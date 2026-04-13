Perú

Sismo hoy en Perú: IGP reporta este 13 de abril un temblor de magnitud 4.0 en Tacna

El Indeci reiteró sus recomendaciones a la población para actuar con prevención frente a un movimiento telúrico, como mantener la calma y tener a la mano una mochila de emergencia

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Gráficos de actividad sísmica, en una fotografía de archivo. EFE/ Ammar
Gráficos de actividad sísmica, en una fotografía de archivo. EFE/ Ammar

Un sismo en Tacna fue reportado la tarde de este lunes 13 de abril, según el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, generando alerta entre los ciudadanos del sur del país. El evento sísmico ocurrió a las 15:42:51 hora local y, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), alcanzó una magnitud de 4.0, considerada dentro del rango leve.

El informe oficial detalla que el epicentro del sismo se ubicó en el distrito de Inclán, en la región Tacna, específicamente a 32 kilómetros al noroeste de Alto de la Alianza, con una profundidad de 86 kilómetros. Asimismo, se registró una intensidad de II-III en la escala de Mercalli Modificada, lo que indica que el movimiento fue percibido de forma ligera por algunas personas, sin generar daños reportados hasta el momento.

Ante este tipo de eventos, el INDECI reiteró sus recomendaciones a la población para actuar con prevención frente a un movimiento telúrico. Entre las principales medidas, se encuentra mantener la calma, alejarse de objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras dentro del hogar, como columnas o muros estructurales. En caso de evacuación, se aconseja hacerlo con la mochila de emergencia y seguir las rutas establecidas, recordando la importancia de estar preparados frente a futuros sismos en Perú.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Infografía de mochila de emergencia en caso de sismo de Indeci Perú (Gob.pe)
Infografía de mochila de emergencia en caso de sismo de Indeci Perú (Gob.pe)

Antes del sismo

  • Identifica los espacios más seguros y las zonas con mayor resistencia estructural dentro de la vivienda para refugiarte ante una emergencia.
  • Prepara una mochila de emergencia con suministros básicos para enfrentar imprevistos.
  • Participa en los simulacros que organiza la comunidad local.
  • Enseña a los menores del hogar las acciones de protección y respuesta adecuadas.
  • Solicita la evaluación de un profesional para verificar la resistencia de la vivienda y reforzar la estructura si es necesario.
  • La preparación y organización requieren la colaboración entre autoridades y ciudadanía para fortalecer planes de evacuación, mapear áreas de riesgo y fomentar el trabajo conjunto.

Durante el sismo

  • Conserva la calma, ya que el nerviosismo puede dificultar la toma de decisiones.
  • Aléjate de las ventanas y de objetos que puedan caer.
  • Si no es posible evacuar de inmediato, protégete en una zona segura del edificio.
  • Evita realizar llamadas telefónicas para no congestionar las líneas; opta por mensajes de texto.
  • No utilices los ascensores en ningún caso.

Después del sismo

  • Revisa si existen fugas de gas que puedan representar un peligro.
  • Comunícate con los servicios de emergencia si es necesario: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106).
  • Brinda ayuda a personas heridas o a quienes requieran apoyo especial.
  • Permanece atento ante posibles réplicas y evita acercarte a estructuras dañadas.
  • Si te encuentras en zonas costeras, evacúa de inmediato y espera la autorización oficial para regresar.

Los sismos más fuertes de Perú

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 13 enero
Un violento sismo sacudió Arequipa en enero de 1960, colapsó viviendas, interrumpió servicios básicos y marcó para siempre la memoria regional. (GEC)

El Perú ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El terremoto de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 aconteció en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro movimiento telúrico de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que empezó a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Decenas de inmuebles quedaron dañados en Ayacucho debido al sismo de 6.0 registrado el pasado sábado 17 de mayo.
Decenas de inmuebles quedaron dañados en Ayacucho debido al sismo de 6.0 registrado el pasado sábado 17 de mayo.

Un temblor de magnitud 6.9 afectó al sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además ocasionó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

Un violento sismo sacudió Arequipa en enero de 1960, colapsó viviendas, interrumpió servicios básicos y marcó para siempre la memoria regional. (GEC)

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos acontecidos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

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