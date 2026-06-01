“Le perdona S/20 mil millones a sus amigos”: el duro ataque de Roberto Sánchez a Keiko Fujimori en pleno debate

Un posible enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría introducir más presión e incertidumbre en el mercado cambiario. Foto: EFE

El bloque de economía, empleo y reducción de la pobreza del Debate Presidencial 2026 elevó la tensión entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, quienes protagonizaron uno de los intercambios más directos de la noche al confrontar sus modelos económicos y cuestionar mutuamente los resultados de las fuerzas políticas que representan.

Lo que comenzó como una exposición de propuestas para impulsar el empleo y combatir la pobreza terminó convirtiéndose en un cruce de acusaciones sobre beneficios tributarios, responsabilidad fiscal, agroexportaciones, crecimiento económico y el papel del Estado en el desarrollo nacional. Ambos aspirantes aprovecharon el segmento de confrontación para defender a sus equipos técnicos y marcar diferencias sobre la dirección que debería tomar la economía peruana en los próximos años.

Sánchez acusa privilegios para grandes grupos económicos y plantea una “democratización de la riqueza”

Roberto Sánchez acusa a Keiko Fujimori de un "mercantilismo" que favorece a sus amigos, mientras Fujimori critica la gestión de Sánchez como ministro en el gobierno de Castillo y promete un crecimiento del 6%. Un debate lleno de propuestas y acusaciones.

La confrontación comenzó luego de las exposiciones individuales de cada candidato. En su intervención, Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, sostuvo que el país necesita una economía con mayor enfoque social y cuestionó lo que considera una excesiva influencia de determinados grupos empresariales en la toma de decisiones políticas.

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“El Perú tiene inmensa potencialidad para crecer y desarrollarse, pero necesitamos una mirada más democrática, más de economía social”, afirmó durante el debate.

Sánchez señaló que actualmente existen normas que favorecen intereses particulares y vinculó esas decisiones con sectores que, según indicó, respaldan políticamente a Fuerza Popular. Además, aseguró que su propuesta busca fortalecer la conectividad nacional mediante carreteras, caminos rurales y proyectos de integración para las zonas de frontera.

Durante la etapa de intercambio directo, el candidato intensificó sus críticas y defendió una estrategia basada en la denominada democratización de la riqueza, concepto que vinculó con una mayor participación de los sectores productivos en el crecimiento económico.

Dentro de sus planteamientos mencionó una segunda reforma agraria, orientada a tecnificar la pequeña agricultura y mejorar la productividad de millones de productores del país. También insistió en la necesidad de impulsar una “nueva minería social”, con mayor impacto en el desarrollo de las comunidades.

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En uno de los momentos más tensos del bloque, Sánchez cuestionó beneficios tributarios otorgados a determinados sectores económicos y acusó a su rival de favorecer intereses empresariales.

“Mientras usted a sus amigos les da una ley de exoneración que le perdona veinte mil millones de soles”, expresó.

Posteriormente, el candidato defendió al equipo económico que respalda su candidatura y destacó la participación del exministro Pedro Francke, quien forma parte de sus asesores. Asimismo, citó declaraciones del expresidente del Banco Central de Reserva y de exministros de Economía para sostener que el actual Congreso ha contribuido al deterioro de las cuentas fiscales.

Sánchez también aprovechó su tiempo para presentar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la generación de empleo. Entre ellos mencionó el Megapuerto de Chancay, el tren bioceánico, nuevas carreteras y obras destinadas a descongestionar la actual Carretera Central.

Según explicó, estas iniciativas permitirían atraer inversiones nacionales e internacionales y generar mayores oportunidades laborales en distintas regiones del país.

Fujimori defiende las agroexportaciones y promete duplicar el crecimiento económico

En este segmento del debate presidencial, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentan con visiones opuestas para la economía peruana. Sánchez propone un cambio de modelo con enfoque en la conectividad y honestidad, mientras Fujimori promete el retorno de programas de apoyo al pequeño agricultor. Conoce sus planes para el futuro del país. | JNE

La respuesta de Keiko Fujimori se concentró en defender el modelo económico que, según afirmó, permitió la expansión de sectores como la agroexportación durante las últimas décadas.

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Antes de ingresar al intercambio directo, la candidata destacó la importancia de la agricultura como fuente de empleo y anunció la recuperación de programas de apoyo al pequeño productor agrícola.

Entre ellos mencionó el retorno de iniciativas asociadas a Foncodes y Pronamach, así como la construcción de reservorios, canales de irrigación, sistemas de riego tecnificado y programas de semillas mejoradas.

Asimismo, prometió fortalecer mecanismos de apoyo para productores afectados por sobreofertas agrícolas, señalando que el Estado debe intervenir para evitar pérdidas económicas cuando determinados cultivos registren excedentes de producción.

Durante la confrontación, Fujimori optó por respaldar la experiencia de los integrantes de su equipo económico. Mencionó al exministro Luis Carranza, al exresponsable de los Juegos Panamericanos Carlos Neuhaus y al empresario Rafael Belaunde, destacando sus antecedentes en materia económica, infraestructura y minería.

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que una eventual gestión suya buscaría elevar el crecimiento económico del país hasta niveles cercanos al 6% al término de su mandato.

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“Hoy están cerca del tres por ciento y los dejaremos al culminar nuestro mandato en cifras del seis por ciento”, sostuvo.

Uno de los principales puntos de discrepancia apareció en torno al sector agroexportador. Fujimori defendió el desempeño de esta actividad económica y afirmó que ha permitido crear millones de empleos en distintas regiones del país.

La candidata destacó que el Perú ocupa posiciones de liderazgo mundial en la exportación de productos como espárragos, uvas, arándanos y paltas, por lo que consideró fundamental mantener el impulso a este sector.

Además, incorporó al debate el tema del turismo, cuestionando la gestión del sector durante los años en que Sánchez integró el gobierno de Pedro Castillo. Según indicó, el país aún no ha recuperado los niveles de visitantes registrados antes de la pandemia.

En respuesta a ello, planteó una estrategia orientada a incrementar la llegada de viajeros internacionales y alcanzar nuevamente la meta de cinco millones de turistas. Para lograrlo, anunció que fortalecería el presupuesto de PromPerú y reforzaría las campañas de promoción turística dentro y fuera del país.

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El intercambio económico dejó sobre la mesa diferencias marcadas sobre el papel de la inversión privada, la política fiscal, el apoyo al agro, la industrialización y las prioridades para impulsar el crecimiento económico, en uno de los segmentos más confrontacionales de la jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones.