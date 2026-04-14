Perú

Madre dona riñón a su hijo de 9 años y le devuelve la salud

El trasplante, realizado por un equipo especializado, posibilitó que Thiago retome actividades propias de su edad y vuelva al colegio

Guardar
La insuficiencia renal crónica terminal marcó su infancia, obligándolo a depender de hemodiálisis y privándolo de una vida escolar y social plena - Créditos: INSN.
La insuficiencia renal crónica terminal marcó su infancia, obligándolo a depender de hemodiálisis y privándolo de una vida escolar y social plena - Créditos: INSN.

Thiago, un niño de 9 años natural de Huacho, recibió el riñón de su madre y logró una nueva oportunidad de vida tras una compleja intervención realizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, centro especializado del Ministerio de Salud (Minsa).

Su historia es la de una infancia marcada por la insuficiencia renal crónica terminal, una enfermedad que lo obligó a depender de hemodiálisis desde sus primeros años, limitando su crecimiento y alejándolo de la vida escolar y el juego.

El trasplante fue posible gracias al acto de amor incondicional de su madre, Isela Nazario, quien decidió convertirse en donante para que su hijo pudiera dejar atrás la rutina de hospitales y tratamientos invasivos.

“Como mamá, no lo dudé ni un segundo. Verlo hoy jugar, correr y regresar al colegio es una felicidad que no se puede describir. Sé que debemos seguir cuidándolo, pero ahora tenemos una nueva vida”, señaló.

Los controles médicos en el INSN San Borja confirman el buen funcionamiento del órgano trasplantado y la evolución favorable actual del paciente - Créditos: Andina.
Los controles médicos en el INSN San Borja confirman el buen funcionamiento del órgano trasplantado y la evolución favorable actual del paciente - Créditos: Andina.

El procedimiento, supervisado por un equipo multidisciplinario, permitió que Thiago recupere la salud y retome actividades propias de su edad. Actualmente, el menor asiste a controles periódicos en el INSN San Borja, donde especialistas confirman que el órgano trasplantado presenta un funcionamiento óptimo y que su evolución médica es favorable.

Durante años, la familia enfrentó una carrera contra el tiempo. La dependencia de la máquina de hemodiálisis no solo representaba una restricción física, sino también emocional para Thiago, quien veía limitada su interacción social y su desarrollo académico. Hoy, tras la operación, ha vuelto a las aulas y disfruta de una rutina que antes le resultaba inaccesible.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT), subraya que la experiencia de Thiago pone de manifiesto el impacto positivo y transformador de la donación de órganos en vida. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la ciudadanía para informarse y considerar la donación como un acto solidario que puede salvar vidas.

Thiago, un niño de nueve años de Huacho, recuperó la salud tras recibir el riñón de su madre en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja - Créditos: INSN.
Thiago, un niño de nueve años de Huacho, recuperó la salud tras recibir el riñón de su madre en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja - Créditos: INSN.

El órgano más trasplantado en Perú, según el Minsa

Durante 2025, el trasplante de riñón fue el procedimiento de órganos más realizado en el país, con 112 intervenciones, la mayoría provenientes de donantes cadavéricos, según la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Ministerio de Salud (Minsa).

Esta cifra subraya la magnitud de la insuficiencia renal crónica como uno de los principales retos sanitarios, ya que está asociada a enfermedades como diabetes, hipertensión, glomerulonefritis y patologías hereditarias.

El sistema público cuenta con hospitales de referencia, como el Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, todos habilitados y equipados para realizar trasplantes renales.

A estos se suman los centros de EsSalud, entre ellos el Guillermo Almenara, Edgardo Rebagliati, Alberto Sabogal, Carlos Seguin Escobedo de Arequipa, Almanzor Aguinaga de Chiclayo y Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. El Centro Médico Naval (ITOT) representa a las Fuerzas Armadas y la Policía, y en el sector privado destaca la Clínica Delgado.

Temas Relacionados

donación de órganosMinsaINSNSan Borjaperu-noticias

Más Noticias

Galaga, empresa que retrasó material de ONPE, ganó contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio

Un documento revelado por la periodista Karla Ramírez señala que la empresa obtuvo licitación, pese a presentar una oferta más alta que otras compañías con mayor experiencia

Galaga, empresa que retrasó material de ONPE, ganó contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘dorado’ quiere lograr la hazaña y dar el batacazo en Argentina contra un equipo ‘pincha’ que es puntero en la liga argentina. Sigue las incidencias

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

SBS interviene Caja Rural del Centro por deterioro de su solvencia: Perdió 56% del patrimonio

Urgente. Otra Caja de ahorro y crédito en riesgo. La Superintendencia la ha intervenido y su futuro pende del resultado de este proceso

SBS interviene Caja Rural del Centro por deterioro de su solvencia: Perdió 56% del patrimonio

Elecciones 2026: Jorge Montoya pide voto excepcional para policías y militares que no pudieron sufragar

Días antes de los comicios, el parlamentario advertía que el voto de los miembros de las fuerzas del orden no estaría garantizado

Elecciones 2026: Jorge Montoya pide voto excepcional para policías y militares que no pudieron sufragar

Elecciones 2026: avanzan conteos de ONPE para definir rival de Fujimori en segunda vuelta, mientras se investiga caos en votaciones

El presidente del JNE, Roberto Burneo y el titular de ONPE, Piero Corvetto se presentarán hoy en el Parlamento para responder por las demoras en algunos centros de votación. Recién el martes se cerraron las mesas de votación faltantes en Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores, distritos de Lima Sur, y avanza el conteo general

Elecciones 2026: avanzan conteos de ONPE para definir rival de Fujimori en segunda vuelta, mientras se investiga caos en votaciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Galaga, empresa que retrasó material de ONPE, ganó contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio

Galaga, empresa que retrasó material de ONPE, ganó contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio

Elecciones 2026: Jorge Montoya pide voto excepcional para policías y militares que no pudieron sufragar

Elecciones 2026: avanzan conteos de ONPE para definir rival de Fujimori en segunda vuelta, mientras se investiga caos en votaciones

Carlos Álvarez acepta su derrota electoral y confirma su retiro definitivo: “La política es un mundo sucio, de traiciones”

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón y confirma eliminación por falta de votos en ‘La Granja VIP’

Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón y confirma eliminación por falta de votos en ‘La Granja VIP’

Carlos Álvarez imitó a Piero Corvetto tras deficiencias de la ONPE en elecciones: “Regresaste a lo que sabes hacer”

Maju Mantilla niega haber tenido romance con George Slebi, pero admite mensajes inapropiados: “Fue mi error, asumo eso”

Murió Felipe Staiti de Los Enanitos Verdes: banda ya no se presentará en festival en Lima

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

DEPORTES

Universitario vs Coquimbo Unido: el motivo por el Sekou Gassama será titular en duelo por Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido: el motivo por el Sekou Gassama será titular en duelo por Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo de ida por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Simone Scherer aclaró polémica sobre motivo de su ausencia en San Martín en la recta final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26