosque y mecanismos de financiamiento climático.

También existen iniciativas estatales como el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, que impulsa acciones de vigilancia comunitaria y acuerdos con comunidades nativas para mantener bosques en pie.

El mensaje del Día Mundial del Medio Ambiente 2026 apunta justamente a esa conexión: enfrentar la crisis climática no solo requiere reducir emisiones, sino proteger los sistemas naturales que sostienen agua, alimentos, biodiversidad y seguridad para millones de personas.

Temas Relacionados

Medio ambientecambio climáticoperu-noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú mientras juega con Argentina

El conjunto dirigido por Antonio Spinelli viene igualando en Buenos Aires con Argentina y el resultado no le sirve en sus aspiraciones para alcanzar al menos los puestos de repechaje

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú mientras juega con Argentina

Perú 0-0 Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Mano Menezes buscará su primer triunfo al mando de la ‘bicolor’ ante un rival mundialista. Sigue todas las incidencias

Perú 0-0 Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

INPE anuncia que más de 2.600 internos podrían acceder a evaluación para conmutación de pena por deuda alimentaria

El Instituto Nacional Penitenciario informó que las personas condenadas por omisión de prestación de alimentos podrán ser consideradas para el beneficio, siempre que cumplan con requisitos específicos y hayan pagado al menos el 70 % de la deuda fijada por sentencia

INPE anuncia que más de 2.600 internos podrían acceder a evaluación para conmutación de pena por deuda alimentaria

Waldir Felipa no descarta reconciliación con Daniela Darcourt: “Ojalá se dé una relación más adelante”

El bailarín habló con América Hoy sobre su relación con la salsera y no descartó una reconciliación. Contó que desde hace semanas volvieron a conversar y que incluso la fue a ver al teatro.

Waldir Felipa no descarta reconciliación con Daniela Darcourt: “Ojalá se dé una relación más adelante”

SBS responde ante investigación preliminar por presunto lavado de activos en la Fiscalía

La pesquisa fiscal, presentada por Panamericana TV, se relaciona con una presunta operación irregular vinculada a una transferencia internacional de 200 millones de euros

SBS responde ante investigación preliminar por presunto lavado de activos en la Fiscalía
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez confirma que respetará los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Roberto Sánchez confirma que respetará los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Resultados oficiales de la segunda vuelta se proclamarán a mediados de julio, anuncia el JNE

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Keiko Fujimori dice que reconocerá el resultado de la segunda vuelta incluso si gana Roberto Sánchez

Keiko Fujimori sobre posbilidad de “revisar” ‘leyes procrimen’ en un eventual gobierno: “El Congreso de la República para eso está”

ENTRETENIMIENTO

Waldir Felipa no descarta reconciliación con Daniela Darcourt: “Ojalá se dé una relación más adelante”

Waldir Felipa no descarta reconciliación con Daniela Darcourt: “Ojalá se dé una relación más adelante”

Daniela Darcourt evita responder si regresó con Waldir Felipa y Magaly Medina la confronta: “No entiendes, mereces algo mejor”

Maju Mantilla habla de su relación con Gustavo Salcedo tras celebración de cumpleaños con María Pía: “Es una persona que amo mucho”

Rafael Fernández reaparece tras boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez con enigmáticos mensajes: “Si vas a cometer errores…”

Pamela López encara a la abuela de Paul Michael tras polémica frase en vivo ‘te quiero ahorcar’: “¿Por qué a mí y no a su nieto?”

DEPORTES

Perú 0-0 Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Perú 0-0 Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú mientras juega con Argentina

Perú se quedó sin stock del Álbum Panini Mundial 2026: alta demanda provocó quiebre en puntos de venta oficiales

¿Quién es Alejandro Schneider, el nuevo DT de Alianza Lima vóley, que hizo casi toda su carrera en la rama masculina y conquistó títulos en Asia?

Alineaciones de Perú vs Haití HOY: titulares confirmados del partido amistoso por fecha FIFA 2026