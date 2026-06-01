La reacción de Brandon Palacios ante interés de clubes de la capital para el Torneo Clausura 2026: “Para seguir creciendo”

(FC Cajamarca)

Brandon Palacios quedó en el centro de la conversación de la Liga 1 luego del empate 1-1 entre FC Cajamarca y Alianza Lima en el estadio Héroes de San Ramón, por la última fecha del Torneo Apertura. Su rendimiento y su participación ofensiva reactivaron los comentarios sobre un posible salto a un club de mayor presupuesto para el Torneo Clausura, con dos nombres que aparecen en el radar: Alianza Lima y Sporting Cristal.

Consultado al término del encuentro y también en diálogo con Liga 1, el futbolista eligió la cautela. Habló de su deseo de sostener la competencia, de su intención de pelear por un lugar y de la incertidumbre por eventuales propuestas. En cada respuesta repitió una idea central: todavía no hay una decisión y su prioridad inmediata es entrenar y progresar, sin confrontar con el cuerpo técnico ni dar pistas sobre un próximo destino.

Rumores de mercado: qué dijo sobre Lima, el Rímac y La Victoria

(FC Cajamarca)

Las especulaciones crecieron a partir de su actuación ante un rival directo y por el contexto del calendario: el Apertura ya terminó y el Clausura se asoma como un punto de inflexión para varios planteles. Ante ese escenario, Brandon Palacios respondió de manera directa cuando le preguntaron por un posible cambio de camiseta en las próximas semanas.

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“Todavía no se sabe, hasta el momento soy jugador de FC Cajamarca”, sostuvo ante los medios, una frase que buscó frenar interpretaciones sobre una despedida ya definida. La consulta se hizo más específica cuando le mencionaron la chance de verlo pronto en la capital. Su contestación mantuvo el mismo tono: “No lo sé todavía. Puede ser, quién sabe”.

La entrevista avanzó hacia una disyuntiva concreta: Sporting Cristal (Rímac) o Alianza Lima (La Victoria). El jugador evitó inclinar la balanza. “La verdad no sabría decirte todavía”, respondió, antes de remarcar su foco en el trabajo diario: “Seguir entrenando para mí, para poder seguir creciendo”.

En ese intercambio, Palacios también aludió a la existencia de propuestas, aunque sin ofrecer detalles sobre origen, montos o plazos. Ante la mención del periodista sobre “dos ofertas”, el mediocampista mantuvo la línea de prudencia: “[Ríe] No, todavía no se sabe”, señaló, y reforzó que su situación no está cerrada. En el mismo tramo, dejó otra definición que alimenta la expectativa del mercado: “Hay que esperar a ver qué es lo que sucede”.

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El partido ante Alianza Lima y el peso de medirse con los grandes

(FC Cajamarca)

El 1-1 en Cajamarca ofreció un escenario competitivo desde el inicio. FC Cajamarca se adelantó con un tanto de Jonathan Betancourt, y Alianza Lima igualó en el segundo tiempo por intermedio de Federico Girotti. En ese marco, Brandon Palacios fue uno de los nombres que más incidieron por su capacidad para generar desequilibrio por las bandas y sostener la intensidad de los ataques de su equipo.

Tras el pitazo final, el futbolista puso el foco en el valor de competir contra los principales candidatos del torneo y en el estímulo que representa ese tipo de partidos. “Estos partidos son importantes para nosotros. Jugar con Universitario, Cristal o Alianza siempre es especial, una motivación extra”, declaró.

Esa lectura, más allá del resultado, también funcionó como una explicación de su energía durante el encuentro: no se trató solo de un duelo de cierre del Apertura, sino de una vitrina ante rivales con mayor exposición. Palacios no habló de negociaciones, pero sí dejó claro que estos compromisos tienen un impacto especial en cualquier futbolista que busca consolidarse.

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En paralelo, su desempeño fue señalado como determinante por la forma en que llevó peligro constante al área rival. La defensa blanquiazul lo tuvo como referencia en varios pasajes del partido, y su participación en las jugadas ofensivas lo ubicó entre los más destacados del encuentro en el Héroes de San Ramón.

La salida del campo, el vínculo con el técnico y su postura ante el futuro

(FC Cajamarca)

Uno de los momentos más comentados tras el empate fue su sustitución durante el partido y el abrazo con el entrenador, interpretado por algunos como una posible señal de despedida. Palacios explicó su posición sin matices: quería continuar en el campo, pero aceptó la decisión del comando técnico.

“No quería salir del partido, pero son decisiones del profesor y se respetan. Hay que seguir adelante”, expresó. En la entrevista con Liga 1 profundizó la misma idea: “No, lo que pasa es que yo no quería salir, yo quería seguir jugando, pero bueno, esas son las decisiones del profe, se respeta. Y nada, seguir adelante, nada más”.

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Al ser consultado por lo que el técnico le dijo en ese abrazo, el mediocampista descartó que se tratara de un gesto ligado a una salida inminente y volvió a apoyarse en el mensaje de espera. En ese tramo, además, dejó una frase que resume su momento personal: “Seguir creciendo, seguir luchando”.

En cuanto a su continuidad, también remarcó que no tiene definido el próximo paso cuando termine la temporada y que su prioridad es sostener el nivel competitivo. “Aún no se sabe dónde jugaré. Hay que seguir luchando y veremos qué sucede. Aún soy jugador de FC Cajamarca”, afirmó.

En la misma línea, durante el diálogo televisivo, reforzó su pertenencia actual, aunque con una variante en la sigla del club: “Hasta el momento soy jugador de UFC”. Ante esa dualidad, su mensaje de fondo se mantuvo estable: no anticipó un traspaso, no confirmó negociaciones y eligió concentrarse en el trabajo cotidiano mientras espera una definición sobre su futuro.

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