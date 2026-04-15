Perú

SBS interviene a Cooperativa de ahorro y crédito Kuria por pérdida de S/22 millones

Además de la intervención a la Caja Centro, la Superintendencia también intervinó a una coopac de Lima

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Fachada de la SBS
La SBS intervino dos entidades. Ya avisan que se devolverá el dinero de ahorristas de Caja Del Centro, pero en el caso de Coopac Kuria es diferente. - Crédito Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha intervenido a la Coopac Kuria (Cooperativa de ahorro y crédito Kuria), con domicilio legal en Lima.

Esta “incurrió en la causal de pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, al haberse determinado un patrimonio negativo de - S/21,99 millones al 31 de diciembre de 2025, sobre la base de la información financiera reportada y las acciones de supervisión realizadas por la SBS”

Así, sin embargo, la SBS acota que la Coopac Kuria en Intervención está en un régimen de intervención temporal (tiene una duración máxima de 45 días calendario), y durante su vigencia no se activará el Fondo de Depósitos Cooperativo (FSDC).

fachada de SBS y personas tocando puerta de cooperativa cerrada
La SBS ordenó la intervención de la cooperativa de Lima. - Crédito Composición Infobae/Andina/Radio Onda Azul

¿Qué pasó con Kuria?

La SBS revisó que Kuria tenía una pérdida de más de S/21 millones, y esta le requirió revertir esta situación de insolvencia en un plazo máximo de 30 días calendario; pero, vencido el plazo, no acreditó el cumplimiento de este requerimiento.

“Adicionalmente, se debe precisar que una parte del ajuste patrimonial determinado de la Coopac (-S/6,76 millones) corresponde a un déficit de provisiones generado por la incobrabilidad del crédito que otorgó a la empresa Grupo Kuria. El origen y finalidad de este financiamiento viene siendo materia de una mayor investigación por parte de la SBS en el marco de su competencia, debido a que la Coopac no ha acreditado los sustentos de la evaluación crediticia correspondiente ni la adecuada formalización de las operaciones”, se aclara en un comunicado de la misma SBS.

Asimismo, como parte de este proceso, la SBS designará a sus representantes, quienes, conforme al marco legal vigente, convocarán a una Asamblea General de la Coopac para informar a sus socios sobre la intervención, sus efectos y el plazo máximo legal para levantar la causal. Dicha convocatoria será publicada en el diario oficial El Peruano y en un diario de extensa circulación de Lima, ciudad donde se encuentra el domicilio legal de la Coopac.

Caja Centro intervenida por la SBS
La SBS intervino la Caja Centro, una de las entidades financieras que recibían dinero para ahorro y daban créditos. - Crédito Hector Oscar Sanabria Lazo

Como se sabe, además de Kuria, la SBS intervinó la Caja Centro, una entidad mucho más grande y cuyo impacto es mayor y afectaría a más ahorristas y quienes tengan créditos con esa entidad. Sin embargo, en ese caso están protegidos por su Fondo de Seguro de Depósitos. Pero en el caso de Kuria, su fondo aún no se activará.

¿Y los ahorros y créditos?

Asimismo, en el caso de las personas naturales y jurídicas que mantengan créditos u otras obligaciones con Coopac Kuria, estas deberán continuar realizando sus pagos, conforme al cronograma pactado, en las cuentas recaudadoras y agentes del Banco de Crédito del Perú, Banco Scotiabank y Yape. En los próximos días, se comunicarán otros canales de atención para cumplir el pago de créditos u otras obligaciones.

También cabe resaltar que los socios cooperativos de la Coopac Kuria en Intervención podrán realizar sus consultas a través de los siguientes canales de atención:

  • La oficina principal de la COOPAC KURIA EN INTERVENCIÓN
  • El correo electrónico de la COOPAC KURIA EN INTERVENCIÓN (kuria@coopacenintervencion.pe)
  • La línea telefónica gratuita a nivel nacional: 0-800-10840 (en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:30)
  • Las agencias de la COOPAC KURIA EN INTERVENCIÓN
  • Otros canales de atención: https://www.sbs.gob.pe/usuarios/consultas.

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