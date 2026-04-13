Perú

Alfonso López Chau, dispuesto a crear un frente contra Keiko Fujimori y López Aliaga: “La segunda vuelta no la deciden ustedes”

El aspirante de Ahora Nación reconoció su derrota electoral y llamó a organizar una alianza de “fuerzas democráticas” contra “lo que queda del pacto mafioso”

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Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, reconoció su derrota y propuso formar un “frente de resistencia” junto a fuerzas democráticas
Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, reconoció su derrota y propuso formar un “frente de resistencia” junto a fuerzas democráticas

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, aceptó este lunes su derrota electoral y se mostró dispuesto a conformar “un frente de resistencia” con “las fuerzas democráticas, políticas y sociales” que defienda “la democracia” y enfrente “lo que queda del pacto mafioso”.

En un video difundido en su cuenta de X, antes Twitter, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) agradeció a los electores, así como a los personeros y miembros de mesa.

Seguidamente, se dirigió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al postulante de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, quienes figuran en una segunda vuelta presidencial el 7 de junio, según el cómputo del 51,6 % de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“A la señora Fujimori y al señor López Aliaga les digo con claridad: la segunda vuelta la decide el pueblo, ¡no ustedes! La voluntad del pueblo debe ser respetada”, señaló.

Mediante sus redes sociales, el candidato presidencial Alfonso López Chau, dirigió un mensaje de agradecimiento a todos los peruanos que participaron en la electoral. | Facebook / Alfonso López Chau

“A los militantes, a las mujeres y hombres de Ahora Nación, especialmente a la juventud, les digo que hoy inicia una nueva etapa. La tarea principal es afirmar la democracia. Muchas gracias y estoy seguro de que volveremos a dar la gran pelea”, agregó.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada electoral comenzó con grandes retrasos en la apertura de importantes centros de votación en la capital, debido a la falta de material electoral, que hizo que unos 52.000 electores se quedasen sin poder votar.

Esta situación motivó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a autorizar, en una decisión inédita, que la votación en esos locales se haga este lunes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, atribuyó el problema a la empresa contratada para el reparto, que en algunos puntos llegó cinco horas después de la hora de inicio de la votación.

La jornada electoral registró retrasos en Lima por falta de material electoral, lo que impidió votar a unos 52.000 ciudadanos y llevó al Jurado Nacional de Elecciones a permitir, por primera vez, que la votación continuara al día siguiente en ciertos locales
La jornada electoral registró retrasos en Lima por falta de material electoral, lo que impidió votar a unos 52.000 ciudadanos y llevó al Jurado Nacional de Elecciones a permitir, por primera vez, que la votación continuara al día siguiente en ciertos locales

Pese a la decisión de extender los sufragios, López Aliaga (Renovación Popular) demandó penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones y solicitó a la Fiscalía que ordene su captura inmediata, al considerar que «no es casualidad» que se quedasen sin abrir colegios en zonas donde, según él, votan mayoritariamente por su formación.

No obstante, tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores.

López Chau consideró “injustificable” que se hayan quedado sin instalar más de 200 mesas e invocó “a las autoridades a pronunciarse de inmediato y con total claridad para asegurar a la ciudadanía que estamos ante un proceso que respeta la voluntad popular”.

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