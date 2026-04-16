Esposa de Reimond Manco le dedica un último mensaje tras aceptar infidelidad en TV: destaca su rol como padre y reafirma la separación

La reacción de la esposa de Reimond Manco tras la admisión de infidelidad del exfutbolista.

El exfutbolista Reimond Manco recurrió a la televisión para asumir públicamente su responsabilidad en la ruptura con su esposa, Lilia Moretti, después de la difusión de conversaciones privadas y material íntimo que lo vinculan sentimentalmente con una joven de su entorno cercano.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Manco dejó de lado la actitud defensiva que había mostrado en sus primeras declaraciones y optó por un discurso de autocrítica. “Yo estoy acá para hacer mea culpa y pedirle perdón a mi esposa”, afirmó el exjugador, añadiendo que su intención principal era asumir las consecuencias de sus actos y pedir disculpas a su familia.

En ese espacio admitió haber mantenido conversaciones de tono íntimo con diversas mujeres y reconoció la existencia de un episodio de infidelidad en el año anterior, situación que ya había afectado la estabilidad de la pareja.

La emisión del reportaje en Magaly TV La Firme incluyó declaraciones de una joven identificada como Maydiel, quien inicialmente acusó a Manco de enviarle mensajes y videos de contenido sexual. Más tarde, la denunciante se retractó parcialmente en una transmisión en vivo junto al propio exfutbolista, al admitir que algunos de los mensajes difundidos habían sido modificados durante un momento de enojo. Pese a esa rectificación, el impacto sobre la vida personal y pública de Manco y Moretti resultó irreversible.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.

El mensaje final de Lilia Moretti

Luego que Reimond Manco apareciera en el programa de Magaly Medina, dando la cara y aceptando su infidelidad, Lilia Moretti publicó un último mensaje dirigiéndose directamente al pare de sus hijos.

“Hoy quiero escribirte desde el amor que nos han dejado estos 12 años compartidos. Hemos vivido momentos maravillosos, construido recuerdos que nadie nos podrá quitar y como toda pareja, también atravesamos dificultades. Pero si pongo todo en una balanza, siempre pesó más lo bueno. Lo difícil fueron solo capítulos que supimos enfrentar y superar juntos.”, escribió la madre de cuatro hijos.

Pese a las causas de su separación, la esposa de Reimond Manco no dudó en reconocer al exfutbolista como padre. “Quiero reconocer algo que para mí siempre será invaluable: El hombre que eres con nuestros hijos. Criaste a Luca y Anto con amor genuino, como si llevaran tu sangre, sin hacer jamás diferencias con Reimond Jr y Rafaella. Eso no lo hace cualquiera, y habla del corazón que tienes. Es algo que siempre voy a admirar y respetar", señaló.

Separación confirmada: el mensaje de Lilia Moretti luego del mea culpa de Reimond Manco.

“Hoy, más allá de cualquier circunstancia, quiero que tengas claro que no estás solo. Tus hijos, tu madre, tus hermanas, mi madre y yo siempre seremos parte de tu apoyo, porque los vínculos reales que vienen del alma y del amor no desaparecen, solo se transforman", agregó, dejando claro que pese a su ruptura, seguirán siendo familia.

Finalmente, Moretti le deseó que cada día mejore como persona. “Me quedo con lo aprendido, con lo vivido. A veces la vida no se trata de permanecer, sino de saber soltar con amor, crecer y seguir adelante con dignidad. Que la vida te encuentre creciendo, aprendiendo y siendo cada vez una mejor versión de ti”, sentenció.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.

Reimond Manco y su espacio confirman separación

Previo a este mensaje final, Lilia Moretti utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje tan pronto salieron a la luz las acusaciones contra el padre de sus hijos.

En el texto, Moretti escribió “Aquí sigo, firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje. Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que nunca se apaga. Cuando la vida aprieta, yo aprieto más fuerte”. El mensaje, acompañado de una imagen en historias, fue interpretado como una muestra de resiliencia y de prioridad hacia sus hijos en medio de la adversidad.

Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, compartió un mensaje de fortaleza tras anunciar su separación con el exfutbolista.

El testimonio de Moretti se produjo a la par de que Manco confirmara en redes sociales la separación. “Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación”, publicó el exjugador. En el mismo mensaje, pidió a la opinión pública respeto y consideración hacia su familia en este periodo de transición.

Reimond Manco publicó un comunicado en redes sociales confirmando el fin de su matrimonio. (Instagram Reimond Manco)