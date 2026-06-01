Mientras Roberto Sánchez dijo a Keiko Fujimori “usted es responsable” por becas sin presupuesto, ella lo ligó a Petroperú y allegados

A pocos días de las elecciones del 7 de junio, el último debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones concentró parte de la atención en dos áreas que suelen definir la evaluación ciudadana de cualquier gobierno: la educación y la salud. En el Centro de Convenciones de Lima, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez confrontaron propuestas, cuestionaron la viabilidad de los planes de su rival y defendieron sus propias prioridades para el periodo 2026-2031.
El intercambio mostró dos enfoques distintos sobre el papel del Estado. Mientras Fujimori centró su exposición en programas de atención médica, infraestructura educativa y apoyo social, Sánchez puso el foco en el financiamiento público, el acceso universal a la educación superior y la expansión de los servicios de salud mental.
La discusión también abrió un espacio para los cuestionamientos políticos. Ambos candidatos utilizaron parte de sus intervenciones para señalar contradicciones en las propuestas del adversario y atribuir responsabilidades sobre decisiones presupuestarias y económicas que, según sostuvieron, afectan directamente a la educación y la salud de la población.
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Keiko Fujimori plantea telemedicina y refuerzo de la atención contra el cáncer
Durante su intervención, Keiko Fujimori describió las dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos para acceder a diagnósticos y tratamientos. Según indicó, existen largos periodos de espera para consultas especializadas, exámenes médicos y el inicio de terapias.
Ante ese escenario, anunció la implementación de un sistema de telemedicina a nivel nacional. “Vamos a implementar telemedicina en todo el país. No más tiempos de espera”, señaló. También propuso fortalecer el fondo destinado a enfermedades de alto costo y ampliar la cobertura para tratamientos contra el cáncer que actualmente no cuentan con protección estatal.
La candidata de Fuerza Popular también presentó un plan gratuito enfocado en los primeros mil días de vida, con el objetivo de proteger a la primera infancia y combatir la anemia infantil.
Educación: infraestructura escolar, becas y apoyo a docentes
En materia educativa, Fujimori sostuvo que una parte importante de los colegios del país carece de servicios básicos. Como respuesta, prometió la construcción y modernización de cinco mil instituciones educativas con acceso a infraestructura adecuada e internet.
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Asimismo, anunció la entrega de cinco millones de kits escolares compuestos por mochilas, útiles, buzos y calzado elaborados por micro y pequeñas empresas. Según explicó, la medida busca beneficiar tanto a los estudiantes como a los productores nacionales.
La candidata también planteó recuperar el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para garantizar alimentación escolar mediante compras directas a productores locales. Respecto al magisterio, afirmó que cumplirá con la ley destinada al pago de la deuda social de los docentes.
Otra de sus propuestas consistió en ampliar el alcance de Beca 18 e incrementar las oportunidades para estudios técnicos vinculados a las demandas del mercado laboral.
Roberto Sánchez cuestiona el financiamiento de las propuestas
La respuesta de Roberto Sánchez se centró inicialmente en el tema presupuestario. El candidato de Juntos por el Perú criticó las promesas relacionadas con las becas y responsabilizó al Congreso por no asignar mayores recursos a ese sector.
“Usted es increíble, señora Keiko Fujimori. Habla de becas, que el Congreso de la República que usted dirige no ha querido asignar presupuesto para becas y usted es la responsable”, expresó durante el debate.
Sánchez también sostuvo que el presupuesto del Parlamento aumentó en más de 1.500 millones de soles, situación que calificó como incompatible con los anuncios realizados por su contendora.
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Acceso universal a la educación superior y mejoras salariales
Dentro de sus propuestas educativas, Sánchez afirmó que uno de los principales problemas del país radica en las dificultades de acceso a la universidad. Según indicó, solo tres de cada diez jóvenes que deberían ingresar a la educación superior logran hacerlo.
Por esa razón, propuso convertir el ingreso a la universidad en un derecho universal mediante una implementación progresiva. También defendió mejoras para los docentes, incluyendo el reconocimiento de la deuda social pendiente y una remuneración mínima equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria para quienes se encuentren en la base de la carrera magisterial.
Además, planteó avanzar en la homologación salarial de los profesores universitarios y fortalecer los mecanismos de alimentación escolar mediante la transferencia directa de recursos a los comités responsables de ese servicio.
Salud mental y expansión de la atención primaria
En el ámbito sanitario, Sánchez propuso garantizar la atención gratuita en el primer nivel de salud y desarrollar una red de 500 policlínicos. También planteó la creación de brigadas médicas destinadas a centros poblados y caseríos.
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Uno de los puntos más destacados de su exposición fue la salud mental. “Yo soy psicólogo terapeuta, sé el esfuerzo, sé que se necesita y hoy la salud mental no es una prioridad”, afirmó.
Entre sus medidas figura la incorporación de un psicólogo en cada colegio y la duplicación de los centros comunitarios de salud mental. Posteriormente, precisó que la contratación de psicólogos escolares se financiaría con recursos provenientes de impuestos aplicados a las apuestas deportivas.
Cruce de acusaciones por recursos públicos y gasto estatal
El intercambio entre ambos candidatos también incluyó cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos. Keiko Fujimori sostuvo que los fondos destinados a Petroperú y a “los amigos de Roberto Sánchez” deberían orientarse hacia la educación.
Por su parte, Sánchez respondió que el fujimorismo provocó un importante déficit en la recaudación tributaria al favorecer, según afirmó, la condonación de deudas a empresarios cercanos a ese sector político.
En otro momento del debate, Fujimori anunció desayunos escolares de calidad, el fortalecimiento de las ollas comunes y un bono de reconocimiento para las personas que participan en esos espacios de apoyo alimentario, mientras Sánchez insistió en que la educación y la salud deben contar con mayores niveles de financiamiento estatal dentro del presupuesto nacional.
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