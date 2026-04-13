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Entre la cautela y el optimismo: radiografía de las expectativas empresariales antes de la segunda vuelta en Perú

Las proyecciones económicas a corto y largo plazo del BCR presentan saldos positivos, mientras los sectores empresariales muestran cautela ante la incertidumbre política

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Las expectativas empresariales en Perú se mantienen en terreno optimista pese a la incertidumbre electoral de marzo de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Las expectativas empresariales en Perú se mantienen en terreno optimista pese a la incertidumbre electoral de marzo de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El más reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) reveló que las expectativas empresariales permanecieron en el tramo optimista durante marzo de 2026, aun cuando los resultados fueron mixtos frente al mes anterior.

El estudio, elaborado antes de conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta electoral, indica que el indicador sobre el desempeño de la economía a tres meses subió de 50,2 a 52 puntos, mientras que las expectativas a doce meses avanzaron de 59,7 a 60 puntos. Ambos valores se ubican en el rango considerado favorable por el BCR.

Expectativas al límite: lo que revela el termómetro del BCR

En cuanto al sector, el índice de expectativas a tres meses alcanzó 55 puntos, un punto más que en febrero, y a doce meses subió de 62 a 62,1 puntos.

El indicador sobre la situación de las empresas a corto plazo registró una leve baja de 57,4 a 57,1 puntos, mientras que a largo plazo retrocedió de 67,2 a 65,1 puntos.

expectativas - BCR
Las expectativas sobre inversión empresarial en Perú repuntaron a corto plazo y disminuyeron ligeramente en el horizonte a doce meses, según el BCR.

El índice de demanda de productos a tres meses avanzó de 59,2 a 61,4 puntos y a doce meses se ubicó en 68,8 puntos, por debajo del nivel previo. La expectativa de contratación de personal a tres meses subió ligeramente hasta los 54,9 puntos, y a doce meses quedó en 60,7 puntos frente a 63,5 en febrero.

El índice de inversión empresarial a tres meses repuntó de 57,3 a 60,3 puntos, mientras que a doce meses descendió de 65,8 a 65,1 puntos. “Todos los indicadores de expectativas empresariales permanecieron en el tramo optimista en marzo”, señaló el BCR en su pronunciamiento oficial.

Kallpa SAB prevé reacción neutral del mercado tras el conteo rápido

A la espera de los resultados oficiales de la primera vuelta, Kallpa SAB destacó que, tras el conteo rápido de Datum, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga son percibidos como opciones “pro mercado” en términos relativos a otros candidatos. “El mercado estará atento a más información y los resultados oficiales. Esperamos una reacción neutral hoy sobre el tema”, indicó la firma.

Kallpa SAB también advirtió que los inversionistas evalúan de cerca la situación internacional, especialmente el riesgo de nuevas hostilidades en Medio Oriente, que podría impulsar el petróleo, elevar expectativas de inflación y presionar las tasas de interés, lo que afectaría el costo de capital de las empresas y, en consecuencia, los precios de los activos.

empresas - management - inversiones - BVL
El índice general de la Bolsa de Valores de Lima registró un alza del 1,35%, destacando frente a la volatilidad de Wall Street.

En tanto, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada del lunes 13 de abril con resultados positivos. El Índice General subió 1,35% hasta 54.297 puntos, mientras que el Índice Selectivo avanzó 1,14% alcanzando 1.402 puntos.

El comportamiento alcista de la plaza limeña contrasta con la volatilidad en Wall Street, donde el Dow Jones caía 0,40% y el Nasdaq y el S&P 500 mostraban leves avances. Los mercados asiáticos y latinoamericanos también presentaron índices variados al inicio de la semana.

Incertidumbre por la extensión electoral y problemas logísticos

El panorama económico y bursátil se ha visto influido por la extensión del proceso electoral, marcada por retrasos en la instalación de mesas, fallas técnicas y la imposibilidad de votar para más de 52.251 electores en Lima Metropolitana y el extranjero.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió ampliar la votación hasta este lunes para los ciudadanos afectados y suspendió la difusión de resultados hasta el cierre total de las mesas ampliadas.

Las incidencias generaron reclamos de gremios empresariales y manifestaciones ciudadanas, mientras persiste la expectativa sobre el desenlace de la primera vuelta.

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