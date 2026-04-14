Rafael López Aliaga anuncia pacto con Carlos Álvarez con miras a segunda vuelta y busca sumar a Jorge Nieto y Ricardo Belmont

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, comunicó la formación de una alianza política con el cómico y candidato presidencial Carlos Álvarez, representante del partido País Para Todos

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este lunes una alianza política con el cómico y candidato presidencial Carlos Álvarez, representante del partido País Para Todos, con miras a una eventual segunda vuelta.

En diálogo con el argentino Agustín Laje, el exalcalde de Lima manifestó interés en sumar a Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Ricardo Belmont (Obras), con quienes compite por el pase al ballotage, según resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el 74,437 % de actas contabilizadas por la ONPE, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene aparentemente asegurado el pase a segunda vuelta con 16,897 % de votos válidos, aunque su rival aún no se define. López Aliaga registra 12,832 %, Nieto 11,904 %, Belmont 10,002 %, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - JPPP) 9,970 % y Álvarez 8,191 %.

“(Este último) es una persona con la cual he hablado ya ayer. Le he dicho: Carlos, trabajemos juntos. Somos muy amigos hace bastante tiempo. No le he atacado en sus temas personales. Yo respeto la vida de todos, no tengo por qué meterme en la vida de nadie”, comentó.

López Aliaga manifestó su interés en sumar a Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Ricardo Belmont (Obras) como posibles aliados

Añadió que podría reunirse este miércoles con Nieto, quien le exigió pruebas concretas sobre el supuesto fraude electoral denunciado por las fallas en los comicios, “porque hay que generar consensos”, y además elogió a Belmont.

“El señor Belmont es multimillonario. El hermano mayor de Ricardo, que es el candidato es una persona muy buena, yo la conozco, es un caballero. Yo ya hablo con él directo. Con Ricardo no tengo por qué pelearme. En esta campaña ha habido algún roce, pues que es inevitable, pero no ha sido tema encarnizado”, señaló.

No obstante, subrayó que no podría “pactar nada” con el aspirante de Juntos por el Perú, al considerarlo “la antítesis” de su propuesta, ya que ha planteado indultar al expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y cinco meses de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.

El aliado del exmandatario se ha presentado ante periodistas sin separarse del sombrero de campesino andino de Cajamarca con el que Castillo ganó las elecciones en 2021 y que el expresidente le prestó para su campaña.

En otro momento de la conversación, López Aliaga celebró que hayan “desaparecido del mapa partidos que tenían el Estado secuestrado” como Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña.

López Aliaga descartó cualquier pacto con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, a quien definió como la “antítesis” de su propuesta

“Había otro señor, Luna Gálvez, que ya no existe también. Había otro que se llamaba Perú Libre, de Castillo, que ya no existe. Ha habido varias salidas históricas acá del mapa electoral. Entonces, inclusive te diría que yo lo veo con buenos ojos”, señaló.

El exgobernador de La Libertad obtuvo apenas 1,030 % de votos válidos (133.341 sufragios), cifra muy inferior al umbral requerido por la Ley Orgánica de Elecciones para mantener la inscripción partidaria.

Con este escenario adverso, APP quedaría fuera de la representación parlamentaria y perdería su inscripción, lo cual obligaría a iniciar un proceso de recolección de firmas y cumplir otros requisitos para intentar recuperarla.