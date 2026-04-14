Minedu solicita recursos a ONPE para reparar colegio en San Juan de Miraflores dañado durante demoras en las elecciones

Personal de la DRELM inspecciona los daños en la Institución Educativa Inca Pachacútec 6037 en San Juan de Miraflores, causados por el ingreso forzado de un grupo de electores durante las elecciones. (Foto: Minedu)

Luego de que la jornada electoral del domingo 12 de abril generara daños en la Institución Educativa Inca Pachacútec 6037 de San Juan de Miraflores, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que las actividades escolares se reiniciarán con normalidad el martes 14 de abril y anunció la pronta gestión de recursos para reparar los perjuicios específicos: la puerta principal y el cerco perimétrico del local designado como centro de votación resultaron afectados como consecuencia del ingreso forzado de un grupo de ciudadanos durante la votación, según informó la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

La DRELM, encabezada por Marco Tupayachi Cárdenas, indicó que se elabora un expediente técnico para documentar formalmente los perjuicios y solicitar la transferencia de recursos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organismo electoral peruano. “Solicitaremos formalmente a la ONPE la transferencia de recursos para atender estos daños”, señaló Tupayachi Cárdenas. El proceso persigue adaptar la institución y garantizar un entorno seguro para el retorno de los estudiantes.

La institución, afectada tras un ingreso violento provocado por electores insatisfechos ante las demoras en la habilitación de las mesas, presentará la denuncia correspondiente en la comisaría local. Según documentó la DRELM, parte del cerco perimétrico fue derribada cuando un grupo utilizó objetos contundentes para forzar su acceso al plantel. El director regional de educación precisó que se trató de una “acción premeditada de un grupo que hizo uso de objetos contundentes”, y no de una reacción espontánea de los ciudadanos.

Personal de la DRELM y el Minedu inspeccionan los daños ocasionados por el ingreso forzado de electores a la Institución Educativa Inca Pachacútec 6037 en San Juan de Miraflores. (Foto: Minedu)

Demoras en votación derivan en ingreso violento a colegio en SJM

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana anunció la presentación de una denuncia penal con el fin de identificar a los responsables del ingreso forzado al colegio Inca Pachacútec 6037. El reporte oficial resalta que no se trató de una protesta espontánea, sino de una acción planificada que derivó en la ruptura del cerco y la puerta principal, según informó Marco Tupayachi Cárdenas.

Desde la autoridad educativa local, se explicó que el ingreso fue consecuencia de las extensas demoras en la habilitación de mesas, lo que motivó que varias personas recurrieran a la fuerza y usaran objetos para ingresar al plantel, evento poco frecuente en sedes educativas donde la institución no había registrado hechos similares en los anteriores procesos electorales.

“No ha sido una acción espontánea de personas que reclamaban su derecho al voto; ha habido una acción premeditada de un grupo que hizo uso de objetos contundentes para forzar la puerta, derribarla e ingresar al local”, detalló.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) elabora un expediente técnico por los daños registrados en la Institución Educativa Inca Pachacútec 6037 en San Juan de Miraflores, tras el ingreso forzado de electores durante la jornada de votación. (Foto: Minedu)

Pese al incidente, las autoridades del Minedu aseguraron que el servicio escolar continuará sin interrupciones. Directivos y personal docente implementaron acciones de contingencia para que el martes 14 de abril se reiniciarán las clases, fortaleciendo la vigilancia y acondicionando espacios seguros en la institución. Además, se comunicaron los procedimientos adoptados a padres y estudiantes y se dispuso una reparación provisional del daño.

Minedu solicitará a la ONPE transferencia de fondos para reparar colegio afectado

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana confirmó que el expediente técnico detallando los daños será la base para que el Ministerio de Educación solicite a la ONPE la transferencia de fondos destinados a obras de reparación. Según el pronunciamiento oficial, la petición incluirá el reemplazo de estructuras afectadas y la restitución del cerco perimétrico. Esta medida se implementa en ocasiones excepcionales en que una institución educativa resulta afectada por su uso como local de sufragio.

La solicitud formal responde a lo ocurrido el 12 de abril, cuando parte de la infraestructura quedó expuesta tras la intervención de un grupo de ciudadanos, estimado en varias decenas según registros de la autoridad educativa. La DRELM precisará los elementos estructurales dañados para que la ONPE evalúe y disponga la transferencia de recursos, con el objetivo de restaurar la integridad de la institución en el menor tiempo posible.