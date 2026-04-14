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Magaly Medina arremete contra César Acuña por contratar a streamers para su campaña política: “Apostó por el caballo perdedor”

La periodista aseguró que la inversión que habría hecho el candidato de APP no el sirvió ni para llegar a la valla electoral

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La periodista aseguró que la inversión que habría hecho el candidato de APP no el sirvió ni para llegar a la valla electoral | ATV / Magaly TV La Firme

La periodista Magaly Medina criticó con dureza la estrategia digital de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), tras los resultados de las elecciones presidenciales de 2026. Medina aseguró que la inversión del candidato en creadores de contenido y streamers no le sirvió ni siquiera para superar la valla electoral. Las declaraciones se emitieron durante la edición del 13 de abril de su programa televisivo, donde la conductora analizó el desplome electoral de Acuña y la efectividad de su apuesta por captar el voto joven a través de figuras influyentes en internet.

Durante la campaña, César Acuña buscó conectar con el electorado más joven, especialmente con quienes votaban por primera vez, mediante alianzas con diversos creadores de contenido que cuentan con grandes comunidades en plataformas digitales. La apuesta, respaldada por una significativa inversión, tuvo como objetivo posicionar al político y empresario en un segmento que representa un porcentaje creciente del padrón electoral peruano.

Sin embargo, Magaly Medina cuestionó la influencia real de estos streamers y la decisión del líder de APP de confiar en ellos para impulsar su candidatura.

Imagen dividida: a la izquierda, Magaly Medina en un estudio de televisión; a la derecha, César Acuña sonriendo junto a un joven streamer
Magaly Medina arremete contra César Acuña en su programa, señalando su desacuerdo con la estrategia de campaña del político al contratar streamers, a quienes calificó de 'caballo perdedor'.

“Algunos streamings que fueron elevados a la categoría de líderes masivos, pero que se desinflaron en una tremendamente”, comentó la periodista al inicio de su intervención. Medina remarcó que la visibilidad digital no se tradujo en votos y puso en duda la capacidad de los llamados influencers para modificar la decisión del electorado.

“Y eso pasó cuando Acuña, como candidato a la presidencia, decidió invertir sus reales en estos, digamos, streamers que supuestamente tienen influencers que no influencian nada”, señaló Medina. Para la conductora, el error radicó en considerar a estos personajes como líderes de opinión efectivos.

“Eso se llama pérdida de dinero, apostar por el caballo perdedor. Porque si pensaron que estos muchachos iban a influir para que la gente que lo sigue votara por él, se quemó”, subrayó.
Magaly Medina, presentadora de televisión, con cabello rojizo y vestida de rojo, gesticulando en un estudio de televisión con fondo abstracto azul y rosa
Magaly Medina critica duramente a César Acuña por la contratación de streamers para su campaña política, calificándola de "caballo perdedor" en su programa.

La periodista ahondó en la credibilidad de los creadores de contenido, sugiriendo que, a pesar de su popularidad y la fidelidad de sus audiencias en temas de entretenimiento, su influencia política es limitada.

“Hay muchísimos que se creen seres sobrenaturales dotados de un talento especial y que, sobre todo, tienen una comunidad fiel que lo sigue al pie de la letra como perros ahí al pie del cañón, pues qué tanto realmente son líderes de opinión. No son nada. La gente les demostró que estos, supuestamente los más rankeados del Internet, no significaron un arroz, un grano de arroz en esta elección”, concluyó Medina.

César Acuña solo alcanzó el 1% de votos en las elecciones

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, optó por mantenerse alejado del foco público y de sus redes sociales tras los resultados adversos obtenidos en las elecciones generales. Ni siquiera en La Libertad, región donde ejerció como gobernador, logró revertir la tendencia negativa.

Según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el 73,4% de actas procesadas, Acuña se ubicó en el puesto 13 con apenas 1,03% de votos válidos, equivalentes a 133.341 sufragios. Esta cifra lo posiciona muy por debajo del umbral exigido por la Ley Orgánica de Elecciones para conservar la inscripción partidaria.

César Acuña

La normativa vigente exige que las organizaciones políticas alcancen al menos 5% de votos válidos a nivel nacional o logren elegir un mínimo de siete diputados o tres senadores. En caso de no cumplir con estas condiciones, la agrupación pierde su registro ante los organismos electorales.

La derrota de César Acuña y la falta de impacto de su estrategia digital reavivaron el debate sobre la verdadera influencia de los creadores de contenido en procesos electorales. La experiencia del líder de APP deja en evidencia los límites de este tipo de alianzas cuando no se traducen en respaldo efectivo en las urnas.

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