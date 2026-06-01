Gianella Neyra, Salvador del Solar y Ana María Orozco son parte de ‘Los Principiantes’, proyecto que busca conquistar el cine y streaming internacional

El joven elenco de la producción peruana 'Los Principiantes' posa en la presentación oficial de su proyecto, que busca conquistar el cine y streaming internacional desde 2027. (Difusión: Ronald Rodas)

La industria audiovisual peruana avanza hacia una nueva etapa con ‘Los Principiantes’, una producción que busca posicionarse tanto en salas de cine como en plataformas internacionales de streaming a partir de 2027. El proyecto, dirigido por Daniel Vega y producido por Gustavo Sánchez y Gianella Neyra, reúne a figuras de primer nivel como Gianella Neyra, Lucho Cáceres, Karime Scander, Francisca Aronsson, Salvador del Solar, Christian Tappan, Flavio Medina y Ana María Orozco, actriz reconocida globalmente por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’.

Presentada oficialmente ante la prensa nacional, la propuesta de ‘Los Principiantes’ nació con el objetivo de marcar un hito en la producción audiovisual del país. Según el productor Gustavo Sánchez, la serie y largometraje se producirán bajo estándares similares a los de la industria de Hollywood, con un equipo técnico y artístico de más de 100 personas y un elenco que supera los 40 actores nacionales e internacionales.

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“Hemos llevado a cabo un proceso de casting muy exigente y minucioso para reunir a un elenco de primer nivel, porque sabíamos que esta historia requería el mejor talento posible”, afirmó Sánchez.

Una trama inspirada en hechos reales: ascenso, caída y corrupción universitaria

‘Los Principiantes’ explora el ascenso y caída de un grupo de estudiantes de Derecho en el Perú de finales de los años 80, quienes, seducidos por el dinero fácil y el poder político, terminan involucrados en una red de corrupción universitaria. La narrativa aborda temas como la ambición, la lealtad, la traición y las consecuencias de cruzar límites éticos.

La producción peruana 'Los Principiantes' apuesta por conquistar el cine y el streaming internacional desde 2027 con estándares hollywoodenses. (Difusión: Ronald Rodas)

La producción contempla diez semanas de rodaje y se estrenará en formato de largometraje y en serie de ocho capítulos para streaming, según detallaron los realizadores en conferencia de prensa.

La actriz y productora Gianella Neyra, quien recientemente finalizó su ciclo en la televisión nacional para enfocarse en nuevos retos, resaltó el carácter innovador del proyecto. “‘Los Principiantes’ ofrece una visión diferente para el mercado nacional e internacional. Queremos que esta historia trascienda fronteras y demuestre que el Perú tiene la capacidad de desarrollar producciones de gran escala con estándares internacionales”, declaró Neyra al presentar la mega producción.

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Elencos, trayectorias y nuevas generaciones en la apuesta audiovisual

El elenco principal de ‘Los Principiantes’ integra a reconocidos actores y actrices de Perú y Latinoamérica. Lucho Cáceres, activo tanto en actuación como en activismo social, se mantiene como una figura relevante en el ámbito público y cultural. Karime Scander, popular por su papel como Alessia Montalbán en ‘Al fondo hay sitio’, continúa ampliando su presencia en la televisión y el teatro nacional.

Francisca Aronsson, reconocida internacionalmente y destacada por Forbes en 2025, sigue sumando proyectos audiovisuales dentro y fuera del país. Salvador del Solar, ex primer ministro y figura central de la escena pública, regresa a la actuación y dirige proyectos como ‘Ramón’, además de compartir escenario con Ana María Orozco, su pareja en la vida real, quien se mantiene como ícono latinoamericano tras su regreso a ‘Yo soy Betty, la fea’ y su participación en teatro.

El reparto suma también a Christian Tappan, actor colombiano-mexicano con experiencia en producciones internacionales como ‘La reina del sur’, y Flavio Medina, actor mexicano con amplia trayectoria en televisión y cine. La participación de Ana María Orozco añade proyección internacional, tras consolidar su carrera en televisión y teatro, y quien mantiene un vínculo personal y profesional con Salvador del Solar.

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El elenco de 'Los Principiantes' reúne a destacados actores y actrices de Perú y Latinoamérica, liderados por Gianella Neyra, Lucho Cáceres y Ana María Orozco. (Difusión: Ronald Rodas)

La producción apuesta, además, por una nueva generación de talentos como Mario Cortijo (protagonista de la serie ‘Tu nombre y el mío’), Matías Spitzer y Franco Pennano (ambos con presencia en ‘Al fondo hay sitio’), Guadalupe Farfán (recordada como July Flores), José Miguel Argüelles, Yahir Manosalva y Fabiana Valcárcel, quienes se han consolidado en cine, televisión y teatro.

El equipo creativo está liderado por Daniel Vega, director reconocido en la industria peruana, quien cuenta con el respaldo de profesionales internacionales en áreas técnicas y artísticas. Según los productores, el objetivo es elevar los estándares de realización y demostrar que el cine peruano puede competir a nivel global.

‘Los Principiantes’ planea su estreno comercial y digital para 2027, con la expectativa de impactar tanto en el público local como en nuevas audiencias internacionales. El proyecto representa una de las más grandes apuestas del audiovisual peruano de los últimos años y busca abrir camino para futuras producciones de alto nivel realizadas en el país.

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