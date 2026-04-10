Cuñada del congresista Alejandro Aguinaga obtuvo órdenes de servicio en EsSalud por más de S/ 64 mil

Contratos en EsSalud por S/ 64 mil alcanzan a hermana de la pareja de Alejandro Aguinaga

El congresista y candidato de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, uno de los rostros más representativos del fujimorismo, está envuelto en un nuevo escándalo que evidenciaría su influencia en EsSalud de Lambayeque, región por la que actualmente postula.

En su programa ‘Karla de miércoles’, la periodista Karla Ramírez difundió fragmentos de un audio de al menos 40 minutos de duración entre Sheyla Ruidias y una amiga. En la conversación, la joven confirma que mantiene una relación sentimental con el parlamentario. Ruidias no solo sería la pareja de Aguinaga, sino también su auxiliar parlamentaria.

Durante el diálogo, la joven afirma que tiene al congresista “en su mano” y que él la defendería sin cuestionamientos. Sin embargo, en ningún momento expresa sentimientos hacia el legislador.

Pareja de Alejandro Aguinaga. Foto: captura La pista clave

Más allá de este episodio, Ramírez expone otro dato relevante. La hermana de Sheyla, Paulina Ruidias Urdiales, obtuvo órdenes de servicio en EsSalud por más de 64 mil soles.

Según la periodista, Ruidias Urdiales es comunicadora y, en un periodo de 18 meses, percibió ese monto cuando aún contaba con el grado de bachiller, ya que se tituló recientemente.

“Paulina Ruiz Díaz, cuñada de los amores de Aguinaga, ha recibido órdenes de servicio de EsSalud Lambayeque en el área de comunicaciones. Qué suerte, ¿no?”, cuestionó Ramírez.

EsSalud contrató por más de S/ 64 mil a hermana de la pareja del congresista Alejandro Aguinaga. Foto: captura La pista clave

Además del vínculo familiar, Paulina Ruiz Díaz está afiliada a Fuerza Popular y, pese a trabajar en EsSalud —entidad que solicitó neutralidad a sus colaboradores durante el proceso electoral—, ha sido vista participando en mitines en Lambayeque junto a Aguinaga.

Antecedentes de Aguinaga y su influencia en EsSalud

Este nuevo audio reforzaría lo que la periodista Karla Ramírez había señalado previamente: EsSalud habría sido utilizada para el pago de favores partidarios. Según sus reportes, no solo el partido de César Acuña influye en la designación y remoción de funcionarios, sino que el congresista Alejandro Aguinaga también interviene para solicitar que se mantenga a personas de su entorno en determinados cargos.

Un caso citado es el de Mayder Vera, una funcionaria que debía ser reemplazada, pero que habría permanecido en el puesto tras la intervención del parlamentario. Este hecho se conoció a través de otro audio en el que se le escucha pedir que no sea retirada.

Candidato por Fuerza Popular reconoció la autenticidad del audio donde presiona a un funcionario de EsSalud. | Fotocomposición: Infobae Perú

“No me huevees, no la saques, no la saques”. Ese registro también fue difundido por la periodista. Según indicó, en sus descargos el congresista no negó haber realizado la llamada, sino que sostuvo que el audio fue “sacado de contexto” y utilizado con fines políticos.

¿Qué dijo Fuerza Popular?

En sus declaraciones públicas, Alejandro Aguinaga afirmó que la difusión del audio responde a una represalia y a un cálculo político de sus adversarios. Además, aseguró que se someterá a las investigaciones que correspondan.

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso. En una entrevista, indicó que esperará los resultados de las investigaciones antes de emitir una posición sobre el audio que involucra a su candidato.

En esa línea, recordó que su agrupación adopta medidas drásticas frente a militantes involucrados en irregularidades y citó como ejemplo el caso de la excongresista María Cordero Jon Tay, quien fue expulsada de la bancada tras conocerse la denuncia por recorte de sueldo a sus trabajadores.