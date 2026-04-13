Resultados ONPE EN VIVO: conteo oficial de votos para el Senado en las Elecciones 2026

¿Quiénes buscan llegar al nuevo Senado en las Elecciones 2026? Composición Infobae Perú

Millones de peruanos y peruanas acudieron este domingo 12 de abril a las urnas para elegir a los miembros del nuevo Senado del Congreso, que regresa al sistema bicameral tras más de 30 años.

En total serán 60 senadores: 30 elegidos por todos los peruanos y otros 30 elegidos por distrito electoral.