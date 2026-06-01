Día Mundial de la Leche: por qué se celebra cada 1 de junio y qué buscó instalar la FAO con esta efeméride internacional

La jornada fue instaurada en 2001 por iniciativa de la FAO para unificar distintas celebraciones nacionales y visibilizar el papel de la leche y el sector lácteo a nivel internacional (Magnific)

El Día Mundial de la Leche concentra, desde hace más de dos décadas, campañas públicas, actividades sectoriales y mensajes de organismos y empresas vinculadas a la producción y el consumo de lácteos. El Día Mundial de la Leche, impulsado en 2001 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se planteó como una plataforma para poner a la leche en el centro de la conversación global sobre alimentación.

En su explicación oficial, la FAO indicó que eligió el 1 de junio porque en numerosos países ya existían “días nacionales” dedicados al producto en fechas cercanas, lo que facilitaba unificar el calendario.

En paralelo, la conmemoración funciona como una vitrina para mostrar el peso económico del sector y la diversidad de prácticas con las que cada país la celebra.

El origen: la decisión de la FAO y la elección del 1 de junio

La FAO convirtió el 1 de junio en una fecha global para destacar la importancia de la leche y coordinar campañas internacionales vinculadas al sector lácteo. (Magnific)

El punto de partida del Día Mundial de la Leche se ubica en 2001, año en el que la FAO estableció la jornada a escala internacional. La organización explicó que la fecha quedó anclada al 1 de junio debido a un factor práctico: varios Estados ya celebraban jornadas nacionales relacionadas con la leche alrededor de ese día, por lo que se optó por unificar el marco temporal.

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En su página institucional, la FAO también recordó que la conmemoración no figura como “día internacional oficial” de Naciones Unidas, aunque el organismo especializado en agricultura y alimentación mantiene el seguimiento de las celebraciones y difunde información a través de su red vinculada al mercado lácteo.

La definición del día también quedó asociada al objetivo de “celebrar todos los aspectos” vinculados con la leche y con la industria láctea. El mismo artículo señala que la efeméride buscó dar visibilidad a la leche como alimento de alcance global y, además, divulgar las actividades vinculadas al sector.

Qué busca la efeméride: alimento global, economía y nutrición

Más allá del consumo, la jornada internacional apunta a visibilizar el peso del sector lácteo en la economía, la nutrición y la sostenibilidad alimentaria. (Magnific)

El motivo central del Día Mundial de la Leche, de acuerdo con la FAO, es reconocer el lugar de la leche como alimento global y, al mismo tiempo, dar espacio a la conversación sobre el conjunto del sector lácteo. En su descripción, el organismo planteó que la jornada sirve para “correr la voz” y para que actores públicos y privados compartan iniciativas con alcance comunitario, desde acciones de difusión hasta eventos.

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En una línea similar, medios digitales describen que la fecha fue proclamada por la FAO con el objetivo de abordar asuntos relacionados con el sector lechero en todo el mundo y fomentar el consumo de leche a escala global. Esa misma ficha remarcó que, aunque no sea un día internacional oficial del sistema de Naciones Unidas, la FAO continúa recopilando información sobre actividades y divulgándola.

La conmemoración también es utilizada por compañías del rubro como un punto de apoyo para difundir mensajes corporativos. Algunas empresas, por ejemplo, vincularon el 1 de junio con el reconocimiento de los aportes del sector lácteo a la sostenibilidad, al desarrollo económico, a los medios de vida y a la nutrición.

Cómo se celebra y qué particularidades mantiene a nivel internacional

Repartos de productos, ferias y campañas informativas forman parte de una efeméride que también abrió debates sobre consumo, salud y alternativas vegetales. (Magnific)

La propia FAO subrayó que la celebración varía de un país a otro, con acciones que pueden incluir reparto de cartones, campañas publicitarias u organización de actividades comunitarias. En ese repaso, el organismo destacó un elemento transversal: el énfasis en la leche y en el entramado productivo que la rodea.

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En su artículo sobre la conmemoración, la página de la FAO consignó que, si bien la observancia del Día Mundial de la Leche se instaló en torno del 1 de junio, existen excepciones nacionales. El texto menciona, como ejemplo, que algunos países sostienen fechas diferentes para celebraciones locales. El mismo artículo agrega un dato adicional sobre el debate público alrededor del tema: en 2017 se creó un “Día Mundial de la Leche Vegetal”, fijado el 22 de agosto, como respuesta crítica al impacto ambiental, los efectos en la salud y el bienestar animal asociados a la industria láctea, según el contenido de esa entrada.

En la práctica, la efeméride del 1 de junio se convirtió en un marcador anual para que gobiernos, organismos sectoriales, empresas y entidades educativas publiquen materiales y coordinen acciones. Para la FAO, además, el día opera como un punto de encuentro informativo, ya que su división especializada en mercados y comercio concentra información sobre celebraciones y la comparte en sus plataformas vinculadas a la red láctea.

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