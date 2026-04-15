Inyectan S/ 5,05 millones para financiar parcialmente el Bono del Buen Pagador

La iniciativa está orientada a apoyar a las micro y pequeñas empresas (mypes) que mantienen un historial de pago puntual en sus compromisos financieros. Foto: Dreamstime

El Ministerio de la Producción dispuso la transferencia de S/ 5.052.794 a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) con el objetivo de sostener el financiamiento parcial del Bono del Buen Pagador vinculado al programa Impulso MyPerú. Esta medida apunta a respaldar a las micro y pequeñas empresas (mypes) que cumplen de manera puntual con sus obligaciones crediticias.

La asignación de recursos se da en el marco de la estrategia estatal para promover una cultura de pago responsable y facilitar el acceso al financiamiento formal. De esta manera, se busca fortalecer la sostenibilidad financiera de este segmento empresarial y mejorar sus condiciones de acceso al crédito.

Alcance del programa Impulso MyPerú

El Bono del Buen Pagador forma parte del Programa Impulso Empresarial MYPE - Impulso MyPerú, establecido mediante la Ley N.° 31658. Este esquema contempla un subsidio orientado a incentivar que las mypes honren sus deudas dentro de los plazos establecidos.

El beneficio está dirigido a empresas que acceden a financiamiento a través del programa y mantienen un comportamiento crediticio adecuado. Para ello, se ha fijado un monto máximo de hasta S/ 280 millones destinado a este incentivo, lo que permite ampliar su cobertura dentro del segmento objetivo.

El Bono del Buen Pagador se integra al Programa Impulso Empresarial MYPE - Impulso MyPerú, creado en el marco de la Ley N.° 31658. Foto: Gobierno del Perú

Transferencia y respaldo presupuestal

La normativa vigente faculta al Ministerio de la Producción a efectuar transferencias financieras a Cofide durante la vigencia de los créditos otorgados bajo este programa. Estas operaciones permiten garantizar la continuidad del subsidio y su correcta implementación.

En este caso, la Oficina de Presupuesto del sector emitió una opinión favorable para la operación, la cual será cubierta con recursos ordinarios contemplados en el presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2026.

Condiciones y supervisión del uso de recursos

La Resolución Ministerial N.° 000096-2026-PRODUCE establece que los fondos transferidos deben destinarse exclusivamente al fin para el cual fueron aprobados, bajo responsabilidad. Esta disposición busca asegurar un uso adecuado y transparente de los recursos públicos.

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Empresarial tendrá a su cargo las labores de monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento de los objetivos asociados a esta transferencia, con el fin de garantizar la efectividad de la medida.

La norma autoriza al Ministerio de la Producción a transferir recursos a Cofide mientras estén vigentes los créditos del programa. Foto: Andina

Cofide firmó acuerdos para impulsar financiamiento en Perú

A inicios de marzo, en el marco de su objetivo de canalizar recursos y diseñar herramientas financieras que impulsen el desarrollo sostenible del país, Cofide formalizó dos importantes acuerdos de cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

Mediante la suscripción de un Memorándum de Entendimiento (MOU) con CAF, se definió un esquema de trabajo conjunto enfocado en articular y analizar la entrega de asistencia técnica que genere efectos concretos en el crecimiento económico y social. Esta alianza contempla la elaboración de estudios especializados y la prestación de asesoría en ámbitos como gobernanza, innovación, transformación digital y fortalecimiento institucional. El documento fue firmado por Jorge Velarde y José Sarmiento, Presidente Ejecutivo y Gerente General de Cofide, respectivamente; y por Antonio Silveira, Vicepresidente del Sector Privado de CAF.

De otro lado, el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con FONAFE abre un espacio de articulación orientado a mejorar la estructura financiera y la gestión de activos no estratégicos de las empresas estatales.

En ese contexto, Cofide analizará e impulsará mecanismos para estructurar financiamiento de largo plazo destinado a proyectos de inversión o reprogramación de pasivos, además de evaluar esquemas fiduciarios para optimizar la administración, valorización o eventual venta de dichos activos. Este acuerdo fue suscrito por Velarde y Sarmiento en representación de COFIDE, junto a Fredy Jordán Medina, Presidente del Directorio de FONAFE, y Pedro Manuel Tapia Alvarado, Director Ejecutivo de la entidad.