Perú

Nuevo retiro de AFP de S/22.000 acumula cuatro proyectos, ¿cuál es la justificación ahora?

El Congreso presiona por un nuevo acceso a los fondos de pensiones, justo previo a las elecciones. Sin embargo, el tema se estanca por haber salido a pocos meses del anterior retiro

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mano entregando billetes de soles
A pocos días de las elecciones, hay cuatro proyectos de retiro de AFP en el Congreso, pero el tema no agarra 'fuerza'. Ya varios afiliados no tienen fondos en sus cuentas tras el retiro de enero de este año. - Crédito Andina

¿Sabías que hay un nuevo pedido por ‘abrir’ nuevamente las cuentas privadas de pensiones? En enero, hace unos meses, se acabó el plazo que tenían todos los afiliados a las AFP para poder el retiro de AFP de S/22.000 de sus cuentas, una medida extraordinaria (que se ha repetido ochos veces, en distintas formas, desde la pandemia) que buscaba dar alivio económico a los peruanos.

Ahora, ya hay cuatro proyectos de ley que buscan esto mismo, los cuales han sido presentados por Américo Gonza Castillo de Perú Libre, Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú, Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista y Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular.

Los primeros proyectos se justificaban en atender la crisis por la pandemia, los siguientes buscaron paliar los efectos de las consecuencias económicas de esto, y ya en los últimos años la justificación fue la recesión peruana. Sin embargo, ahora se habla de “mitigar los efectos del incremento del costo de vida y la desaceleración económica”, así como se usa como justificación “la reducción del ingreso real de los hogares y la pérdida de rentabilidad real de determinados fondos previsionales”.

Afiliados en Profuturo AFP
El octavo retiro AFP estuvo vigente hasta enero de 2026. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Retiro AFP de hasta cuatro UIT

¿Qué es lo que buscan los nuevos proyectos de retiro AFP? En sencillo, lo mismo de todos los últimos años: que todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) puedan solicitar una parte de los fondos acumulados en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), hasta por un monto máximo equivalente a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Se trata de un retiro facultativo y voluntario, y que podrá ser solicitado por los afiliados conforme al procedimiento que establezca la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en atención a la titularidad que los afiliados mantienen sobre los recursos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización. Este, sería un proceso igual al de los anteriores retiros.

Por ende, se aplicaría también, lo señalan los proyectos, un acceso de 1 UIT (S/5.500) máximo cada 30 días hábiles, luego de hacer la solicitud (las UIT luego de la primera se cuentan 30 días tras la fecha de llegada del anterior depósito).

Miguel Ciccia
Miguel Ciccia de Renovación Popular presentó el cuarto proyecto para retiro de pensiones. - Crédito Congreso

¿En qué se justifica?

El proyecto de Darwin Espinoza resume la justificación detrás del retiro de AFP en los siguientes puntos:

  • Incrementa liquidez privada
  • Reduce deuda de consumo con tasas superiores al rendimiento previsional
  • Actúa como estímulo contracíclico sin impacto fiscal
  • Mejora solvencia familiar.

Asimismo, señala que “en hogares con saldo bajo y alta deuda, el beneficio marginal de liquidez inmediata puede ser mayor que el beneficio futuro de mantener ahorro forzoso”.

manos agarrando billetes de 100 soles
El nuevo retiro de AFP, de aprobarse, sería igual al séptimo y octavo: de 4 UIT y para todos los afiliados. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Las cuatro propuestas del Congreso

  • Primer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero
  • Segundo proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero
  • Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero
  • Cuarto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo.

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