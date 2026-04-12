Perú

Rafael López Aliaga estaría liderando las preferencias de votos en Lima, según resultados de boca de urna de Ipsos

La encuesta a boca de urna de Ipsos revela un ajustado escenario electoral en Lima, donde la competencia entre los principales candidatos refleja la fragmentación y la tensión que caracterizaron la jornada de votación

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Rafael López Aliaga estaría liderando las intenciones de voto con 19,8 % - Créditos: Andina.
Rafael López Aliaga estaría liderando las intenciones de voto con 19,8 % - Créditos: Andina.

Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular, estaría liderando la intención de voto en la capital peruana según los primeros resultados de la encuesta a boca de urna realizada por Ipsos.

De acuerdo con los datos difundidos al cierre de la jornada electoral, el exalcalde obtiene 19,8 % de las preferencias, seguido de cerca por Keiko Fujimori, quien suma 17,9 %. El tercer lugar es para Jorge Nieto con 14,8%, mientras que Ricardo Belmont alcanza10,9 %y Carlos Álvarez registra 8,1 %. Más atrás figuran Alfonso López Chau con 6,6 % y Roberto Sánchez con 2%.

Lista de los primeros lugares

  • Rafael López Aliaga: 19.8%
  • Keiko Fujimori: 17.9%
  • Jorge Nieto: 14.8%
  • Ricardo Belmont: 10.9%
  • Carlos Álvarez: 8.1%
  • Alfonso López Chau: 6.6%
  • Roberto Sánchez: 2%

En Lima, donde se concentra el mayor padrón electoral del país, los resultados preliminares de la encuesta realizada por la consultora Ipsos Perú reflejan un escenario fragmentado y muestran un estrecho margen entre los principales candidatos.

En Lima, Aliaga estaría liderando en la boca de urna de Ipsos - Créditos: Latina.
En Lima, Aliaga estaría liderando en la boca de urna de Ipsos - Créditos: Latina.

Mesas no instaladas

La entrega tardía de planillones, equipos informáticos y otros materiales indispensables para la votación provocó extensas filas en los accesos a los centros electorales y generó controversia a lo largo de la jornada.

Al cierre del proceso, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que 211 mesas no fueron instaladas en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac de Lima Metropolitana, lo que impidió que más de 63.000 ciudadanos pudieran votar.

En ese marco, Corvetto ofreció disculpas públicas cerca de las 16:00 horas a los electores que no lograron ejercer su derecho debido a la demora o la ausencia de mesas en varios locales.

Flash Electoral de Ipsos Perú 2026

  1. Keiko Fujimori 16.6%
  2. Roberto Sánchez 12.1%
  3. Ricardo Belmont 11.8%
  4. Rafael López Aliaga 11%
  5. Jorge Nieto 10.7%
  6. Alfonso López Chau 7.1%
  7. Carlos Álvarez 7%
  8. Otros 23.7%

NOTICIA EN DESARROLLO..

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