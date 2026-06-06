Día Mundial del Medio Ambiente 2026: por qué se celebra el 5 de junio y cuál es el mensaje de este año

Desde su instauración en 1972, esta jornada busca movilizar a millones hacia la protección del medio ambiente. Foto: Gobierno del Perú

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: cuánto de lo que se promete frente a la crisis climática se convierte realmente en decisiones. La fecha, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es una de las principales plataformas globales para hablar de contaminación, pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas y calentamiento del planeta.

En 2026, la conmemoración tiene como sede global a Bakú, Azerbaiyán, y gira en torno al lema “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future”. La campaña, difundida bajo el mensaje #NowForClimate, busca destacar que la naturaleza no es un tema decorativo dentro de la agenda climática: proteger bosques, océanos, humedales y ecosistemas es también una forma de reducir riesgos, sostener fuentes de agua y enfrentar eventos extremos.

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El Día Mundial del Medio Ambiente no es solo una fecha simbólica. Cada año funciona como un punto de presión pública para gobiernos, empresas y ciudadanos. También permite medir qué temas ganan espacio en la agenda internacional y cuáles siguen postergados pese a su impacto directo en salud, economía, alimentos, agua y calidad de vida.

Bosques, océanos y humedales cumplen un rol clave para regular el clima y proteger la biodiversidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente?

El origen de la fecha se remonta a 1972, cuando Naciones Unidas realizó en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio Humano, considerada el primer gran encuentro global dedicado a discutir los problemas ambientales de manera coordinada.

Ese mismo año, la Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. La primera celebración se realizó en 1973 y, desde entonces, el PNUMA lidera la campaña internacional, que se replica en más de 150 países.

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La razón de fondo sigue vigente: generar conciencia pública y movilización frente a amenazas que ya no son lejanas. La contaminación del aire, la presión sobre el agua dulce, la pérdida de especies, el avance de la deforestación y el aumento de la temperatura global tienen efectos concretos sobre ciudades, economías y comunidades.

La campaña global de 2026 pone el foco en la relación entre naturaleza, clima y futuro sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el mensaje del Día Mundial del Medio Ambiente 2026

El mensaje de 2026 coloca el foco en el vínculo entre naturaleza y clima. La idea central es que la acción climática no depende únicamente de tecnología, transición energética o reducción de emisiones industriales. También requiere conservar y restaurar ecosistemas capaces de regular temperatura, capturar carbono, proteger suelos y amortiguar desastres.

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Bosques, humedales, océanos y montañas cumplen funciones ambientales que sostienen la vida diaria, aunque muchas veces pasan desapercibidas. Ayudan a regular ciclos de agua, reducen la exposición a inundaciones, sequías y olas de calor, y sostienen la biodiversidad de la que dependen actividades como la agricultura, la pesca y el turismo.

Entre las principales amenazas ecológicas identificadas por organismos internacionales figuran el aumento sostenido de la temperatura global, la intensificación de eventos extremos, la pérdida de biodiversidad por cambios en el uso del suelo, la contaminación del aire y los océanos, y la presión creciente sobre fuentes de agua dulce.

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Una vasta zona de la Amazonía muestra los efectos devastadores del ecocidio, con árboles quemados, humo y minería ilegal contaminando un río adyacente, evidenciando la destrucción ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué acciones se pueden tomar desde casa

La respuesta frente a la crisis ambiental no depende solo de decisiones individuales, pero los hábitos cotidianos también tienen impacto. La clave está en priorizar acciones que reduzcan consumo de energía, agua y materiales, y evitar gestos simbólicos que no cambian demasiado la huella ambiental.

En el hogar, uno de los puntos más efectivos es el uso eficiente de energía. Cambiar focos tradicionales por LED, desconectar equipos que permanecen en consumo fantasma y elegir electrodomésticos de mayor eficiencia puede reducir el gasto eléctrico. Si un aparato se usa todos los días, su eficiencia importa más que la de un equipo ocasional.

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Reducir el consumo de energía, agua y materiales desde el hogar también contribuye a disminuir la presión ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra línea de acción está en los residuos. Separar reciclables limpios y secos, reducir envases de un solo uso, planificar compras para evitar desperdicio de alimentos y compostar residuos orgánicos, cuando sea posible, ayuda a disminuir la cantidad de desechos que termina en rellenos sanitarios.

El uso del agua también marca diferencia, sobre todo en ciudades expuestas a estrés hídrico. Reparar fugas, instalar aireadores, evitar riegos en horas de alta evaporación y no usar manguera para lavar veredas son medidas simples, pero con efecto directo en el consumo.

Separar residuos, evitar plásticos de un solo uso y reducir el desperdicio de alimentos son acciones cotidianas con impacto ambiental.

Cómo afecta el cambio climático al Perú

En el Perú, el cambio climático se expresa de manera distinta según el territorio. La costa, los Andes y la Amazonía enfrentan riesgos específicos, pero todos conectados por un mismo problema: cambios en temperatura, lluvias y disponibilidad de agua.

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En la zona andina, el retroceso de glaciares es una de las señales más visibles. En la Cordillera Blanca, reportes citados por WWF Perú advierten una pérdida promedio de 40,5% de cobertura glaciar en tres décadas. Este fenómeno afecta la disponibilidad de agua en temporadas secas y modifica la dinámica de lagunas altoandinas.

FOTO DE ARCHIVO: Un lago formado por el agua de deshielo del glaciar Pastoruri, visto desde la cima del glaciar en Huaraz, en Huaraz, Perú. 19 de septiembre, 2013. REUTERS/Mariana Bazo/Archivo

La Amazonía peruana también enfrenta señales de estrés climático. Estudios difundidos por el Instituto Geofísico del Perú identificaron condiciones de sequía extrema en la Amazonía durante el periodo 2000-2024, un fenómeno que puede afectar bosques, ríos, pesca, transporte fluvial y comunidades que dependen directamente de esos ecosistemas.

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El impacto no se limita a la naturaleza. Cuando cambian las lluvias, se reducen glaciares o se alteran los caudales de ríos, también se afectan la agricultura, la seguridad hídrica, la salud y la infraestructura. Por eso, la discusión ambiental ya no puede separarse de la planificación económica y territorial.

La tala ilegal y la pérdida de bosques siguen siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad y los ecosistemas amazónicos.

Conservación: qué proyectos pueden marcar diferencia

La conservación ambiental funciona cuando combina protección efectiva, financiamiento, vigilancia y acuerdos con comunidades. En el Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) administra el sistema de áreas protegidas, clave para resguardar ecosistemas, especies y servicios ambientales.

Uno de los desafíos pendientes es ampliar y fortalecer la protección de territorios terrestres y marinos, en línea con la meta global conocida como 30x30, que busca conservar al menos el 30% del planeta hacia 2030.

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La cuenca del Ucayali y sus afluentes, es la parte má afectada por la deforestación. Foto: FCDS peru

En bosques amazónicos, los acuerdos de conservación y los proyectos vinculados a reducción de deforestación han mostrado avances cuando incluyen participación local. El Alto Mayo Carbon Project, en San Martín, es uno de los casos citados por organizaciones ambientales por su trabajo con familias, conservación de bosque y mecanismos de financiamiento climático.

También existen iniciativas estatales como el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, que impulsa acciones de vigilancia comunitaria y acuerdos con comunidades nativas para mantener bosques en pie.

El mensaje del Día Mundial del Medio Ambiente 2026 apunta justamente a esa conexión: enfrentar la crisis climática no solo requiere reducir emisiones, sino proteger los sistemas naturales que sostienen agua, alimentos, biodiversidad y seguridad para millones de personas.