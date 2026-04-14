Empresarios de Chile saludan eventual segunda vuelta entre estos dos candidatos presidenciales de Perú

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga avanzan al balotaje presidencial en Perú, generando expectativas de certidumbre institucional y continuidad comercial. EUROPA MADRID INTERNACIONAL FLICKR / FABRICIO TELLO

El resultado parcial de la primera vuelta presidencial en Perú ha generado una señal de estabilidad para la economía nacional y los inversionistas, según la posición de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena (CCPCh).

Así lo manifestó Juan Carlos Fisher, presidente de la entidad, en una entrevista concedida a DFSUD, medio especializado en economía y negocios en Latinoamérica, tras confirmarse la posibilidad de que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga disputen el balotaje del próximo 7 de junio.

Al cierre del conteo oficial, Fujimori y López Aliaga acumulaban el 16,9% y el 12,8% de los votos respectivamente, con el 75% de las actas contabilizadas, según los datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El empresariado chileno-peruano apuesta por la estabilidad

Durante los comicios, la jornada electoral estuvo marcada por problemas logísticos, como retrasos en la apertura de locales y carencia de material electoral en algunos distritos de Lima, lo que obligó a extender la votación hasta el lunes.

A pesar de estos inconvenientes, el escrutinio confirmó el posible pase de ambos candidatos, dejando fuera de carrera a nombres como Ricardo Belmont y Jorge Nieto. Fisher destacó ante DFSUD que, a diferencia de estos postulantes, los finalistas tienen perfiles que generan confianza en el sector privado y en los socios comerciales regionales.

El 75% de actas contabilizadas otorga a Fujimori 16,9% y a López Aliaga 12,8% de votos, posicionándolos como favoritos para la segunda vuelta electoral. (Agencia Andina)

Desde la óptica empresarial, Fisher considera que el desenlace de la primera vuelta es “esperanzador para el futuro de Perú”, en un contexto marcado por años de inestabilidad institucional.

El presidente de la CCPCh valoró la preparación profesional de Fujimori y López Aliaga, así como la expectativa de que ambos cuenten con representación relevante en el nuevo Congreso, el primero bicameral desde 1990.

“Eso abre un panorama interesante para Perú porque, por lo menos, desde el Ejecutivo se espera una política lógica y consecuente en términos económicos, ya que ninguno de los dos pretenderá llevar a cabo procesos refundacionales, nuevas constituciones o poner en duda los tratados de libre comercio”, aseguró Fisher ante DFSUD.

¿Relaciones comerciales Perú-Chile seguirán estables?

En cuanto a gobernabilidad, Fisher observó que el regreso a un sistema bicameral en el Parlamento podría favorecer la estabilidad política, aunque anticipó que la ausencia de una mayoría clara para cualquiera de los candidatos obligará a negociar alianzas y consensos.

Según los primeros resultados, Keiko Fujimori tendría 22 de los 60 escaños en el Senado, lo que supone una primera minoría pero no el control total del Congreso. “Van a tener dificultades, pero ya no tan marcadas como en el quinquenio anterior”, indicó el dirigente empresarial.

El candidato ultraconservador por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habla en una rueda de prensa este domingo, en Lima (Perú).EFE/ John Reyes Mejia

El presidente de la CCPCh consideró que las diferencias entre los dos candidatos son “muy sutiles” en el terreno económico. Ambos se han mostrado defensores del libre mercado, de la libertad de contratación, de la independencia del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú y partidarios de reducir el tamaño del Estado.

Fisher subrayó que ninguno de los dos plantea cambios constitucionales profundos ni revisiones de los tratados de libre comercio, lo que, a su juicio, representa una garantía para la continuidad de las relaciones con socios estratégicos, como Chile.

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Respecto al clima político, Fisher remarcó que el antifujimorismo se ha reducido en los últimos cinco años, disminuyendo la polarización que caracterizó ciclos electorales anteriores.

No descartó que persista cierta fragmentación, pero confía en que los primeros meses del nuevo gobierno, sea cual sea el ganador, estarán marcados por una agenda común en temas de seguridad y fortalecimiento institucional.

El empresariado fija como prioridad el desarrollo de la infraestructura nacional, destacando proyectos estratégicos como el puerto de Chancay y el nuevo aeropuerto.

“Ambos candidatos pretenden atacar exactamente lo mismo, tanto el tema de la seguridad como el de institucionalidad”, expresó Fisher al medio chileno.

Para el empresariado, el principal reto del próximo presidente será abordar el déficit de infraestructura en el país. Fisher mencionó proyectos emblemáticos como el puerto de Chancay y el nuevo aeropuerto, cuya conectividad y accesos aún presentan graves carencias.

“El desarrollo en infraestructura en Perú se tiene que dar con fuerza y en ambos candidatos hay foco para eso. Es cosa de ver lo que hizo López Aliaga mientras fue alcalde de Lima: terminó una carretera que se había demorado 25 años en ser terminada. En el caso de Fujimori, no hay que olvidar que fue su padre el que puso carreteras, luz, agua y comunicación al interior del país”, señaló.

El mensaje de autoridad como prioridad para el nuevo presidente

Consultado sobre las proyecciones económicas, el presidente de la CCPCh sostuvo que “con cualquiera de los dos que gane, el crecimiento de Perú pronosticado por el BCR y el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría incluso llegar a ser superado porque esto es un campanazo a la estabilidad”.

Fisher agregó que, tras semanas de incertidumbre política, la cautela de los inversionistas podría disiparse ante los resultados y el perfil de los finalistas.

Finalmente, Fisher sugirió que quien asuma la presidencia deberá enviar señales inmediatas de autoridad y control, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

“La primera acción que debería tomar es poner mano dura en la seguridad. No me refiero a poner medidas restrictivas, me refiero a utilizar las armas que da la ley”, puntualizó ante DFSUD.