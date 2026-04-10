Perú

Mincetur anuncia escáneres en Chancay, GPS a camiones y Policía Portuaria para mejorar la logística

Las medidas apuntan a agilizar el control de mercancías, reforzar la seguridad en los puertos y mejorar la gestión del transporte, en un esfuerzo conjunto entre entidades públicas y actores privados para modernizar la cadena logística del país

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Las medidas fueron presentadas en el marco de la XIV Mesa Técnica para la Operatividad Logística del Comercio Exterior
Las medidas fueron presentadas en el marco de la XIV Mesa Técnica para la Operatividad Logística del Comercio Exterior. Foto: El Peruano

El viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, presentó un conjunto de medidas orientadas a mejorar el desempeño logístico del comercio exterior peruano y reforzar la competitividad de los puertos. Los anuncios se realizaron durante la XIV Mesa Técnica para la Operatividad Logística del Comercio Exterior, desarrollada en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

En este espacio de coordinación, se expusieron avances concretos y proyectos en marcha que buscan hacer más eficientes los procesos vinculados al transporte y control de mercancías. Las iniciativas involucran tanto a entidades públicas como a actores privados, con el objetivo de fortalecer la articulación del sistema logístico nacional.

Escáneres en Chancay y control de carga

Uno de los principales anuncios fue la próxima puesta en funcionamiento de escáneres en el puerto de Chancay. Las obras civiles necesarias culminaron en febrero, lo que permitirá iniciar desde julio de 2026 el control no intrusivo de la carga, una herramienta clave para agilizar las operaciones.

Esta tecnología contribuirá a reducir tiempos en los procesos de inspección y elevar los estándares de seguridad en el manejo de mercancías. Con ello, se busca optimizar el flujo logístico y responder a la creciente demanda del comercio exterior en esta zona estratégica.

Las propuestas contemplan la participación conjunta de instituciones estatales y del sector privado, con miras a mejorar la coordinación del sistema logístico a nivel nacional.
Las propuestas contemplan la participación conjunta de instituciones estatales y del sector privado, con miras a mejorar la coordinación del sistema logístico a nivel nacional. Foto: CNN

Policía Portuaria y seguridad operativa

El viceministro también destacó la reciente implementación de la Policía Portuaria en el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias. Esta medida se enmarca en el convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio del Interior, formalizado el 06 de abril de 2026.

La presencia de esta unidad especializada apunta a reforzar la seguridad en las operaciones portuarias, mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes y garantizar condiciones más seguras para el desarrollo de actividades logísticas.

Monitoreo GPS y eficiencia en rutas

En el ámbito tecnológico, se anunció el inicio de un segundo piloto de monitoreo mediante GPS a camiones en el Terminal Norte Multipropósito, iniciativa liderada por Ositran. Este proyecto se ejecutará durante un periodo de 90 días.

El objetivo es optimizar los recorridos y disminuir los tiempos de espera en las operaciones de transporte, lo que permitiría contar con una logística más ordenada y predecible. Este tipo de herramientas busca mejorar la trazabilidad y el control de las unidades que participan en la cadena de distribución.

En la reunión también se dieron a conocer los progresos del Plan de Desarrollo Urbano de Chancay, que ya obtuvo viabilidad técnica y continúa en etapa de aprobación.
En la reunión también se dieron a conocer los progresos del Plan de Desarrollo Urbano de Chancay, que ya obtuvo viabilidad técnica y continúa en etapa de aprobación. Foto: Energiminas

Desarrollo urbano y articulación institucional

Durante la sesión también se informó sobre los avances del Plan de Desarrollo Urbano de Chancay, el cual ya cuenta con viabilidad técnica y se encuentra en proceso de aprobación. Este instrumento será fundamental para ordenar el crecimiento del entorno vinculado al puerto y asegurar un desarrollo sostenible.

Asimismo, se destacó la participación de la Autoridad Nacional Autónoma para el Desarrollo Estratégico del Puerto de Chancay y de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que presentaron propuestas orientadas a mejorar la conectividad del eje Callao–Chancay.

En ese contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reiteró su compromiso de impulsar acciones concretas en coordinación con diversos sectores. “Este espacio se ha consolidado como un mecanismo clave de articulación para lograr resultados tangibles, gracias al diálogo y coordinación efectiva entre las entidades del Estado y los actores privados de la cadena logística”, afirmó el viceministro Llona Silva.

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