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Diego Enríquez le pidió perdón a la hinchada de Sporting Cristal tras nueva derrota en el Torneo Apertura de Liga 1 2026

El arquero celeste se mostró autocrítico al evaluar el rendimiento del equipo, señalando la incomodidad por la posición en la tabla y comprometiéndose a mejorar la actitud y entrega dentro del campo para los próximos desafíos

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vDiego Enriquez - Sporting Cristal - Cienciano - Liga 1 - Perú - deportes - 31 mayo
(Sporting Cristal)

Sporting Cristal cerró el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con una derrota por 2-3 ante Cienciano en el Cusco y con rendimiento por debajo de lo previsto y en una ubicación que el plantel considera incómoda. En ese contexto, el arquero celeste Diego Enríquez reconoció fallas, pidió disculpas a la hinchada y afirmó que el receso será clave para ajustar el trabajo de cara al Clausura y la Copa Sudamericana.

Diego Enríquez admitió que Sporting Cristal no reflejó en la cancha lo entrenado durante el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En diálogo con Liga 1, sostuvo que el plantel “es el primero en darnos cuenta” de lo que no funcionó, remarcó que el equipo debe elevar el esfuerzo y la preparación mental, y pidió perdón a los hinchas por una campaña que dejó al club en una posición “bien complicada” en la tabla.

Tras el cierre del Apertura, el balance interno en Sporting Cristal quedó marcado por la sensación de deuda. En una entrevista concedida a Liga 1, el portero describió un escenario en el que el rendimiento colectivo no estuvo a la altura de las expectativas del club ni de la exigencia del torneo.

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El jugador señaló que el grupo identificó con claridad los aspectos a corregir. “Sí, hay bastantes cosas que corregir. Nosotros somos los primeros en darnos cuenta”, afirmó. En su lectura, el equipo no logró trasladar al partido lo que venía construyendo en las sesiones de trabajo.

Enríquez también apuntó a necesidades concretas para la etapa que viene: más intensidad y una mejor disposición mental para competir. “Creo que no está saliendo lo practicado y tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que hacer mayor esfuerzo, tenemos que mentalizarnos más”, expresó, al referirse a los ajustes que el plantel considera urgentes.

El reclamo interno: cambiar lo que no se plasmó en el campo

Diego Enriquez - Sporting Cristal - Cienciano - Liga 1 - Perú - deportes - 31 mayo
(Sporting Cristal)

Sporting Cristal terminó el Apertura con la certeza de que el margen de error se redujo y de que el rendimiento mostrado no alcanzó. En ese marco, Enríquez explicó que la autocrítica no parte de presiones externas, sino del diagnóstico del propio grupo, que detectó que el funcionamiento quedó lejos de lo previsto.

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El futbolista insistió en que el punto de partida es reconocer que lo trabajado no se transformó en resultados ni en una versión convincente dentro del campo. “Creo que no está saliendo lo practicado y tenemos que cambiar”, reiteró, al describir el foco inmediato del cuerpo de jugadores para el periodo de ajuste.

El paréntesis entre torneos aparece, para el plantel, como una oportunidad para reordenar prioridades. Enríquez consideró que el receso será útil para detenerse a analizar el tramo anterior y luego reforzar la preparación. “Este parate va a ser bueno para pensar, corregir y entrenar mucho más”, dijo.

Clausura y Sudamericana: un calendario que exige otra respuesta

El cierre del Apertura abrió paso a un calendario que, según Enríquez, demanda una reacción rápida. El jugador anticipó un Torneo Clausura con un nivel de dificultad alto y recordó que el club también afrontará compromisos internacionales.

“Sabemos que viene un clausura bastante fuerte. Tenemos una (Copa) Sudamericana también que tenemos que pelearla”, sostuvo el futbolista, al enmarcar el desafío competitivo de los próximos meses. En su planteo, el equipo necesita fortalecer tanto el aspecto físico como el mental para sostener el ritmo de esa doble exigencia.

Enríquez remarcó que la preparación durante el receso debe apuntar a construir una versión más sólida para los dos frentes. Su mensaje subrayó una idea central: el plantel entiende que no alcanza con reconocer errores; hace falta modificar hábitos de trabajo y elevar la respuesta dentro de la cancha.

En la entrevista, el jugador no detalló cambios específicos de sistema o nombres, pero sí dejó una línea clara sobre el rumbo que pretende el vestuario: corregir, entrenar con mayor intensidad y llegar al Clausura con un nivel distinto al del Apertura.

La tabla y el pedido de perdón a la hinchada de Cristal

Diego Enriquez - Sporting Cristal - Cienciano - Liga 1 - Perú - deportes - 31 mayo
(Sporting Cristal)

La conversación con Liga 1 también incluyó una referencia directa a la ubicación de Sporting Cristal en la tabla, todavía con la última fecha en curso para otros equipos, según se señaló en la entrevista. El entrevistador planteó que, aun con partidos por jugarse, el cuadro celeste quedaba en una zona incómoda.

Enríquez coincidió con esa mirada y reconoció el impacto del lugar que ocupó el equipo. “Sí, sí, una posición bien complicada. Nadie de nosotros queremos estar ahí, pero así es el fútbol”, afirmó.

El futbolista vinculó esa situación con una responsabilidad hacia la gente de Sporting Cristal y planteó un mensaje explícito de disculpas. “Queda trabajar, mejorar, pedirle disculpas a los hinchas, claro que sí”, declaró, en una de las frases más directas de su intervención.

El pedido de perdón no se limitó a una fórmula: Enríquez lo conectó con el compromiso que, a su entender, debe verse en el campo. “Porque nosotros tenemos que ponernos en la cancha y defender el Cristal como se debe, ¿no?”, agregó, al subrayar el deber de representar al club con entrega.

Con ese cierre, el jugador dejó planteado el estado de ánimo del plantel tras el Apertura: reconocimiento de fallas, incomodidad por la posición en la tabla y la intención de usar el receso para preparar una respuesta más competitiva en el Clausura y en la Copa Sudamericana.

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