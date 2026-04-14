Madre dona riñón a su hijo de 9 años y le devuelve la salud

La insuficiencia renal crónica terminal marcó su infancia, obligándolo a depender de hemodiálisis y privándolo de una vida escolar y social plena - Créditos: INSN.

Thiago, un niño de 9 años natural de Huacho, recibió el riñón de su madre y logró una nueva oportunidad de vida tras una compleja intervención realizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, centro especializado del Ministerio de Salud (Minsa).

Su historia es la de una infancia marcada por la insuficiencia renal crónica terminal, una enfermedad que lo obligó a depender de hemodiálisis desde sus primeros años, limitando su crecimiento y alejándolo de la vida escolar y el juego.

El trasplante fue posible gracias al acto de amor incondicional de su madre, Isela Nazario, quien decidió convertirse en donante para que su hijo pudiera dejar atrás la rutina de hospitales y tratamientos invasivos.

“Como mamá, no lo dudé ni un segundo. Verlo hoy jugar, correr y regresar al colegio es una felicidad que no se puede describir. Sé que debemos seguir cuidándolo, pero ahora tenemos una nueva vida”, señaló.

Los controles médicos en el INSN San Borja confirman el buen funcionamiento del órgano trasplantado y la evolución favorable actual del paciente - Créditos: Andina.

El procedimiento, supervisado por un equipo multidisciplinario, permitió que Thiago recupere la salud y retome actividades propias de su edad. Actualmente, el menor asiste a controles periódicos en el INSN San Borja, donde especialistas confirman que el órgano trasplantado presenta un funcionamiento óptimo y que su evolución médica es favorable.

Durante años, la familia enfrentó una carrera contra el tiempo. La dependencia de la máquina de hemodiálisis no solo representaba una restricción física, sino también emocional para Thiago, quien veía limitada su interacción social y su desarrollo académico. Hoy, tras la operación, ha vuelto a las aulas y disfruta de una rutina que antes le resultaba inaccesible.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT), subraya que la experiencia de Thiago pone de manifiesto el impacto positivo y transformador de la donación de órganos en vida. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la ciudadanía para informarse y considerar la donación como un acto solidario que puede salvar vidas.

Thiago, un niño de nueve años de Huacho, recuperó la salud tras recibir el riñón de su madre en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja - Créditos: INSN.

El órgano más trasplantado en Perú, según el Minsa

Durante 2025, el trasplante de riñón fue el procedimiento de órganos más realizado en el país, con 112 intervenciones, la mayoría provenientes de donantes cadavéricos, según la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Ministerio de Salud (Minsa).

Esta cifra subraya la magnitud de la insuficiencia renal crónica como uno de los principales retos sanitarios, ya que está asociada a enfermedades como diabetes, hipertensión, glomerulonefritis y patologías hereditarias.

El sistema público cuenta con hospitales de referencia, como el Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, todos habilitados y equipados para realizar trasplantes renales.

A estos se suman los centros de EsSalud, entre ellos el Guillermo Almenara, Edgardo Rebagliati, Alberto Sabogal, Carlos Seguin Escobedo de Arequipa, Almanzor Aguinaga de Chiclayo y Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. El Centro Médico Naval (ITOT) representa a las Fuerzas Armadas y la Policía, y en el sector privado destaca la Clínica Delgado.