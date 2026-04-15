Perú

Internet de Win con caída masiva en Lima: Usuarios reportan fallas este 15 de abril

Miles de usuarios está reportando que esta mañana el internet de Win está caído y la empresa no responde celeramente sobre la situación

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Persona agarrando su modem de internet
Internet de fibra óptica de Win presenta caída a nivel nacional. - Crédito Osiptel

El internet de fibra óptica de Win se encuentra con fallas esta mañana del 15 de abril. Según miles de reportes de usuarios en redes sociales, el internet se ha “caído” esta mañana, y si bien en algunos lugares ya estaría retornando, aún los usuarios están reclamando por la afectación a su servicio.

Según los mismos reportes y capturas de pantalla de usuarios recibiendo respuesta de asesores de Win, la caída se debería a una falla masiva.

Sin embargo, el problema se agudiza dado que los reportes revelan que el servicio de atención al cliente de Win en su mayoría no responde a las llamadas y consultas de sus usuarios con celeridad.

Comentarios de usuarios quejandose de caída de Win
Miles de usuarios han sufrido la afectación de su servicio de internet Win. - Crédito Captura de Facebook/Win

Reporte de usuarios

Miles de usuarios están reportando el fallo por redes sociales, e inclusive por las mismas publicaciones de la empresa Win en Facebook e Instagram. Los reportes incluyen, básicamente, avisos de los usuarios donde advierten que no tienen internet en sus hogares, que tienen que usar datos de sus celulares, y que están en pleno horario de trabajo.

Una gran parte también señala que se intenta comunicar con el servicio al cliente de la empresa, pero por llamadas telefónicas no les dan respuesta, y por Whatsapp tampoco. Esta es una situación que se repite con varios de los clientes.

Sin embargo, sí algunos han logrado tener respuesta de asesores, quienes les ha informado que la caída ha sido masiva y que se encuentran arreglando la falla para que se pueda retornar el internet a sus hogares.

Win y modem y logo de Linzor
Como se recuerda, Linzor Capital Partners adquirió Win, pero esta empresa tiene dos componentes, una que ofrece internet residencial y otra para empresas. Solo el de internet residencial se vendió. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Internet está retornando

Asimismo, algunos reportes más recientes revelan que el servicio se va restableciendo para algunos usuarios, pero no para todos. Se espera que esto continué y pronto todos vuelven a tener internet.

A pesar de esto, la empresa Win no ha dado un comunicado oficial aún sobre la situación, tampoco explicación la versión de la compañía sobre el origen de la caída.

Usuarios pueden presentar reclamos

¿Sabías que en caso de problemas con los servicios públicos de telefonía fija o móvil, televisión por cable o internet, sea de forma individual o empaquetada, los usuarios tienen la facultad de presentar un reclamo de manera inmediata ante las empresas operadoras?

Osiptel publica rankig de atención de reclamos de operadoras en Perú. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
No te olvides que puedes reclamar por un mal servicio. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Así lo informa el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Según su la normativa aprobada, los usuarios tienen el derecho de contar con una adecuada prestación del servicio, y si esto no se cumple, pueden contactar a la empresa operadora e iniciar un procedimiento de reclamo.

¿Cómo es el procedimiento de reclamo? “Si el abonado o usuario tiene problemas con su servicio de telecomunicaciones en cuanto a la calidad, baja del servicio, migración de plan tarifario, suspensión del servicio, cobro, facturación, contratación no solicitada, entre otros, se inicia un procedimiento de reclamo ante la empresa operadora, que es la primera instancia administrativa”, acota Osiptel.

Este reclamo se presenta por los canales telefónico, presencial, por la página web o los aplicativos de la propia operadora, la que está obligada a entregar un código, que permitirá identificar el procedimiento y hacer seguimiento del caso. Ante esto, la empresa operadora tendrá entre tres y veinte días hábiles según corresponda para resolver el reclamo, y cinco días hábiles para notificar la respuesta a los usuarios.

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