Reimond Manco responde tras denuncia de infidelidad frente a quien lo acusó y cuestiona a Magaly Medina

Reimond Manco responde tras denuncia y reclama respeto por su entorno.

Reimond Manco, exfutbolista peruano, realizó su primer pronunciamiento público después de ser señalado en un reportaje de Magaly TV, la firme por supuesta infidelidad. En una transmisión en vivo junto a Maydiel, la joven que lo acusó, el deportista se refirió al tema y lamentó la exposición mediática de su vida privada. El caso ha generado amplia atención en redes sociales, donde la esposa del exjugador, Lilia Moretti, hasta el momento no se ha pronunciado y mantiene activas sus publicaciones, sin restringir los comentarios en su perfil digital.

Durante el live, Maydiel negó haber autorizado la difusión del material, mientras que Manco expresó su descontento por la forma en que se gestionó la denuncia y cuestionó la decisión del programa televisivo de emitir las imágenes y conversaciones. “Obviamente intentaste parar el reportaje, pero lo que me pareció raro es que ellos hagan caso omiso a tu decir que no dabas autorización, incluso de una manera prepotente te dijeron: ‘No, este, eso ya está’”, señaló el exmediocampista en el en vivo, agregando que la producción del programa no consideró el impacto personal y familiar que podría generar la exposición del caso.

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Manco resaltó que la joven se retractó de sus afirmaciones antes de la emisión del reportaje y calificó como injusto que el contenido saliera al aire pese a haber retirado la autorización. “En un momento de rabia de alguien puede declarar muchas cosas o decir muchas cosas o hacer muchas cosas, pero ellos no son capaces, y lo digo con todo el cariño y respeto del mundo que le tengo a Magaly, de decir: ‘Okey, si ya no está dando autorización, no hay que sacar esto’. Pero igual lo sacaron aun tú arrepintiéndote”, explicó. Según lo expuesto por la joven, intentó contactar a varios miembros de la producción para evitar la difusión, sin obtener respuesta favorable.

En la misma transmisión, Maydiel reiteró que su intención era frenar la publicación del material y reconoció que actuó bajo un impulso emocional. “Le escribí no solamente a una persona, fui desde la cabeza hasta otros rangos. Les escribí a todos. Fui clara, que no deseaba, que estaba desistiendo, que no autorizaba, fue la palabra que usé, en que nada de esto se emita. Ni todo lo que envié hace dos meses, porque vuelvo y repito, eso fue hace dos meses, ni tampoco la entrevista que di. Reaccioné, entré en razón, mi familia también se enteró”, explica la joven, mientras Reimond Manco asentía.

Una joven que acusó al exfutbolista de enviarle mensajes y material íntimo reconoce su error durante una transmisión en directo, asegura que intentó frenar la difusión y se disculpa por el daño causado. IG/ La mana

Reimond Manco aceptó sus disculpas

Durante la conversación, ambos admitieron errores en el manejo de la situación. Maydiel ofreció disculpas a Manco y a su familia, reconociendo que su actuar afectó a terceros.

“Te pido disculpas una vez más, amigo, porque sí me excedí, me dejé llevar por la cólera, pero es de humanos aceptar nuestros errores, porque hay mucha gente, discúlpeme la expresión, que hace el cagadón y nunca se da cuenta. Yo conozco a su familia y por eso es que estoy muy avergonzada. Aquí simplemente fueron otros temas. Él no se comportó en su momento a la altura como el amigo que yo consideré que era. Y bueno, me dolió bastante. En su momento lo conversamos, te lo dije. No supe aceptar disculpas porque él sí se disculpó conmigo, buscó la forma de arreglar las cosas, pero era yo la que estaba cerrada y cegada y no quería saber nada", explicó la joven en el live.

El exfutbolista, por su parte, también pidió disculpas por su comportamiento y valoró el arrepentimiento de su interlocutora. “Lo importante es que estás aceptando que te equivocaste. Yo también, como te digo, en su momento debí comportarme como lo que éramos, grandes amigos”, señaló.

El pronunciamiento de Manco ocurre mientras el caso continúa generando repercusiones en redes y medios. En los perfiles digitales de Lilia Moretti, esposa del exfutbolista, permanecen visibles las publicaciones en las que aparece junto a él, y los comentarios siguen habilitados. Hasta el momento, ella no ha realizado ninguna declaración pública sobre el tema.

El futbolista Reimond Manco vuelve a las andadas. Descubre los chats explícitos y las pruebas que demuestran cómo intentó tener una aventura, asegurándole a la mujer que tenía un 'matrimonio open' y que nunca sería descubierto. ATV/ Magaly TV La Firme.

La denuncia contra Reimond Manco

De acuerdo con Magaly TV, la firme, la denuncia inicial señalaba que Manco habría intercambiado mensajes de contenido íntimo con Maydiel a pesar de su estado civil. En la transmisión en vivo, la joven explicó que varios de los videos y fotografías compartidos fueron tomados de un grupo de WhatsApp en el que ella actuaba como administradora. Según su testimonio, utilizó parte del material para “fregarlo”, aunque admitió que la decisión fue motivada por el enojo.

Manco remarcó la importancia de asumir responsabilidades y manifestó su deseo de que el episodio no vuelva a repetirse. “A mí no me hace menos pedir disculpas por lo que hice en su momento y por lo que te conllevó a hacer todo esto”, afirmó el exjugador, al tiempo que insistió en la necesidad de respeto hacia su entorno inmediato.

Seguidora de Reimond Manco reconoce equivocación, retira acusaciones y ofrece disculpas públicas.