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Luren Márquez fue coronada como Miss Perú 2026 en una íntima ceremonia en el Callao

Karla Bacigalupo terminó su reinado luego de su paso por el Miss Universo. En el evento estuvo presente Fátima Bosh

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Karla Bacigalupo terminó su reinado luego de su paso por el Miss Universo. En el evento estuvo presente Fátima Bosh | YouTube / Miss Perú Oficial

La mañana del miércoles 15 de abril marcó el inicio de una nueva etapa para el certamen de belleza nacional. En el Teatro Municipal del Callao, la llegada de Fátima Bosh, Miss Universo 2025, atrajo la atención del público y la prensa. La expectativa creció desde temprano, mientras los asistentes esperaban a las figuras destacadas del evento, incluida la reina saliente, Karla Bacigalupo.

La ceremonia, de carácter reservado, se desarrolló en medio de estrictas medidas de protocolo. La presencia de Fátima Bosh no solo destacó por su rol como invitada de honor, sino porque recibió las llaves de la ciudad en un acto protocolar que reforzó la importancia del encuentro para el Callao y para el país. El ambiente se tornó solemne cuando, tras la proyección de un vídeo de bienvenida, se anunció la sucesora de Bacigalupo.

Dos mujeres en un escenario. Una, con vestido blanco y tiara, baja la mirada mientras otra, sonriendo, le coloca una corona brillante. Fondo oscuro con estrellas
Luren Márquez es coronada en el escenario de Miss Perú, luciendo un elegante vestido blanco mientras una predecesora le coloca la tiara.

Luren Márquez fue presentada oficialmente como la nueva Miss Perú 2026. La joven recibió la corona de manos de la reina saliente, quien finalizó así su ciclo como representante nacional. Márquez, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de los presentes y destacó el legado de Bacigalupo, quien participó en el Miss Universo y dejó una huella significativa en la organización.

“Ella me ha dado demasiados consejos. Realmente tengo tanto que aprender de ella. Es una reina muy querida, muy especial, y que esté en nuestro país definitivamente es algo de, que nos tiene que dejar con mucho orgullo a los peruanos“, expresó Luren Márquez ante la prensa tras su coronación. La nueva soberana resaltó la relevancia de la visita de Fátima Bosh y compartió detalles de la conversación privada que mantuvieron durante el evento.
Una mujer de cabello castaño oscuro con una corona brillante y un vestido blanco adornado con perlas, luciendo la banda de Miss Perú Universe, sonríe en un escenario oscuro
Luren Márquez, coronada como Miss Perú Universe, posa con su banda y un vestido blanco adornado durante una presentación en un evento de gala en Perú.

El programa incluyó un espacio especial para la internacionalización del certamen. Fátima Bosh, reconocida por su reciente triunfo en el certamen mundial, se mostró cercana con el público y participó activamente en las actividades protocolarias. La ceremonia cerró con un ambiente festivo y múltiples muestras de apoyo a la nueva reina.

Fátima Bosh seguirá cumpliendo agenda en Perú

La agenda de Fátima Bosh en Perú no terminó con la ceremonia de coronación. De acuerdo con la organización del certamen, la Miss Universo 2025 tiene previstas actividades en Lima e Ica hasta el domingo 19 de abril. Su participación en el pasacalle cultural en la capital busca poner en valor la diversidad folclórica peruana, mediante la presentación de agrupaciones artísticas locales.

Además, el itinerario incluye una feria artesanal y gastronómica, que tiene como objetivo destacar la creatividad de los artesanos y la riqueza culinaria nacional. Estas acciones forman parte de una estrategia para reforzar la imagen de Perú como destino turístico internacional y estimular el turismo cultural.

Mujer de cabello castaño y largo con corona dorada y banda "MISS UNIVERSE" posa en interior. Viste un traje blanco con bordados florales de colores y una capa
Fátima Bosh, Miss Universo, deslumbra con un elegante atuendo blanco bordado y corona durante su esperada visita a Perú, capturando todas las miradas con su presencia.

Uno de los momentos más esperados de la visita será el recorrido por la laguna de Huacachina, en la región Ica, donde se planea una recreación de la leyenda de la sirena, tradicional en este atractivo. La presencia de la soberana internacional busca asociar la figura de la reina de belleza con los principales destinos turísticos del país y generar imágenes que serán difundidas en los canales internacionales relacionados con el certamen.

Sobre esta parte de la visita, Luren Márquez compartió su entusiasmo por la llegada de la Miss Universo a su ciudad natal. "Tengo las emociones a flor de piel, de saber que vamos a llevar a Miss Universe hasta el lugar que me vio nacer, a Ica, al oasis de América, que podamos hacer conocer este pequeño lugar de nuestro país de una manera tan especial“, afirmó.

La organización del certamen considera que la presencia de Fátima Bosh representa una oportunidad estratégica para la promoción turística global de Perú y la proyección de la oferta cultural y natural del país. Las actividades oficiales de la Miss Universo continuarán hasta el cierre de su agenda, con la expectativa de fortalecer la imagen de Perú en el exterior.

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