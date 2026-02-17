Perú

Noveno retiro de AFP es derivado a la Comisión de Economía, ¿qué propone?

El primer proyecto para un nuevo retiro de AFP pasa a la Comisión de Economía, pero no solo propone un acceso de 4 UIT. Se verá desde marzo

Nuevamente la Comisión de Economía que lidera Victor Flores Ruíz deberá decidir qué hacer la propuesta del noveno retiro AFP. - Crédito Congreso

Un nuevo ciclo de debates sobre un nuevo retiro de AFP está en el horizonte. El congresista de Perú Libre Américo Gonza presentó un proyecto de ley que buscar validar el noveno retiro de AFP.

Como se sabe, solo el 19 de enero, hace menos de un mes, venció el plazo para solicitar las 4 UIT de los fondos privados de pensiones, en el marco del octavo retiro de AFP. Es más, aún hasta mayo los afiliados estarían recibiendo los montos de estas solicitudes.

Sin embargo, ya el Congreso, justo a poco tiempo de las elecciones, se prepara para tener que decidir sobre el noveno acceso. La propuesta ya ha sido derivada a la Comisión de Economía. Pero esta vez, el proyecto de ley no solo busca, como ya se ha repetido en las últimas medidas de retiro AFP aprobadas, que los afiliados puedan sacar hasta 4 UIT (S/22.000) de sus fondos, sino también la devolución total de los fondos a los herederos en caso este fallezca.

Un retiro de AFP acaba y otro empieza. Américo Gonza ha presentado el primero proyecto para que afiliados saquen otra vez hasta S/22.000 de sus fondos de pensiones. - Crédito Congreso

Nuevo retiro de AFP en la Comisión

Si bien los congresistas siguen proponiendo proyectos de ley y mandando sus propuestas a las comisiones del Parlamento, recién al iniciar la segunda parte de la legislatura en marzo se realizarán las sesiones semanales para sustentar y debatir proyectos.

Pero ya el proyecto de ley del nuevo retiro de AFP ha dado un nuevo paso hacia su debate y ha sido derivado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso el pasado lunes 16 de febrero.

“Según la consulta realizada, de conformidad con el Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la República: pase la Proposición N° 13963/2025-CR para su estudio y dictamen, a [la Comisión de Economía]“, resalta el portal del Congreso.

Congreso se adelanta a la legislatura y ya propone el nuevo retiro de AFP. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Sin embargo, según declaró Américo Gonza a Infobae Perú, espera de nuevo oposición de la comisión, que está liderada por Victor Flores Ruiz, del partido Fuerza Popular. El congresista recuerda que las últimas comisiones de Economía han tenido a miembros del fujimorismo, quienes han estado en contra de la medida. Solo tras la protesta el año pasado tanto Fuerza Popular como el Ejecutivo cambiaron de posición sobre la medida y la validaron.

En marzo inicia la nueva legislatura

“Vamos a insistir que se ponga a debate. La vez anterior porpresión mediatica, de la bancada, de la gente, se logró. Ahora [antes de lasElecciones], por los votos, creo que sí se lograría aprobar”, señala el congresista Gonza a Infobae Perú.

El parlamentario que presentó el primer proyecto para el noveno retiro de AFP revela que propuso el proyecto de ley justo pensando en esa estrategia: de que dada la cercanía de las elecciones los congresistas podrían buscar votos apoyando a que la medida popular del retiro AFP siga su curso pronto en el Congreso.

El proyecto del noveno retiro de AFP es presentado por Américo Gonza de Perú Libre. - Crédito Captura del Congreso

Sin embargo, se debe apuntar que dado que en los últimos años se ha aprobado un retiro de AFP al año, varios trabajadores han retirado sus fondos (hasta 4 UIT) y, para esta fecha, varios tienen un saldo cero en sus cuentas individuales de capitalización.

Igual, desde marzo, señala Gonza, buscará presionar para que se ponga a debate el noveno retiro de AFP, que de hecho, esta vez trae una medida que daría todos los fondos a los herederos de afiliados fallecidos.

