A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY: partido en el Metropolitano por cuartos de final vuelta de Champions League 2026

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League 2025/2026.

Barcelona se medirá en condición de visitante contra Atlético Madrid hoy, martes 14 de abril, en un duelo válido por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/2026. El estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un encuentro entre dos equipos que apuntan a dejar todo en la cancha para avanzar a las semifinales de la competición.

El cuadro ‘catalán’ viene de golear por 4-1 en casa contra Espanyol y sostiene su liderato en LaLiga al sumar 79 puntos, superando en nueve a su más cercano perseguidor, Real Madrid.

Sin embargo, el técnico Hansi Flick no podrá contar con su plantel completo al tener como bajas por lesión a Marc Bernal, Andreas Christensen y Raphinha. Pau Cubarsí tampoco está considerado por suspensión.

Sí se espera la presencia de Lamine Yamal y Robert Lewandowski para buscar la remontada, al igual que la de Fermín López, quien es el goleador de Barcelona en el certamen con seis dianas.

Soccer Football - UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - April 8, 2026 FC Barcelona's Fermin Lopez looks dejected after the match REUTERS/Albert Gea

Por otro lado, Atlético Madrid atraviesa un presente irregular, ya que perdió con Sevilla por 2-1 el fin de semana pasado y se ubica en el cuarto puesto del campeonato español con 57 unidades, lejos de la punta. De ahí que el objetivo de los ‘rojiblancos’ es mantenerse en zona de clasificación europea e intentar eliminar a Barcelona.

El entrenador Diego Simeone tampoco dispone de todos sus jugadores por los problemas físicos de Josema Giménez, Pablo Barrios y Dávid Hancko. Marc Pubill está sancionado.

Últimos enfrentamientos

Barcelona y Atlético Madrid se han visto las caras en 230 oportunidades a lo largo de la historia del fútbol europeo. Y si hacemos un balance, nos daremos cuenta de que los ‘azulgranas’ tienen una gran ventaja con 105 victorias, contra 72 para los ‘colchoneros’ y 53 empates.

El último enfrentamiento se dio el 8 de abril de este año, en el marco de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Camp Nou fue testigo de una derrota para los ‘blaugranas’ por 2-0 con los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Goles y resumen del triunfo 'colchonero' ante los 'azulgranas'. (Video: FC Barcelona)

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por vuelta de la Champions League 2026

El Barcelona vs Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/2026, comenzará a las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el inicio está previsto para las 15:00 horas.

En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, el encuentro arrancará a las 16:00 horas. Para los aficionados de México, el horario de inicio será a las 13:00 horas. En España, el partido está programado para las 21:00 horas.

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por vuelta de la Champions League 2026

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid se jugará el martes 14 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano. La señal televisiva para Perú, el resto de Sudamérica y Centroamérica estará a cargo de ESPN, mientras que la plataforma Disney+ ofrecerá la opción de streaming en todo el continente.

En Brasil, la transmisión se realizará por TNT Sports y SBT. Para México, los derechos corresponden a HBO Max y Caliente TV. En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse a través de TUDN, Univisión, Paramount+ y DAZN. En España, la cobertura estará disponible por Movistar+ Liga de Campeones.

Barcelona vs Atlético Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo, Eric García, Pedri, Fermín López, Marcus Rashford, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick

Atlético Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone