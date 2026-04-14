Perú

Elecciones 2026: LINK para tramitar cobro de tu compensación de S/165 en caso fuiste miembro de mesa

La compensación también incluye a los miembros de mesa que ejercieron el lunes 13 de abril tras la ampliación del horario electoral por disposición del JNE

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El beneficio está dirigido a quienes participaron en la instalación, votación y escrutinio en 92.766 mesas electorales en todo el país, mediante registro y validación de identidad en la plataforma digital oficial - Créditos: Andina.
El beneficio está dirigido a quienes participaron en la instalación, votación y escrutinio en 92.766 mesas electorales en todo el país, mediante registro y validación de identidad en la plataforma digital oficial - Créditos: Andina.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los ciudadanos que cumplieron funciones como miembros de mesa en las elecciones generales 2026 pueden iniciar el trámite para cobrar la compensación económica correspondiente. Según la entidad, el pago por esta labor asciende a S/165, equivalente al 3% de la unidad impositiva tributaria (UIT), conforme lo establece la Ley Orgánica de Elecciones.

El monto podrá ser solicitado por quienes participaron en la conducción de la instalación, la votación y el escrutinio en las 92.766 mesas electorales habilitadas en todo el país. Para acceder al beneficio, los interesados deben registrarse en la plataforma digital oficial (https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/) en el que podrán validar su identidad con los datos del documento nacional de identidad (DNI) y elegir entre tres modalidades de pago: depósito en cuenta bancaria, billetera digital o atención presencial en el Banco de la Nación.

Según la entidad nacional, la compensación económica también se extiende a quienes asuman el rol de miembros de mesa este lunes 13 de abril, luego de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ampliar el horario de sufragio hasta las 18:00 en Lima y en el extranjero. Esta medida fue adoptada para garantizar la participación de los electores en locales donde, durante la víspera, se registró falta de material electoral.

De acuerdo con la ONPE, el procedimiento para el cobro es personal y requiere que cada ciudadano valide y confirme su identidad antes de seleccionar la modalidad de pago. La entidad recordó la importancia de que los miembros de mesa cumplan este paso a fin de recibir el reconocimiento económico por su participación en el proceso democrático.

El trámite de cobro es personal y requiere validación del DNI - Créditos: Andina.
El trámite de cobro es personal y requiere validación del DNI - Créditos: Andina.

Multas y justificaciones para miembros de mesa

Quienes no asistieron a ejercer funciones como miembros de mesa deberán enfrentar una multa equivalente al 5% de la UIT, lo que representa S/275. Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de justificar la inasistencia si existen motivos reales y comprobables.

Para ello, los ciudadanos deben presentar la documentación que acredite la razón válida de su ausencia y gestionar el trámite correspondiente ante las autoridades electorales.

La Ley Orgánica de Elecciones establece que cumplir con el rol de miembro de mesa es una obligación cívica y legal. La mesa está conformada por tres integrantes que garantizan el funcionamiento, la transparencia y la apertura puntual de cada local de votación. La ONPE subrayó que esta función resulta determinante para la legitimidad de los comicios.

Para acceder a la compensación, el registro en la plataforma digital requiere la validación y confirmación de la identidad del ciudadano - Créditos: Andina.
Para acceder a la compensación, el registro en la plataforma digital requiere la validación y confirmación de la identidad del ciudadano - Créditos: Andina.

Diferentes resultados

Conteo rápido de Datum al 100 %

  • Keiko Fujimori (16,8 %)
  • Rafael López Aliaga (12,9 %)
  • Jorge Nieto (11,6 %)
  • Ricardo Belmont (10,1 %)
  • Roberto Sánchez (9,4 %)
  • Carlos Álvarez (8,1 %)
  • Alfonso López Chau (7,7 %)
  • Otros (23,4 %)

Conteo rápido de Ipsos al 95.7 %

  • Keiko Fujimori (16,6 %)
  • Roberto Sánchez (12,1 %)
  • Ricardo Belmont (11,8 %)
  • Rafael López Aliaga (11,0 %)
  • Jorge Nieto (10,7 %)
  • Alfonso López Chau (7,1 %)
  • Carlos Álvarez (7,0 %)
  • Otros (23,7 %)

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