Jorge Nieto exige a Rafael López Aliaga presentar pruebas de supuesto fraude electoral: “Si no, que se calle la boca”

Jorge Nieto exigió a Rafael López Aliaga que presente pruebas sobre el supuesto fraude electoral denunciado tras el flash electoral

El candidato presidencial Jorge Nieto, postulante del Partido del Buen Gobierno, exigió este domingo al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que presente pruebas concretas sobre el supuesto fraude electoral que ha denunciado en las últimas horas.

Desde su local partidario en el Paseo Colón, en el centro de Lima, el aspirante sostuvo que toda acusación grave debe contar con evidencia verificable, luego de que el flash electoral de Datum lo ubicara en tercer lugar con 11,6 %, detrás de Keiko Fujimori (16,5 %) y López Aliaga (12,8 %).

“Yo espero que lleguemos a la segunda vuelta. Los indicadores que nosotros tenemos nos dicen eso, pero hay que esperar con paciencia. Yo confío también en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuente los votos y los cuente bien”, señaló.

“La diferencia está largamente en el margen de error para un conteo rápido. Usualmente en un conteo rápido, el margen de error es entre tres y cuatro puntos, de modo que estamos largamente en el margen de error. Así que hay que esperar con tranquilidad”, agregó.

El candidato subrayó que no se debe acusar sin pruebas y pidió responsabilidad a los actores políticos

Nieto también respondió sobre la postura del exalcalde de Lima, quien afirmó sin pruebas que empezó “el intento de fraude” en los comicios generales, pues para él “no es casualidad” que no haya llegado el material electoral a grandes centros de votación en zonas donde, según su criterio, los electores lo apoyan mayoritariamente.

“Yo soy un político responsable. Si no tengo evidencias y pruebas, no puedo pronunciar palabras de ese calibre. Quien las pronuncie que haga bien al país de entregar sus pruebas y si no, que se calle la boca”, dijo.

Consultado sobre la ampliación de las elecciones hasta el lunes 13 de abril —tras la demora en el reparto de material por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)—, el político consideró que es una medida “poco ortodoxa, pero necesaria” para garantizar el voto de quienes no pudieron sufragar.

“La ONPE en su momento tendrá que explicar. De modo que a mí me parece bien que le den la posibilidad a la ciudadanía de ejercer su derecho al sufragio”, indicó.

En las últimas semanas, López Aliaga ya había mencionado, sin sustento, supuestas narrativas de fraude en alusión a la victoria del expresidente Pedro Castillo en 2021 frente a Keiko Fujimori. Además, criticó e incluso amenazó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Más de 27 millones de peruanos acudieron a votar en unos comicios con 35 aspirantes presidenciales y la reintroducción del Parlamento bicameral

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 aspirantes presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.

Después de estas elecciones, Perú volverá a tener, tras más de 30 años, un Parlamento bicameral con 60 senadores y de 130 diputados, pese a que los peruanos votaron en contra ello en un referéndum en 2018, donde el ‘No’ a tener dos cámaras ganó con el 90,5 % de votos válidos.