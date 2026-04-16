Perú

Otorgan ascenso excepcional a 26 suboficiales de la PNP tras operaciones contra bandas criminales

La ceremonia de reconocimiento se realizó en Lima con la participación de altos funcionarios del Ejecutivo y mandos policiales

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Los ascensos responden a intervenciones directas contra bandas delictivas y a la captura de responsables en hechos delictivos recientes - Créditos: Mininter.
Los ascensos responden a intervenciones directas contra bandas delictivas y a la captura de responsables en hechos delictivos recientes - Créditos: Mininter.

El Gobierno concedió este miércoles el ascenso excepcional por causal de acción distinguida a 26 suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras operaciones realizadas entre marzo y abril de 2026 en distintos puntos del país. La medida responde a intervenciones específicas contra bandas delictivas que ejecutaron robos y asaltos, algunas de ellas con alto grado de violencia, en regiones como Callao, La Libertad, Lima y Cajamarca.

El acto oficial se llevó a cabo en Lima, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el ministro del Interior, José Zapata, y el comandante general de la policía, Óscar Arriola. Durante la ceremonia, los funcionarios impusieron las insignias a los agentes ascendidos, quienes se encuentran entre los casos más destacados de respuesta policial en lo que va del año, según el Mininter.

El bloque central del reconocimiento se dirigió a suboficiales que, de acuerdo con reportes oficiales, enfrentaron situaciones de riesgo para neutralizar asaltos armados y capturar a los responsables. Las autoridades señalaron que estos ascensos buscan fortalecer el rendimiento operativo y el compromiso de la PNP en la lucha contra la criminalidad organizada.

El Gobierno otorgó ascensos excepcionales a 26 suboficiales de la Policía Nacional del Perú por acciones distinguidas entre marzo y abril de 2026 - Créditos: Mininter.
El Gobierno otorgó ascensos excepcionales a 26 suboficiales de la Policía Nacional del Perú por acciones distinguidas entre marzo y abril de 2026 - Créditos: Mininter.

Entre los casos individuales reconocidos figura el suboficial técnico de tercera Jancarlos Acosta Márquez, cuya intervención en un robo frustrado a una agencia del Banco de la Nación en el centro comercial Minka (Callao) permitió la detención de cinco presuntos asaltantes. El agente fue ascendido a suboficial técnico de segunda.

Otro caso corresponde a Deysar Manuel Cotrina Aguilar, quien recibió el grado de suboficial de primera tras frustrar el asalto a 16 pasajeros de un vehículo en Chao, La Libertad, donde había menores de edad entre las víctimas. Su intervención posibilitó la captura de uno de los implicados.

La semana pasada, un operativo del Grupo Terna, especializado en la intervención de delitos en flagrancia, evitó el robo a un cambista en el Cercado de Lima. Los agentes ShantyChristofer García Bocardo y Jhonatan Espinoza Guarniz alcanzaron el grado de suboficiales de primera por su actuación en la detención de los asaltantes y la recuperación del dinero sustraído.

El suboficial técnico de segunda Joel Isahi Vásquez Torres también recibió ascenso después de repeler un ataque de la banda denominada “Los Malditos del Mirador de Jaén”. El hecho, ocurrido el 8 de abril, concluyó con la detención de los agresores y la devolución de los objetos robados.

Las intervenciones reconocidas se enfocaron en la neutralización de bandas criminales y robos violentos en regiones como Callao, La Libertad, Lima y Cajamarca - Créditos: Mininter.
Las intervenciones reconocidas se enfocaron en la neutralización de bandas criminales y robos violentos en regiones como Callao, La Libertad, Lima y Cajamarca - Créditos: Mininter.

El 10 de abril, integrantes de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Divinrob – Dirincri) participaron en un megaoperativo que desarticuló a la organización “Los Injertos del Callao y Ventanilla”, vinculada al robo de lingotes de oro en la Costa Verde y otros atracos de alto impacto.

La premiación se realizó en presencia de altos mandos de la policía, como el viceministro de Seguridad Pública, Carlos Guillén; el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera; el jefe del Estado Mayor de la PNP, Freddy López; el inspector general de la PNP, Augusto Ríos y el jefe del Comando de Operaciones Policiales, Luis Flores.

Según el Gobierno, los ascensos por acción distinguida forman parte de una política destinada a incentivar la actuación eficiente frente a la delincuencia y a reconocer el mérito operacional. Las autoridades recalcaron que estas medidas responden a hechos concretos y verificables, en un contexto donde la inseguridad ciudadana mantiene alta la demanda de respuestas efectivas por parte de la policía.

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