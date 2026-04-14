Poder Judicial ratifica orden de 36 meses de prisión preventiva contra “El Monstruo”

Alias, 'El Monstruo' fue trasladado a la Base Naval del Callao. - Crédito: INPE

El Poder Judicial de Perú ratificó la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Erick Luis Moreno Hernández, conocido como “el Monstruo”, quien permanece en la Base Naval del Callao desde febrero, según confirmó la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra este martes 14 de abril.

El fallo responde a acusaciones contra el líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ por delitos como organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión, cargos que fundamentaron la ampliación de la solicitud de extradición desde Paraguay el 18 de febrero.

Moreno Hernández, señalado como cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, fue extraditado desde Paraguay el 28 de enero y enfrentó las primeras diligencias judiciales el 4 de febrero. El 9 de febrero, tras tres jornadas de audiencias, el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla, dispuso la prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.

Desde entonces, la defensa de Moreno Hernández buscó revertir la decisión, pero la reciente resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra denegó el recurso por la existencia de riesgo de fuga, ausencia de arraigo laboral y profesional, y la gravedad de los hechos atribuidos.

‘El Monstruo’ acumuló S/ 5 millones por extorsiones

El Ministerio Público ha puesto al descubierto la ingente capacidad económica de laorganización criminal lideradaporErick Moreno Hernández, alias‘El Monstruo’. Durante la audiencia de prisión preventiva realizada el pasado 4 de febrero, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada reveló que esta red criminal, autodenominada‘Los Injertos del Cono Norte’, logró amasar una fortuna ilícita estimada en cinco millones de soles en apenas poco más de un año de actividad delictiva.

El fiscal provincial especializado, Leonardo Claudio Guffanti Parra, sustentó esta cifra basándose en un reporte de laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según el documento, las operaciones financieras bajo sospecha se concentraron en el periodo comprendido entre enero de 2024 y abril de 2025, tiempo en el que los integrantes de la banda recepcionaron y transfirieron altas sumas de dinero que no cuentan con justificación legal y que provendrían directamente delcobro de cupos y rescates.

La investigación fiscal también incorporó un análisis remitido por la empresa de giros bancariosWestern Union. El informe policial de la Divinco dio cuenta de un récord detallado de transferencias, movimientos y operaciones que permitieron trazar la ruta del dinero desde las víctimas hacia los testaferros y colaboradores directos de Erick Moreno.