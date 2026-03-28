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Pedro Spadaro renuncia a la alcaldía del Callao para postular como gobernador regional en 2026: César Pérez asumirá el cargo

La designación del nuevo alcalde busca garantizar la continuidad de los proyectos municipales y servicios en el Callao

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Alcalde del Callao, Pedro Spadaro, presenta renuncia para postular en comicios regionales. (Foto: Agencia Andina)
Alcalde del Callao, Pedro Spadaro, presenta renuncia para postular en comicios regionales. (Foto: Agencia Andina)

El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, presentó su renuncia irrevocable al cargo que venía ejerciendo, con el objetivo de postular al cargo de gobernador regional en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para octubre. Según informó RPP, la decisión fue formalizada mediante el acuerdo de concejo N.º 031-2026 AC/MPC, con fecha 23 de marzo de 2026, en el que se establece que la renuncia será efectiva a partir del 6 de abril.

El documento indica que la medida se adopta en cumplimiento de la Resolución N.º 0746-2025 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que regula los plazos para que alcaldes y autoridades renuncien a sus cargos si desean postular a otras posiciones públicas. De acuerdo con el citado medio, Spadaro señaló en el expediente que su decisión responde a su intención de participar como candidato a la gobernación regional del Callao.

Efemérides - Efemérides en Perú - Perú - historias - 16 mayo
El político peruano Pedro Spadaro, actual alcalde del Callao, ha tenido una carrera marcada por obras de infraestructura y políticas de seguridad, aunque enfrenta investigaciones por presunta malversación (Andina)

¿Quién será el nuevo alcalde del Callao?

Ante la renuncia de Spadaro, el concejo municipal designó a César Pérez, quien hasta ahora ocupaba el cargo de teniente alcalde, como nuevo alcalde provincial del Callao. Esta transición busca garantizar la continuidad administrativa y el funcionamiento de la municipalidad hasta la realización de las elecciones.

César Pérez asumirá las funciones con el compromiso de mantener la ejecución de los proyectos en curso y asegurar la atención de los servicios municipales. El concejo destacó que esta designación se realiza de acuerdo con la normativa vigente, asegurando la estabilidad institucional del gobierno local durante el periodo previo a los comicios.

Pedro Spadaro
Alcalde del Callao es acusado de tocamientos indebidos, chantaje y acoso sexual. | Fotocomposición: Infobae Perú

Plazos electorales para renuncias

La fecha límite para que alcaldes que buscan postular a un cargo de gobernador o vicegobernador presenten su renuncia es el 6 de abril, coincidiendo con el caso de Pedro Spadaro. Gobernadores y vicegobernadores que desean postular a una alcaldía deben cumplir con el mismo plazo.

De acuerdon con información difundada por RPP, altos funcionarios del Estado —ministros, viceministros, magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional, entre otros— tienen como fecha límite para renunciar y postular a gobiernos regionales el 7 de abril. Para aquellos que buscan postular a una alcaldía, el plazo se extiende hasta el 16 de junio.

Actual alcalde del Callao, Pedro Spadaro, es investigado por presunta malversación de fondos públicos. (Captura)
Actual alcalde del Callao, Pedro Spadaro, es investigado por presunta malversación de fondos públicos. (Captura)

Contexto electoral y normativa vigente

Estas disposiciones forman parte del marco legal establecido por el JNE para garantizar la transparencia y equidad en los procesos electorales. Las reglas buscan evitar conflictos de interés y asegurar que los candidatos se dediquen plenamente a sus campañas.

Con la renuncia de Spadaro, se formaliza su participación en la contienda regional, mientras que César Pérez asume la alcaldía con el desafío de mantener la gestión local hasta la transición posterior a las elecciones. La continuidad de proyectos municipales y la atención ciudadana serán prioridades durante este periodo de transición en el Callao.

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