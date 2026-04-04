Perú

Retiro de Fondos de AFP

Un nuevo proyecto de ley permite más retiros del fondo, desestimando acuerdos previos sobre la inmovilización de recursos. Las autoridades incluyeron disposiciones para alinear intereses entre administradores y afiliados

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mano con dinero y celular con web de Asociación de AFP
El noveno retiro de fondos de pensiones en Perú se inicia bajo un nuevo proyecto de ley que permite extraer hasta 22,000 soles. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Estamos entrando a una nueva fase de retiro de fondos de pensiones. Sería el noveno retiro que se inició durante la Pandemia. Es decir, desde hace 5 años venimos haciendo continuos retiros del fondo de pensiones. De momento hay un proyecto de ley que permite el siguiente de retiro por hasta 4 UITs (S/. 22,000).

La reforma del sistema de pensiones del 2024, con reglamento publicado en el diario El peruano en el 2025, contemplaba el no retiro de fondos de pensiones. La ley fue discutida en el congreso con la participación de las comisiones de Economía, Trabajo y Asociación de AFPs. Tambien se contó con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas. En la ley se estipularon una serie de reglamentaciones que permitirían alinear intereses en favor de los afiliados, generando un valor compartido entre las empresas administradoras de pensiones y los afiliados. Sin embargo, no es correcto desestimar los acuerdos de la ley y su reglamento.

cronograma de retiro AFP y mano señalando
El nuevo retiro de AFP solo beneficia a cerca del 10% de la población económicamente activa, según datos oficiales.

No solamente se ha soslayado el acuerdo de no retirar los fondos de pensiones sino de permitir la libre disponibilidad a los 65 años para todos aquellos afiliados mayores de 40 años, contados a partir del 2024. El problema es que desde el 2016, el congreso dictamina las medias que son aprobabas por el Ejecutivo, pero son medidas que no impactan en el empleo y productividad de las empresas.

Las medidas del congreso han sido retiros de AFP, CTS y elevaciones de gasto que no necesarios para impactar positivamente en el crecimiento de largo plazo y en algunos casos impactan negativamente en la formalización de la economía. Los retiros de AFP solo llegan a un 10% de la Población económicamente activa (PEA). Es decir, son medidas inocuas que solamente tiene cierta rentabilidad política sin algún efecto en el bienestar del trabajador.

Retiro AFP: ¿Si no quiero las 4 UIT, puedo solicitar menos del monto aprobado?
La libre disponibilidad de fondos para mayores de 65 años afiliados desde 2024 desestima importantes acuerdos legales y técnicos.| Andina

Lo que se necesita son reformas profundas en la formalización de la economía, reduciendo las rigideces laborales. De momento no se escucha alguna medida del ministerio de trabajo o la PCM. Como indicamos líneas arriba, se han dictaminado medidas del congreso hacia el ejecutivo cuando la causalidad es a la inversa. Lo que sucede es que el ejecutivo aprueba medidas que muchas veces son cuestionadas por el Consejo Fiscal, para evitar un roce con el congreso y no perder la confianza con el mismo. La política se superpone a las reformas de política económica idóneas.

Los retiros afectan negativamente el valor cuota de mercado de los fondos de pensiones. Hipoteca el futuro y deteriora el ahorro interno del país. Se debería revisar ese retiro con una evaluación apropiada de la SBS y MEF. Hay algunos casos puntuales en los que el afiliado no va a poder programar su pensión y allí si le convendría el retiro pero eso no debe pasar por congreso sino con las instituciones que tienen al ámbito de análisis.

Jorge Guillén

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