Tini Stoessel conquista Lima con un show futurista: invitados sorpresa, la presencia de Rodrigo de Paul y la emoción de un reencuentro esperado

Tini Stoessel ofreció un concierto de gran despliegue visual y sonoro ante más de 35 000 personas en el Estadio Nacional de Lima, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.
El evento, realizado la noche del 30 de mayo, formó parte de su gira “FUTTTURA Tour” y llevó al público por un recorrido sensorial a través de las diferentes etapas musicales de la artista argentina.
El espectáculo inició con un ingreso impactante: Tini descendió desde una nave espacial suspendida en el aire, acompañada de un cuerpo de más de 30 bailarines y una producción técnica con luces de última generación, efectos especiales y pantallas de alta definición.
El set list superó las 35 canciones y abarcó éxitos emblemáticos como ‘Pa’, ‘Miénteme’ y ‘En mi mundo’, generando ovaciones en todo el estadio.
Invitados, reencuentros y momentos virales sobre el escenario
La cantante no estuvo sola en el escenario. Durante el show, Tini invitó a Mercedes Lambre (Mechi) para interpretar juntas ‘Ser mejor’, reviviendo la nostalgia de la serie ‘Violetta’. Más adelante, compartió escenario con Maxi Espíndola en ‘Te pido’ y con María Becerra en el éxito ‘Miénteme’, conformando uno de los momentos más celebrados de la noche.
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La energía del público fue constante y varios pasajes del concierto se volvieron virales en redes sociales, incluyendo el instante en que la artista sufrió un corte en uno de sus dedos y pidió ayuda a su equipo sin perder la compostura. “¿Pueden ayudarme con una curita o algo? Me estoy manchando aquí en vivo”, expresó Tini, manteniendo el ánimo y la interacción con los asistentes.
¡Último minuto! Tini Stoessel sorprendió a sus fans peruanos al invitar a María Becerra al escenario y cantar juntas para todo el público peruano. Video: TikTok @riclatorrez
Rodrigo De Paul en primera fila y el furor fuera del escenario
La presencia de Rodrigo De Paul, futbolista de la Selección Argentina y pareja de Tini, fue uno de los focos de atención fuera y dentro del estadio. De Paul acompañó a la cantante durante su estadía en Perú y fue visto entre el público, vestido de negro y con capucha, disfrutando y coreando los temas de su pareja. Videos que circularon en redes sociales lo mostraron cantando ‘Buenos Aires’ con entusiasmo junto al staff de la artista y saludando a seguidores.
El futbolista se alojó junto a Tini en un hotel de Miraflores, donde decenas de fanáticos se congregaron desde temprano para intentar ver o fotografiar a la pareja. La influencia mediática de ambos se reflejó en la expectativa generada en redes y en la viralización de imágenes, como la selfie tomada por Evelyn Arizaga, hermana de Angie Arizaga, junto a De Paul durante el evento.
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El futbolista Rodrigo de Paul fue visto disfrutando como un fan más del concierto que su novia, la cantante Tini Stoessel, ofreció en Lima, Perú. ¡No te pierdas su reacción al verla en el escenario! Video: TikTok @riclatorrez
Producción, conexión con el público y legado artístico
El despliegue técnico y visual del concierto, con tres horas de duración, estuvo acompañado por una entrega vocal y escénica que ratifica el momento artístico de Tini Stoessel. La artista agradeció el apoyo del público peruano y revivió etapas de su carrera, generando momentos emotivos y de nostalgia entre los asistentes.
El espectáculo incluyó una secuencia dedicada a ‘Violetta’, lo que provocó lágrimas y ovaciones entre los seguidores de todas las edades.
Al cierre del evento, la respuesta del público y la interacción en plataformas digitales confirmaron el éxito de la presentación. La gira “FUTTTURA” de Tini no solo celebra su trayectoria, sino que también apunta hacia el futuro de su carrera, reforzando su vínculo con fanáticos en Perú y en toda la región.
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