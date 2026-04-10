En la actualidad las ánforas electorales son fáciles de transportar y son selladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia electoral peruana remonta sus orígenes a un objeto singular y poco conocido: la primera ánfora electoral utilizada en el virreinato del Perú durante el proceso de votación de 1812. Este recipiente, lejos de parecerse a los modelos contemporáneos, marcó el inicio de una tradición democrática que se ha transformado con los siglos. Según un informe de Latina Noticias, el diseño original respondía más a la vida cotidiana de la época que a criterios de seguridad o funcionalidad política.

En ese año, el virreinato del Perú celebró por primera vez un proceso electoral público, una consecuencia directa de la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812. Esta normativa, impulsada por las Cortes españolas, permitió que los habitantes del virreinato participaran en la elección de representantes locales, especialmente alcaldes. El evento representó el primer paso hacia la institucionalización de la democracia en territorio peruano y se realizó bajo estrictos marcos legales y sociales que limitaban la participación a varones propietarios.

¿Cómo era la primera ánfora electoral?

El ánfora electoral empleada en las votaciones de 1812 era redonda, pesada y opaca. No existía una diferenciación clara entre este recipiente y las ollas de barro doméstico utilizadas en los hogares limeños y de otras ciudades virreinales. “Se trataba de un objeto robusto, de boca estrecha y cuerpo amplio, cuya función principal era resguardar los votos de los asistentes”, describió Latina Noticias. El material predominante era la arcilla cocida, lo que otorgaba al ánfora una considerable resistencia.

Las elecciones de 1812 respondieron a un contexto de cambios impuestos por la Constitución de Cádiz, que buscaba dotar a los territorios de ultramar de mecanismos de representación. No obstante, la participación resultó limitada por los requisitos sociales de la época. En aquel entonces, solo los hombres con propiedades o cargos podían ejercer su derecho al voto, excluyendo a mujeres, indígenas y esclavos.

Durante el virreinato del Perú se dio el paso al primer proceso electoral. Las ánforas usadas eran muy rudimentarias y parecidas a una olla de barro (Panamericana TV)

El proceso de votación era público, y los sufragios se depositaban en el ánfora de barro, que permanecía en el centro de la sala. Cada participante entregaba su voto a un funcionario, quien lo introducía en el recipiente bajo la vigilancia de las autoridades coloniales. Esta práctica buscaba garantizar la transparencia, aunque no ofrecía anonimato ni resguardo de la identidad del elector.

¿Cómo fue el proceso de cambio de las ánforas electorales en Perú?

Con el paso del tiempo y el avance de la república, el diseño de las ánforas electorales en el Perú evolucionó de manera significativa. Según señaló Latina Noticias, en 1908 el país adoptó un modelo completamente distinto: surgieron las ánforas de metal negro, de forma alta y estilizada, con cuello angosto y cuerpo amplio. El pueblo peruano bautizó estos recipientes como ‘porongos electorales’, en alusión a los envases donde se conservaba la leche. Esta transformación estética reflejaba una búsqueda de mayor seguridad y modernidad en los procesos electorales.

El cambio de materiales y formas también trajo consigo nuevas prácticas y rituales en torno al voto. Mientras que en el siglo XIX la urna de barro evocaba la cotidianidad doméstica, la llegada del metal introdujo un símbolo de solemnidad y durabilidad. “Las ánforas de metal negro se convirtieron en un emblema de la democracia republicana”, detalló Latina Noticias en su cobertura histórica.

En un continente nuevo, regido por hombres, el nombre de Ana de Borjas resalta tras ser la única mujer en gobernar un país tan rico como el Perú bajo la aprobación de la Corona española.

A partir de la década de 1960, Perú adoptó un diseño más sencillo y funcional: ánforas cilíndricas fabricadas en materiales ligeros, que permitían un manejo más práctico en los centros de votación. Esta innovación facilitó el traslado y la custodia de los votos, elementos fundamentales en la consolidación de comicios más participativos y confiables.

En la actualidad, las ánforas electorales peruanas están hechas de polietileno, resultan ligeras y están completamente estandarizadas. El diseño actual responde a criterios de seguridad, transparencia y eficiencia logística. Las ánforas modernas incluyen sellos inviolables y mecanismos de cierre, además de una estructura translúcida que permite visualizar el interior sin comprometer la confidencialidad del voto.

La ánfora en la actualidad

El recorrido histórico del ánfora electoral en el Perú ilustra la transformación de los instrumentos democráticos a lo largo de más de dos siglos. Desde la olla de barro opaca de 1812 hasta los recipientes de polietileno utilizados en la actualidad, cada etapa refleja los desafíos y avances en la búsqueda de elecciones más inclusivas y seguras.

El proceso iniciado en el virreinato estableció un precedente para los sistemas de sufragio en el país. Según Latina Noticias, “la evolución de las ánforas es el reflejo de una sociedad que ha sabido adaptar sus instituciones a los cambios tecnológicos y a las demandas ciudadanas”. El objeto, cuya apariencia se ha modificado, conserva su simbolismo como pieza central de la cultura democrática peruana.

El representante de la iglesia católica tenía un rol importante durante los procesos electorales. Él se encargaba de confirmar la identidad de los votantes (Enciclopedia Tauro del Pino. 3ª Edición, Lima, 2001)

El desarrollo constante de estos instrumentos se alinea con los objetivos de organismos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que supervisa actualmente los procesos electorales en Perú. La ONPE, fundada en 1993, ha implementado múltiples innovaciones tecnológicas para garantizar la transparencia y la confianza en los comicios.

En cada jornada electoral, la presencia de modernas ánforas en los colegios de votación recuerda el largo camino recorrido desde aquel primer comicio público de 1812. El recipiente, que en sus orígenes era una simple olla de barro, ha acompañado la progresiva ampliación de derechos y la construcción de una ciudadanía activa en el Perú.