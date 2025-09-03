Perú

Esta operadora se corona como ‘rey’ de la fibra óptica en Lima, pero pierde territorio

Osiptel. Al primer semestre del 2025, Win es la empresa con más conexiones de internet fijo de fibra óptica, pero ha perdido participación frente a dos empresas

Edwin Montesinos Nolasco

El líder de la fibra
El líder de la fibra óptica en Lima pierde terreno frente a otras empresas. - Crédito Osiptel

Los nuevos datos de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) revelan que se ha cumplido un nuevo hito para Win, que se esperaba que la empresa especializada en ofrecer internet fijo de fibra óptica lograra. Ahora es la operadora que tiene mayor participación del mercado en este rubro.

Así, de las 1.77 millones de conexiones de internet fijo con fibra óptica que se registran en Lima y Callao a junio del 2025, Win logró una cuota del 34,26% del mercado. Es decir, que manejan 605 mil 151 conexiones de usuarios de internet.

Sin embargo, a pesar de que la operadora de internet haya logrado esta conquista del mercado, y su número de conexiones siga subiendo, este primer semestre no le ha ido tan bien como anteriores, dado que su porcentaje de participación ha bajado. El año pasado, en el mismo periodo, Win tenía el 34,36% del mercado. Este 2025, Claro y Wow le han empezado a quitar territorio, con ambas empresas creciendo en participación.

Así se ha expandido Win
Así se ha expandido Win en el mercado peruano. - Crédito Win

Internet de fibra óptica se incrementó

“A junio de 2025, las empresas operadoras reportaron alrededor 1.77 millones de conexiones de internet fijo con fibra óptica en Lima y Callao, cifra que representa un incremento de 26% respecto a junio del año pasado, cuando se tenían en conjunto 1.40 millones de conexiones”, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Asimismo, según los datos del portal informativo PUNKU, Win logró colocarse como líder del mercado de internet fijo con fibra óptica en los mencionados ámbitos geográficos (Lima y Callao). Así, al cierre del segundo trimestre de este año la empresa contó con 605 mil 151 conexiones, lo que le otorga el 34,26 % de la cuota de mercado.

Así, aparentemente la fibra óptica de Win ha dejado atrás a otras empresas como Claro y Wow. Sin embargo, si bien estas tienen una participación menor del mercado en fibra óptica son las dos empresas principales que le han quitado territorio a Win.

Wow ahora lidera en las
Wow ahora lidera en las regiones fuera de Lima, según datos de Osiptel. Mientras, Win solo domina en Lima. - Crédito Difusión

Para explicarlo: Win ahora es el líder en fibra óptica, con dominio del 34,26% del mercado, pero el año pasado (al primer trimestre), este tenía una participación mayor, de 34,36%. Si bien sigue estando por encima de Claro y Wow, estos dos sí han logrado aumentar su participación, una avance proporcionalmente mayor al de Win.

  • Claro tiene 11,25% del ‘territorio’ de la fibra óptica, un avances con respecto al 8,08% del año pasado
  • Wow pasó de tener 4,56% de participación al primer trimestre del 2024, a tener 5,78% del ‘territorio’ al pasdo junio de 2025
  • Mención aparte merece PYD Telecom, la cual también aumentó participación, de 3,09% a 3,14%. Estas tres empresas anteriores son las únicas que aumentaron en porcentaje de participación.

Distritos con más conexiones

San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más poblado del país, cuenta con el mayor número de conexiones de fibra óptica (131 015), seguido de San Martín de Porres (SMP) con 118 733, Comas con 110 134, Santiago de Surco con 97 723 y Villa el Salvador (VES) con 85 959. Estos cinco distritos reúnen más de medio millón de conexiones de fibra óptica (543 564)”, reveló Osipte.

Asimismo, agregó que, en el otro extremo, se ubicaron Cieneguilla (950), La Punta (824) y Santa María (290), los distritos con el menor número de conexiones de fibra óptica al cierre junio de 2025.

