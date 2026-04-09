Minsa: Más de 150 mil peruanos en riesgo de contagio por sarampión ante repunte regional

Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó que más de 150 mil peruanos, entre niños y adultos hasta los 30 años, se encuentran en riesgo de contagio por sarampión debido a la baja cobertura de vacunación.

La advertencia, emitida tras la confirmación de un brote en la región de Puno, coincide con el incremento mundial y regional de casos, según reportes emitidos por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

En entrevista con medios locales, el director del CDC Perú, César Munayco, detalló que las cifras de población vulnerable en el país oscilan entre 150 mil y 200 mil personas.

El funcionario remarcó que el riesgo no se limita únicamente a niños pequeños, sino que abarca a adultos jóvenes que no han recibido las dosis completas de la vacuna. “La prevención es importante, la vacunación es clave”, subrayó Munayco al explicar que la protección debe cubrir todos los grupos etarios hasta los 30 años.

El incremento de casos de sarampión en Perú forma parte de una tendencia global que afecta a más de 110 países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala y Bolivia, donde se han reportado epidemias recientes.

En el país, la alerta se activó luego de que se identificaran 15 nuevos contagios en una sola semana en Puno, elevando el total nacional a 17 casos confirmados en lo que va de 2026.

La detección de nuevos contagios en Juliaca y Putina Punco acelera la respuesta de las autoridades, que buscan cerrar la brecha de inmunización en la población| Andina

Brote en Puno y transmisión comunitaria

La propagación del virus del sarampión en Puno encendió las alarmas del sistema sanitario. Los casos recientes se concentran en Juliaca y San Pedro de Putina Punco, con un caso adicional en Lima Metropolitana vinculado a un antecedente de exposición en la región sur.

Autoridades sanitarias advierten que la situación revela debilidades en la cobertura de vacunación, especialmente en la segunda dosis, donde los indicadores nacionales alcanzan solo el 82%.

En Puno, la brecha es más marcada: la cobertura de la segunda dosis descendió a 74.7% en 2024 y a 71.25% en 2025, con apenas 12.7% en lo que va de 2026.

Las festividades recientes, como los carnavales y la celebración de la Virgen de la Candelaria, facilitaron la circulación del virus, según los datos oficiales.

El Minsa estableció que la transmisión ya no se limita a casos importados, sino que obedece a cadenas locales, lo que incrementa la complejidad del control epidemiológico.

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica nacional, exhortando a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas y privadas a reforzar protocolos de vigilancia y respuesta.

El objetivo es contener la expansión a otras regiones mediante vacunación intensiva, especialmente en zonas con casos confirmados y en grupos vulnerables.

El resurgimiento del sarampión en Perú ocurre en paralelo al aumento sostenido en América Latina. La Organización Panamericana de la Salud reportó cerca de 15 mil casos en 2025 y más de mil en las primeras semanas de 2026, sin fallecimientos registrados hasta la fecha.

El Minsa inició campañas de vacunación dirigidas a adultos hasta los 59 años y a niños desde los seis meses, priorizando áreas de alto riesgo.