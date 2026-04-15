Luis Galarreta cuestiona gestión de Piero Corvetto en la ONPE y asegura que su continuidad “nunca fue garantía”

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, cuestiona la gestión de Piero Corvetto al frente de la ONPE e insta a la población a mantener la calma durante la espera de los resultados electorales. (Composición: Infobae Perú)

El secretario general de Fuerza Popular y candidato a la vicepresidencia, Luis Galarreta, puso en duda la gestión de Piero Corvetto al frente de la ONPE durante las recientes elecciones generales, al tiempo que instó a la ciudadanía a mantener la calma ante la espera de los resultados oficiales. Galarreta subrayó la necesidad de separar la investigación sobre posibles responsabilidades administrativas y penales en la conducción del proceso del deber de que el país evite caer en el “caos” político.

Sus declaraciones surgen en un contexto de tensión, agravado por la denuncia de miles de actas impugnadas, mientras observadores internacionales como Unión Europea y OEA han afirmado públicamente que no existen pruebas de fraude electoral.

En entrevista con RPP Noticias, Galarreta recordó que respectivamente, casi 5.000 actas han sido impugnadas durante el proceso, un “montón de votos” que, según sus palabras, podrían ser determinantes en la definición de quién dispute la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori. Más allá de expresar críticas a la conducción del organismo electoral, el dirigente de Fuerza Popular remarcó que su partido ha señalado durante más de 5 años las deficiencias en la gestión de Corvetto.

Piero Corvetto asegura que la ONPE no tiene nada qué ocultar - crédito composición Infobae Perú / Andina

De acuerdo con las propias palabras del candidato, la posición del partid es avalar la investigación “a fondo” de los hechos durante el proceso electoral, pero, en paralelo, “esperar con la tranquilidad del caso los resultados al 100%”.

Cuestiona continuidad de Piero Corvetto en ONPE

El dirigente narró que, en su calidad de secretario general, envió un documento con “8 argumentos específicos” para evitar la ratificación de Corvetto cuando la Junta Nacional tomaba esa decisión a pocos días de expirar su mandato. Denunció que la gestión de Corvetto ha sido particularmente exigente “con Fuerza Popular” al fiscalizar la presencia regional de oficinas partidarias, al tiempo que permitió, según Galarreta, la supervivencia formal de partidos políticos “cascarones” que posteriormente desaparecieron.

Galarreta sostuvo que la continuidad de Corvetto en la ONPE “nunca fue garantía”, y que reiteradamente el fujimorismo debió aceptar fallos institucionales incluso cuando fueron perjudicados, como en el caso de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Subrayó que la elección y permanencia de Corvetto corresponde a órganos externos al partido, y que, en el contexto actual, la fiscalía debería determinar si corresponde abrir una investigación penal.

Fotografía: Congreso de la República / Flickr

Al referirse al procedimiento de custodia y manejo del material electoral, Galarreta planteó que “regrese la entrega y vigilancia de las actas a nuestras fuerzas armadas”, argumentando que, históricamente, las Fuerzas Armadas no presentaron problemas en la organización. El dirigente sostuvo que permitir su participación en la segunda vuelta electoral ofrecería mayor confianza sobre la integridad del proceso.

“Hablar de insurgencia para un líder político no es la forma de encaminar a un país”

En sus declaraciones, Galarreta reiteró que el país requiere estabilidad tras un periodo agitado: “El país requiere tranquilidad. El país viene de caos en caos”, señaló al medio radial. Solicitó a la ciudadanía, a los simpatizantes y contrincantes mantener la prudencia mientras culmina el escrutinio, e insistió en que la dirigencia de Fuerza Popular no saldrá a hacer denuncias infundadas.

Galarreta contestó a las acusaciones y declaraciones recientes de los candidatos Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez, quienes se disputan el pase a segunda vuelta, recordando que ambos han agitado el fantasma de un presunto fraude antes de conocer los resultados definitivos.

Sobre el tema, expresó: “Yo creo que hablar de insurgencia para un líder político no es la forma de encaminar a un país. Por supuesto que en algún extremo puede haber una insurgencia si hay un golpe de estado, pero hoy día estamos en un proceso donde tanto la Unión Europea como la OEA han señalado que sí ha habido algunas ineficiencias, que tienen que sancionarse, pero que no ha habido una situación para hablar de fraude”.

La movilización reúne a ciudadanos y figuras políticas que rechazan el proceso electoral y exigen su revisión inmediata. X

El candidato pidió respeto por los procedimientos legales y desestimó la reciente movilización de simpatizantes promovida por Sánchez y las acusaciones públicas realizadas por López Aliaga. “Nosotros no vamos a pelear con él, no vamos a discutir con él. Más bien le recomendaría que arme un buen equipo de abogados porque la izquierda va a querer impugnar y probablemente, en esas impugnaciones, se defina el pase a la segunda vuelta”, afirmó Galarreta.

Interrogado sobre la propuesta de declarar nulas las elecciones en un plazo de 24 horas, planteada por sectores políticos adversos, Galarreta manifestó que la ley electoral fija mecanismos precisos para la anulación de comicios, los cuales deben respetarse estrictamente.