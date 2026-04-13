Perú

Jorge Nieto exige a Rafael López Aliaga presentar pruebas de supuesto fraude electoral: “Si no, que se calle la boca”

El candidato del Partido del Buen Gobierno, ubicado en el tercer lugar según el flash electoral de Datum, sostuvo que toda acusación debe estar respaldada por evidencia

Guardar
Jorge Nieto exigió a Rafael López Aliaga que presente pruebas sobre el supuesto fraude electoral denunciado tras el flash electoral
Jorge Nieto exigió a Rafael López Aliaga que presente pruebas sobre el supuesto fraude electoral denunciado tras el flash electoral

El candidato presidencial Jorge Nieto, postulante del Partido del Buen Gobierno, exigió este domingo al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que presente pruebas concretas sobre el supuesto fraude electoral que ha denunciado en las últimas horas.

Desde su local partidario en el Paseo Colón, en el centro de Lima, el aspirante sostuvo que toda acusación grave debe contar con evidencia verificable, luego de que el flash electoral de Datum lo ubicara en tercer lugar con 11,6 %, detrás de Keiko Fujimori (16,5 %) y López Aliaga (12,8 %).

“Yo espero que lleguemos a la segunda vuelta. Los indicadores que nosotros tenemos nos dicen eso, pero hay que esperar con paciencia. Yo confío también en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuente los votos y los cuente bien”, señaló.

“La diferencia está largamente en el margen de error para un conteo rápido. Usualmente en un conteo rápido, el margen de error es entre tres y cuatro puntos, de modo que estamos largamente en el margen de error. Así que hay que esperar con tranquilidad”, agregó.

Jorge Nieto
El candidato subrayó que no se debe acusar sin pruebas y pidió responsabilidad a los actores políticos

Nieto también respondió sobre la postura del exalcalde de Lima, quien afirmó sin pruebas que empezó “el intento de fraude” en los comicios generales, pues para él “no es casualidad” que no haya llegado el material electoral a grandes centros de votación en zonas donde, según su criterio, los electores lo apoyan mayoritariamente.

“Yo soy un político responsable. Si no tengo evidencias y pruebas, no puedo pronunciar palabras de ese calibre. Quien las pronuncie que haga bien al país de entregar sus pruebas y si no, que se calle la boca”, dijo.

Consultado sobre la ampliación de las elecciones hasta el lunes 13 de abril —tras la demora en el reparto de material por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)—, el político consideró que es una medida “poco ortodoxa, pero necesaria” para garantizar el voto de quienes no pudieron sufragar.

“La ONPE en su momento tendrá que explicar. De modo que a mí me parece bien que le den la posibilidad a la ciudadanía de ejercer su derecho al sufragio”, indicó.

En las últimas semanas, López Aliaga ya había mencionado, sin sustento, supuestas narrativas de fraude en alusión a la victoria del expresidente Pedro Castillo en 2021 frente a Keiko Fujimori. Además, criticó e incluso amenazó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Jorge Nieto se incorpora tarde al debate presidencial y su partido denuncia trabas en su traslado. (Foto: JNE)
Más de 27 millones de peruanos acudieron a votar en unos comicios con 35 aspirantes presidenciales y la reintroducción del Parlamento bicameral

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 aspirantes presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.

Después de estas elecciones, Perú volverá a tener, tras más de 30 años, un Parlamento bicameral con 60 senadores y de 130 diputados, pese a que los peruanos votaron en contra ello en un referéndum en 2018, donde el ‘No’ a tener dos cámaras ganó con el 90,5 % de votos válidos.

Temas Relacionados

Jorge NietoRafael López Aliagaperu-politicaElecciones 2026Elecciones Perú 2026

Más Noticias

Incertidumbre por los resultados de las elecciones en Perú: la Justicia electoral decidió reabrir algunas mesas de votación el lunes

A las 6:00 de pm (hora local) se cerraron las mesas de votación en todo el país, en una jornada que se ha visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Incertidumbre por los resultados de las elecciones en Perú: la Justicia electoral decidió reabrir algunas mesas de votación el lunes

Resultados ONPE al 6.271% EN VIVO: conteo de votos y cifras oficiales de las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualiza minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país, en medio de las polémicas por dejar a más de 63 mil peruanos sin votar. Ciudadanos pueden verificar actas en línea mientras continúa el procesamiento de votos a nivel nacional y en el extranjero

Resultados ONPE al 6.271% EN VIVO: conteo de votos y cifras oficiales de las Elecciones 2026

Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

El candidato del partido Obras se refirió a su ausencia en las urnas y afirmó que se trata de su última participación política, en la que además anticipó una nueva derrota de la lideresa de Fuerza Popular

Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

Flash Electoral a boca de urna de Datum EN VIVO: estas son las encuestas finales de Elecciones Generales 2026

El flash electoral de Datum para las Elecciones Generales 2026 en Perú se difunde tras una jornada marcada por retrasos en la apertura de mesas y la extensión del horario de votación en Lima Metropolitana

Flash Electoral a boca de urna de Datum EN VIVO: estas son las encuestas finales de Elecciones Generales 2026

Flash Electoral de Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna pone a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

La candidata de Fuerza Popular ya tendría asegurada su pase a la segunda vuelta. Mientras que su contrincante saldría entre Roberto Sánchez y Ricardo Belmont. Conoce todos los detalles de la boca de urna

Flash Electoral de Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna pone a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Flash Electoral a boca de urna de Datum EN VIVO: estas son las encuestas finales de Elecciones Generales 2026

Flash Electoral a boca de urna de Datum EN VIVO: estas son las encuestas finales de Elecciones Generales 2026

¿Continúa la Ley Seca?: Estas son las restricciones que se mantienen todo el lunes 13 hasta el martes 14 de abril

Incertidumbre por los resultados de las elecciones en Perú: la Justicia electoral decidió reabrir algunas mesas de votación el lunes

Elecciones 2026: JNE paraliza la difusión de información del conteo y resultados hasta que voten mesas no instaladas hoy

Resultados ONPE EN VIVO: conteo de votos oficial y cifras de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

Flash Electoral 2026: los memes más virales tras los primeros resultados a boca de urna en Perú

Phillip Chu Joy regaló PS5 a cada uno de los miembros de la mesa donde votó

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar a los 84 años en las Elecciones 2026

Magaly Medina molesta con personal de la ONPE por no dejarla declarar tras votación: “Con lo mal que han trabajado hoy”

DEPORTES

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

Jean Pierre Archimbaud exalta la labor de Pablo Guede en Alianza Lima: “Es intenso en el día a día, los entrenamientos son fuertes; es un loco”

Cusco FC ya se encuentra en Argentina para enfrentar a Estudiantes de La Plata por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Marcos López fue titular en el triunfo de Copenhague sobre Randers y se consolida en la cima del grupo de descenso danés