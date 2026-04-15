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Las madres de Alejandra Baigorria y Said Palao posan felices tras reconciliación de sus hijos

Verónica Alcalá publicó una imagen junto a la madre de Said Palao en redes sociales, mostrando respaldo a la pareja en medio de las críticas y especulaciones sobre el futuro de Alejandra y Said.

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El gesto de las madres de Alejandra Baigorria y Said Palao que marca la reconciliación entre las figuras de Esto es Guerra.
El gesto de las madres de Alejandra Baigorria y Said Palao que marca la reconciliación entre las figuras de Esto es Guerra.

Tras semanas de especulaciones y polémicas, Alejandra Baigorria y Said Palao confirmaron que han retomado su relación, una noticia que ha generado tanto mensajes de apoyo como críticas en redes sociales. En este contexto, la madre de Baigorria, Verónica Alcalá, protagonizó un gesto inesperado que ha captado la atención de sus seguidores y del público en general.

El reencuentro de la pareja se hizo visible durante una premiación reciente en la que ambos compartieron escenario. Alejandra, conocida como la ‘gringa de Gamarra’, agradeció a Said por su apoyo en su carrera y destacó el rol que él ha jugado en su vida profesional.

“Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras. No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: ‘haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar porque tú vas a ser Team Elite’”, expresó la empresaria en su discurso.

La confirmación pública de la reconciliación generó reacciones divididas. Mientras algunos seguidores celebraron la decisión de la pareja de darse una nueva oportunidad, otros cuestionaron la postura de Baigorria, quien fue criticada por perdonar recientes episodios polémicos protagonizados por Palao.

La pareja estuvo distanciada tras un ampay en el programa Magaly TV, la firme, donde Said fue captado en una reunión privada en un yate en Argentina junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta, donde asistieron mujeres.

Consuegras felices tras reconciliacón

En medio de este ambiente de comentarios y especulaciones, Verónica Alcalá reapareció en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. Utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video de su hija, acompañado de un mensaje emotivo: “Te amo, mi reina”. Sin embargo, el detalle que más sorprendió fue una fotografía donde aparece sonriente junto a la madre de Said Palao, imagen que acompañó con la frase “Las consuegras felices”.

La publicación fue interpretada como un respaldo explícito a la reconciliación. Por su parte, Said Palao también se pronunció en la ceremonia en España donde acompañó a Baigorria, reafirmando el acercamiento entre ambos. “Felicidades, mi amor, te lo mereces”, escribió el integrante de ‘Esto es guerra’, reforzando la imagen de una pareja unida y dispuesta a dejar atrás los conflictos recientes.

Madre de Alejandra Baigorria posa junto a la madre de Said Palao. IG
Madre de Alejandra Baigorria posa junto a la madre de Said Palao. IG

Alejandra Baigorria ha sido blanco de críticas por parte de algunos sectores que no ven con buenos ojos la decisión de perdonar a Palao tras el ampay. A pesar del ruido mediático, la empresaria ha optado por enfocarse en su carrera y en los nuevos proyectos que la mantienen activa tanto en el mundo de los negocios como en la televisión. La aparición de las madres de la pareja en una actitud distendida y amistosa parece aportar un elemento de calma y conciliación en medio de la tormenta mediática.

La reacción de Rebeca Escribens ante la reconciliación

La conductora de televisión Rebeca Escribens expresó su desacuerdo tras escuchar el agradecimiento público que Alejandra Baigorria dedicó a Said Palao durante una premiación en España. En su bloque de espectáculos de América Televisión, la conductora reconoció el esfuerzo y la trayectoria de la rubia como empresaria y figura mediática, pero cuestionó el gesto dirigido a Palao, especialmente después del escándalo por el ampay en un yate.

“Nadie duda que es tremenda trabajadora, emprendedora, luchona, lo ha demostrado durante muchos años y prueba de ello son sus empresas y la fuerza con la que impulsa su vida día a día, cómo protege y ayuda a su familia, pero yo no entiendo de qué va el agradecimiento a su esposo después de lo que ha pasado”, señaló Escribens.

La conductora sugirió que Baigorria debería reflexionar sobre las decisiones que expone públicamente, sobre todo si busca ser inspiración para otras mujeres. “Creo que para poder ser musa e inspiración de muchas mujeres, es también saber manejar tu vida personal, lo que muestras, con decisiones que puedan sumarte y colocarte en un lugar que la gente admire y que invite a seguir”, agregó.

Alejandra Baigorria fue duramente criticada en redes sociales tras reconciliarse con Said Palao pese a la reciente polémica.IG
Alejandra Baigorria fue duramente criticada en redes sociales tras reconciliarse con Said Palao pese a la reciente polémica.IG

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