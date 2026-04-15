Perú

Voto rural sería el factor que ubica a Roberto Sánchez en segundo lugar detrás de Keiko Fujimori en conteo parcial de ONPE

Como en los comicios anteriores, se empieza a vislumbrar un escenario en el que se enfrenten la derecha y la izquierda peruana por el sillón presidencial

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El candidato a la Presidencia por el partido de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia
El candidato a la Presidencia por el partido de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Este miércoles 15 de abril, el avance del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que alcanzó el 89,645 % de las actas procesadas, modificó el escenario presidencial en Perú: Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, logró ubicarse en el segundo lugar, superando por una diferencia mínima a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. Este resultado marca el inicio de una disputa directa entre la izquierda y la ultraderecha peruana por el pase a la segunda vuelta.

Proceso electoral

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la ONPE, Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, se mantiene en un firme primer lugar. seguido de Sánchez y López Aliaga. Jorge Nieto, postulante de Partido de El Buen Gobierno, se ubica en la cuarta posición.

ONPE: Roberto Sánchez pasa a segundo lugar desplazando a Rafael López Aliaga
ONPE: Roberto Sánchez pasa a segundo lugar desplazando a Rafael López Aliaga

El conteo parcial refleja la volatilidad del proceso electoral peruano. La diferencia entre los candidatos que ocupan el segundo y tercer puesto generó expectativa e incertidumbre tanto en los partidos como en la ciudadanía. La competencia por el segundo lugar se intensificó en las últimas horas tras el ingreso de actas provenientes de regiones rurales, área donde Juntos por el Perú consiguió aumentar su caudal de votos.

Participación de figuras vinculadas a Pedro Castillo, con consignas constantes por su liberación.
Participación de figuras vinculadas a Pedro Castillo, con consignas constantes por su liberación.

El crecimiento del líder de Juntos Por el Perú se atribuye principalmente a su desempeño en el sur del país, donde obtuvo mayor respaldo que sus rivales políticos. La fragmentación del voto de derecha, repartido entre López Aliaga y otras candidaturas, favoreció el avance del candidato progresista a medida que se procesaron nuevas actas.

Resultados parciales de Onpe

Según los datos del organismo electoral, Keiko Fujimori mantiene una ventaja considerable respecto a sus competidores. Aunque encabeza los resultados, la cifra alcanzada no resulta suficiente para evitar el balotaje, lo que confirma la necesidad de una segunda vuelta. El reporte de Agencia Andina puntualizó que “la tendencia confirma el avance de la izquierda en detrimento de las opciones ultraconservadoras”, en referencia al ascenso de Sánchez y la leve disminución en el caudal de López Aliaga.

El margen entre el segundo y el tercer candidato es mínima, una diferencia que mantiene en vilo a los equipos técnicos y bases partidarias. Esta competencia podría mantenerse cerrada hasta el procesamiento total de las actas nacionales y del extranjero.

Ciudadanos se concentran en puntos clave como el JNE y Campo de Marte. Composición: Infobae
Ciudadanos se concentran en puntos clave como el JNE y Campo de Marte. Composición: Infobae

Factor clave: Votos rurales

Durante la tarde del martes, la ONPE reiteró su llamado a esperar los resultados oficiales y definitivos antes de proclamar victorias o anunciar movilizaciones. El organismo recordó que las actas provenientes de zonas rurales, así como aquellas remitidas desde consulados peruanos en el exterior, suelen modificar el balance en etapas avanzadas del conteo.

La presencia de Sánchez en la segunda vuelta modificaría el mapa electoral frente al liderazgo de Fujimori, quien se mantiene como la candidata más votada a nivel nacional. Observadores y especialistas consultados por La República proyectaron que, de confirmarse este escenario, la segunda vuelta enfrentaría a dos bloques ideológicos antagónicos: la izquierda de Juntos por el Perú y la derecha de Fuerza Popular.

El candidato a la presidencia de Perú del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante una rueda de prensa este martes, en Lima (Perú). EFE/ Fernando Gimeno
El candidato a la presidencia de Perú del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante una rueda de prensa este martes, en Lima (Perú). EFE/ Fernando Gimeno

El proceso electoral, seguido por organismos internacionales y medios de comunicación, se desarrolla bajo alta tensión y vigilancia institucional. Agencia Andina reportó que los partidos en disputa reforzaron la presencia de personeros legales y técnicos en los centros de cómputo con el objetivo de supervisar el ingreso y procesamiento de actas. La ONPE aseguró que el procedimiento se realiza bajo estrictos protocolos de transparencia y fiscalización.

Mientras la brecha entre los aspirantes a la segunda vuelta se mantiene mínima, la expectativa se centra en el impacto que tendrán las actas del extranjero y de las zonas rurales que aún no fueron incorporadas al conteo oficial. De acuerdo con el último reporte de la ONPE, “el procesamiento de actas continuará durante las próximas horas y los resultados se actualizarán de manera permanente”.

El futuro político inmediato en Perú se define voto a voto mientras los ciudadanos y actores políticos observan la evolución del escrutinio. El desenlace de la pugna entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga marcará el perfil ideológico de la segunda vuelta presidencial y el rumbo del país para los próximos años.

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