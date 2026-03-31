Perú

Aeropuerto Jorge Chávez advierte a pasajeros “tomar precauciones” por el cierre de la Costa Verde en el Callao

El terminal aéreo indicó que los viajeros deberán llegar hasta 3 horas antes de sus vuelos en caso de que sean salidas internacionales

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Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)
Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)

Debido al cierre de la vía Costa Verde en el Callao luego de que las autoridades la declaren en estado de emergencia por oleaje anómalo y recientes accidentes, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez anunció que esta medida afecta directamente a los pasajeros que deberán trasladarse hacia el terminal aéreo.

Por medio de un comunicado, el Aeropuerto Jorge Chávez indicó que los viajeros deberán tomar precauciones y asegurar su llegada al terminal aéreo con varias horas de anticipación.

Recomendamos a nuestros pasajer@s tomar las precauciones necesarias y hacer uso de vías alternas para llegar y salir del aeropuerto a tiempo y sin inconvenientes. Recuerden llegar con 2 horas de anticipación para vuelos nacionales y 3 horas antes para vuelos internacionales”, se indica en el comunicado.

Causas y alcance del cierre

En el comunicado, Lima Airport aconseja a los pasajeros tomar precauciones y optar por vías alternas para llegar o salir del aeropuerto. El mensaje enfatiza la importancia de planificar el viaje y la necesidad de presentarse con un mínimo de dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales.

Cierran tramo de la Costa Verde del Callao por obras de mantenimiento. (Foto: ANDINA/Difusión)
Cierran tramo de la Costa Verde del Callao por obras de mantenimiento. (Foto: ANDINA/Difusión)

“Recomendamos a nuestros pasajer@s tomar las precauciones necesarias y hacer uso de vías alternas para llegar y salir del aeropuerto a tiempo y sin inconvenientes”, indica el documento oficial difundido el 31 de marzo.

La zona afectada abarca desde la avenida Raúl Haya de la Torre hasta el sector costero de Chucuito. Esta medida provoca desvíos y posibles retrasos en el tránsito hacia el aeropuerto y otras áreas del Callao. Las restricciones responden a informes técnicos que advierten sobre el riesgo de desplazamiento de vehículos y personas en el tramo cerrado, dada la persistencia de oleaje fuerte y la posibilidad de nuevos incidentes.

Recomendaciones para los pasajeros

Lima Airport Partners señala que quienes deban viajar deben tener en cuenta los posibles retrasos ocasionados por el cierre y planificar la llegada al aeropuerto con suficiente anticipación. La empresa reitera su compromiso de informar oportunamente cualquier novedad respecto al estado de las vías y las recomendaciones para los usuarios. El aeropuerto mantiene su operatividad, aunque los accesos pueden verse afectados por las condiciones externas y las disposiciones de las autoridades.

Cierran la Costa Verde luego que se declare en emergencia por oleaje anómalo y accidentes. (Foto: Canal N)
Cierran la Costa Verde luego que se declare en emergencia por oleaje anómalo y accidentes. (Foto: Canal N)

Las autoridades han dispuesto la presencia de personal en los puntos de cierre y en las rutas alternas para orientar a conductores y peatones. El objetivo es minimizar el impacto sobre el flujo vehicular y velar por la seguridad de quienes requieran desplazarse hacia el aeropuerto o salir del Callao. Las entidades responsables coordinan acciones para monitorear el fenómeno marino y evaluar la reapertura de la vía cuando las condiciones lo permitan.

Molestia de conductores por cierre de Costa Verde

A pesar de que la Municipalidad del Callao anunció el cierre de la vía con anticipación, varios vehículos particulares intentaron circular por la vía tuvieron que ser detenidos por agentes de serenazgo para evitar que sigan transitando por la zona, lo que generó la molestia de varios conductores. Según Panamericana, “la zona no cuenta con la señalización correspondiente y otros puntos más que también están afectados”.

“El mar lanza material hacia la vía y, sin limpieza permanente, esto se convierte en un riesgo directo. Un vehículo puede perder el control fácilmente”, explicó Carlos Arana, vocero de la Municipalidad del Callao.

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