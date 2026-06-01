Perú

Gianella Neyra, Salvador del Solar y Ana María Orozco son parte de ‘Los Principiantes’, proyecto que busca conquistar el cine y streaming internacional

La mega producción peruana reúne a figuras reconocidas nacional e internacionalmente, y promete una historia llena de drama, poder y ambición ambientada en el Perú de los años 80, con estreno previsto en 2027

Guardar
Google icon
Diez actores jóvenes, cinco hombres y cinco mujeres, posan sonriendo de pie frente a un telón con el título 'Los Principiantes' en un evento
El joven elenco de la producción peruana 'Los Principiantes' posa en la presentación oficial de su proyecto, que busca conquistar el cine y streaming internacional desde 2027. (Difusión: Ronald Rodas)

La industria audiovisual peruana avanza hacia una nueva etapa con ‘Los Principiantes’, una producción que busca posicionarse tanto en salas de cine como en plataformas internacionales de streaming a partir de 2027. El proyecto, dirigido por Daniel Vega y producido por Gustavo Sánchez y Gianella Neyra, reúne a figuras de primer nivel como Gianella Neyra, Lucho Cáceres, Karime Scander, Francisca Aronsson, Salvador del Solar, Christian Tappan, Flavio Medina y Ana María Orozco, actriz reconocida globalmente por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’.

Presentada oficialmente ante la prensa nacional, la propuesta de ‘Los Principiantes’ nació con el objetivo de marcar un hito en la producción audiovisual del país. Según el productor Gustavo Sánchez, la serie y largometraje se producirán bajo estándares similares a los de la industria de Hollywood, con un equipo técnico y artístico de más de 100 personas y un elenco que supera los 40 actores nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

“Hemos llevado a cabo un proceso de casting muy exigente y minucioso para reunir a un elenco de primer nivel, porque sabíamos que esta historia requería el mejor talento posible”, afirmó Sánchez.

Una trama inspirada en hechos reales: ascenso, caída y corrupción universitaria

‘Los Principiantes’ explora el ascenso y caída de un grupo de estudiantes de Derecho en el Perú de finales de los años 80, quienes, seducidos por el dinero fácil y el poder político, terminan involucrados en una red de corrupción universitaria. La narrativa aborda temas como la ambición, la lealtad, la traición y las consecuencias de cruzar límites éticos.

Vista de una conferencia de prensa con personas sentadas en primera fila, una pantalla proyecta información del equipo con foto de Gianella Neyra, y cámaras grabando el evento
La producción peruana 'Los Principiantes' apuesta por conquistar el cine y el streaming internacional desde 2027 con estándares hollywoodenses. (Difusión: Ronald Rodas)

La producción contempla diez semanas de rodaje y se estrenará en formato de largometraje y en serie de ocho capítulos para streaming, según detallaron los realizadores en conferencia de prensa.

La actriz y productora Gianella Neyra, quien recientemente finalizó su ciclo en la televisión nacional para enfocarse en nuevos retos, resaltó el carácter innovador del proyecto. “‘Los Principiantes’ ofrece una visión diferente para el mercado nacional e internacional. Queremos que esta historia trascienda fronteras y demuestre que el Perú tiene la capacidad de desarrollar producciones de gran escala con estándares internacionales”, declaró Neyra al presentar la mega producción.

PUBLICIDAD

Elencos, trayectorias y nuevas generaciones en la apuesta audiovisual

El elenco principal de ‘Los Principiantes’ integra a reconocidos actores y actrices de Perú y Latinoamérica. Lucho Cáceres, activo tanto en actuación como en activismo social, se mantiene como una figura relevante en el ámbito público y cultural. Karime Scander, popular por su papel como Alessia Montalbán en ‘Al fondo hay sitio’, continúa ampliando su presencia en la televisión y el teatro nacional.

Francisca Aronsson, reconocida internacionalmente y destacada por Forbes en 2025, sigue sumando proyectos audiovisuales dentro y fuera del país. Salvador del Solar, ex primer ministro y figura central de la escena pública, regresa a la actuación y dirige proyectos como ‘Ramón’, además de compartir escenario con Ana María Orozco, su pareja en la vida real, quien se mantiene como ícono latinoamericano tras su regreso a ‘Yo soy Betty, la fea’ y su participación en teatro.

El reparto suma también a Christian Tappan, actor colombiano-mexicano con experiencia en producciones internacionales como ‘La reina del sur’, y Flavio Medina, actor mexicano con amplia trayectoria en televisión y cine. La participación de Ana María Orozco añade proyección internacional, tras consolidar su carrera en televisión y teatro, y quien mantiene un vínculo personal y profesional con Salvador del Solar.

Grupo diverso de personas en un evento de prensa frente a una pantalla con el póster de 'Los Principiantes' y otras personas en primer plano
El elenco de 'Los Principiantes' reúne a destacados actores y actrices de Perú y Latinoamérica, liderados por Gianella Neyra, Lucho Cáceres y Ana María Orozco. (Difusión: Ronald Rodas)

La producción apuesta, además, por una nueva generación de talentos como Mario Cortijo (protagonista de la serie ‘Tu nombre y el mío’), Matías Spitzer y Franco Pennano (ambos con presencia en ‘Al fondo hay sitio’), Guadalupe Farfán (recordada como July Flores), José Miguel Argüelles, Yahir Manosalva y Fabiana Valcárcel, quienes se han consolidado en cine, televisión y teatro.

El equipo creativo está liderado por Daniel Vega, director reconocido en la industria peruana, quien cuenta con el respaldo de profesionales internacionales en áreas técnicas y artísticas. Según los productores, el objetivo es elevar los estándares de realización y demostrar que el cine peruano puede competir a nivel global.

‘Los Principiantes’ planea su estreno comercial y digital para 2027, con la expectativa de impactar tanto en el público local como en nuevas audiencias internacionales. El proyecto representa una de las más grandes apuestas del audiovisual peruano de los últimos años y busca abrir camino para futuras producciones de alto nivel realizadas en el país.

Temas Relacionados

Cine peruanoGianella NeyraSalvador del SolarAna María OrozcoLos Principiantesperu-entretenimiento

Más Noticias

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus propuestas e intercambian ideas

El último encuentro entre los candidatos que disputan la presidencia de la República llega tras un paro agrario, transportistas amenazados de muerte y casi un cuarto del electorado sin definir su voto. Conoce cómo serán los bloques y todos los detalles de este debate previo al 7 de junio

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus propuestas e intercambian ideas

Carlos López habla de su futuro en Sport Boys y responde por interés de Sporting Cristal: “Veremos qué pasa”

Luego de convertirse en la figura de la victoria del cuadro chalaco ante Comerciantes Unidos, el extremo colombiano se pronunció sobre su futuro de cara al Torneo Clausura

Carlos López habla de su futuro en Sport Boys y responde por interés de Sporting Cristal: “Veremos qué pasa”

Roberto Sánchez sobre por qué quiere ser presidente del Perú: “Para salvar nuestra democracia de las garras de Fuerza Popular”

Durante su primera intervención en el debate electoral, el aspirante de Juntos por el Perú apeló a sus orígenes humildes, recordó su paso por la educación estatal y cuestionó el papel de la oposición en la crisis institucional del país

Roberto Sánchez sobre por qué quiere ser presidente del Perú: “Para salvar nuestra democracia de las garras de Fuerza Popular”

Keiko Fujimori sobre por qué debe ser presidenta: “Al Perú le hace falta ordenarlo, no destruirlo como propone Castillo, Sánchez y Antauro”

La lidereza de Fuerza Popular afirmó que el país debe elegir entre “orden o caos”, vinculó su propuesta con mejoras económicas y lanzó críticas contra la fórmula Castillo-Sánchez-Santauro

Keiko Fujimori sobre por qué debe ser presidenta: “Al Perú le hace falta ordenarlo, no destruirlo como propone Castillo, Sánchez y Antauro”

Dina Boluarte desliza respaldo a Keiko Fujimori en segunda vuelta: “El Perú no necesita regresar a modelos que fracasaron”

La expresidenta publicó una columna antes del debate presidencial que enfrentarán la lideresa de Fuerza Popular y Roberto Sánchez

Dina Boluarte desliza respaldo a Keiko Fujimori en segunda vuelta: “El Perú no necesita regresar a modelos que fracasaron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus propuestas e intercambian ideas

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus propuestas e intercambian ideas

Roberto Sánchez sobre por qué quiere ser presidente del Perú: “Para salvar nuestra democracia de las garras de Fuerza Popular”

Keiko Fujimori sobre por qué debe ser presidenta: “Al Perú le hace falta ordenarlo, no destruirlo como propone Castillo, Sánchez y Antauro”

Dina Boluarte desliza respaldo a Keiko Fujimori en segunda vuelta: “El Perú no necesita regresar a modelos que fracasaron”

Seguidores de Fuerza Popular y Juntos por el Perú protagonizan incidentes en exteriores del debate presidencial en Lima

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina aplaude el empoderamiento de Suheyn Cipriani tras su paso por el Miss Grand International All Stars

Magaly Medina aplaude el empoderamiento de Suheyn Cipriani tras su paso por el Miss Grand International All Stars

Marina Mora, entre las 100 Mujeres Líderes del Perú: de Miss Perú a referente empresarial nacional

‘Me caigo de risa Perú’: fecha y hora de estreno, el regreso de José Peláez y los 12 famosos que desafiarán la gravedad

Jessica Newton aplaude la fortaleza de Suheyn Cipriani tras el MGI All Stars 2026: “Mi reina lo hiciste espectacular”

Exesposa de Miguel Trauco habla de su ruptura y confiesa más infidelidades: “Lo mejor que hice fue separarme”

DEPORTES

Perú se subió al podio: derrotó a Canadá y conquistó la medalla de bronce en la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026

Perú se subió al podio: derrotó a Canadá y conquistó la medalla de bronce en la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026

Sporting Cristal vs Cienciano 2-3: goles y resumen de la derrota ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, domingo 31 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Aldo Olcese acusó a la FPF de haber incidido en el mal presente de Deportivo Municipal: “Le tienen cólera al club”

Hernán Barcos rompió su silencio sobre posible llegada a Sporting Cristal tras dejar FC Cajamarca: “Tengo varias llamadas”