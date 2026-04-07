Perú

Ejército del Perú adquiere nuevo avión King Air 360C para emergencias: así es la moderna aeronave multipropósito

Este nuevo recurso aéreo permitirá trasladar pacientes críticos, personal médico y ayuda humanitaria hacia regiones de difícil acceso, con capacidad de operar en situaciones de riesgo y desastres naturales en todo el país

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Ejército - Avión - FF AA - FAP - Perú - 7 abril
Composición: Infobae Perú

El Ejército del Perú anunció la firma de un acuerdo para la adquisición de un Beechcraft King Air 360C, un avión bimotor turbohélice que será utilizado principalmente en operaciones de evacuación médica, transporte logístico y ayuda humanitaria. La aeronave contará con una puerta de carga, característica que facilita el traslado de pacientes, equipos médicos y suministros en contextos de emergencia.

El anuncio se da en paralelo a otros esfuerzos recientes dentro del sector Defensa, donde tanto el Ejército como la Fuerza Aérea han venido reforzando su flota para evacuaciones aeromédicas, traslado de pacientes y apoyo humanitario. La apuesta por aeronaves multipropósito busca cerrar brechas en conectividad, sobre todo en regiones de la Amazonía y zonas altoandinas donde el acceso terrestre es limitado o inexistente.

Ejército del Perú suma nueva aeronave para emergencias y asistencia en regiones alejadas

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La modernización de las capacidades operativas del Ejército del Perú suma un nuevo capítulo con la reciente adquisición de esta aeronave destinada a misiones críticas en zonas remotas del país. En un contexto donde las emergencias climáticas, desastres naturales y limitaciones geográficas siguen marcando desafíos logísticos, la incorporación de este tipo de equipos apunta a mejorar la respuesta estatal en situaciones de urgencia.

De acuerdo con la información oficial, se espera que el avión entre en servicio en el año 2028, integrándose a las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas para atender desastres naturales, emergencias sanitarias y operaciones de apoyo a la población.

Uno de los aspectos clave de esta adquisición es su capacidad para operar en zonas de difícil acceso, lo que permitirá llegar a comunidades alejadas donde la atención médica o la ayuda estatal suele demorar por limitaciones geográficas. En ese sentido, el uso de este tipo de aeronaves resulta estratégico en un país como el Perú, marcado por su diversidad territorial.

Además del avión, el acuerdo contempla el desarrollo de un proyecto aeromédico, que incluye la implementación de camillas y equipamiento especializado para el traslado de pacientes en condiciones críticas. También se considera la capacitación técnica del personal militar, tanto en la operación como en el mantenimiento de la aeronave, lo que permitirá sostener su funcionamiento en el tiempo.

No es la primera incorporación: antecedentes recientes en la Fuerza Aérea del Perú

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La llegada del Beechcraft King Air 360C al Ejército no es un hecho aislado. En agosto de 2025, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya había avanzado en la misma línea con la incorporación de aeronaves del mismo modelo, configuradas como aviones ambulancia.

En ese entonces, la FAP recibió las credenciales de su segundo avión de este tipo, el cual fue destinado a reforzar las operaciones de evacuación aeromédica en todo el territorio nacional. Según información oficial, el primer avión incorporado en 2024 permitió salvar más de 85 vidas, evidenciando el impacto directo de estas aeronaves en situaciones de emergencia.

Estas unidades fueron asignadas al Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao, desde donde se coordinan diversas operaciones de transporte y apoyo logístico. Su despliegue ha permitido mejorar la capacidad de respuesta en regiones de la costa, sierra y Amazonía, donde los tiempos de traslado pueden ser determinantes.

La incorporación progresiva de este tipo de aeronaves refleja una estrategia más amplia del sector Defensa para fortalecer la infraestructura aérea destinada a misiones humanitarias y de servicio público. En un país expuesto a fenómenos como huaicos, inundaciones o emergencias sanitarias, contar con equipos especializados se vuelve clave para reducir riesgos y atender a la población de manera oportuna.

En esa línea, el nuevo avión que será operado por el Ejército se suma a una flota que ya incluye diversas aeronaves utilizadas en tareas de vigilancia, transporte y asistencia. Con ello, se busca ampliar el alcance de las intervenciones del Estado en situaciones donde la rapidez de respuesta puede marcar la diferencia.

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