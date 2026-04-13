Perú

Elecciones 2026: Estos son los principales congresistas que no habrían logrado reelegirse tras fracaso en comicios

Rostros conocidos, incluidos expresidentes del Congreso y líderes de comisión, fueron castigados en las urnas. Varios impulsaron la bicameralidad que hoy los estaría dejando fuera

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Montaje de cinco retratos: tres mujeres y dos hombres, todos adultos, con vestimenta formal o de campaña, hablando frente a micrófonos en un entorno político
Montaje de congresistas electos de 2021 y candidatos a diputados y senadores que no alcanzaron la valla en las elecciones de 2026, presentados en su faceta política. (Infobae)

Varios congresistas elegidos en las elecciones del 2021 no lograrían ocupar una curul en el nuevo Congreso bicameral, pese a haberse postulado nuevamente en estas Elecciones del 2026, ya sea con sus partidos de origen o bajo nuevas organizaciones políticas. Paradójicamente, varios de ellos impulsaron desde sus bancadas la reforma bicameral que hoy los deja fuera del Parlamento, cuya nueva conformación entrará en funciones en julio de este año.

Bancadas como Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Perú Libre (PL) y Podemos Perú (PP), que gozaron de amplia representación en el Congreso saliente, enfrentan ahora un severo revés electoral. El rechazo ciudadano a su gestión, que superó el 90% según encuestas pasadas, y el desgaste generado por la inestabilidad política compartida con el Poder Ejecutivo, han tenido un impacto directo en los resultados de 2026.

Collage de tres políticos: Cesar Acuña cubriéndose la boca, José Luna hablando frente a un micrófono y Vladimir Cerrón mirando de lado
Cesar Acuña, José Luna y Vladimir Cerrón, candidatos presidenciales para las Elecciones 2026, enfrentan la posibilidad de no superar la valla electoral según conteo de la ONPE. (Infobae)

Estas agrupaciones y sus líderes y/o fundadores —algunos de los cuales postularon simultáneamente a la presidencia y al Senado para asegurar su presencia en el nuevo gobierno— han sido castigados en las urnas. Según el conteo en curso de la ONPE, todo indica que varias de estas fuerzas no lograrían superar la valla electoral, quedando fuera del nuevo Parlamento bicameral y marcando un cambio profundo en la representación política nacional.

Los congresistas del 2021 que quedaron fuera en las Elecciones 2026

Alejandro Cavero
Alejandro Cavero, congresista de Avanza País. | Foto: Agencia Andina

En el caso de Avanza País, figuras políticas como Alejandra Tudela y Alejandro Cavero, ambos postulantes a la Cámara de Diputados por Lima, no lograron asegurar una curul pese a encabezar la lista y ser rostros visibles de la bancada. A ellos se suma Rosselli Amuruz, quien buscó un escaño en el Parlamento Andino, y José Williams, expresidente del Congreso, que intentó acceder tanto a la presidencia de la República como al Senado, sin éxito.

Eduardo Salhuana - Alejandro Soto - Congreso - Perú - 31 diciembre
La Comisión de Fiscalización citará a Eduardo Salhuana y Alejandro Soto por las investigaciones sobre una presunta red de prostitución en el Congreso, relacionada con Torres Saravia. Foto: Composición Infobae Perú

Por el lado de Alianza para el Progreso (APP), tampoco lograron la reelección Eduardo Salhuana, quien se postuló como senador regional; Lady Camones, que aspiró al Senado Nacional; ni Alejandro Soto, quien intentó renovar su escaño como primer diputado por Lima. Los tres ostentaron la presidencia del Congreso en distintos periodos, consolidando el poder de APP en las decisiones clave del último quinquenio. Destaca también el caso de Roberto Chiabra, quien, tras llegar al Congreso con APP, aspiró a la presidencia y al Senado por Unidad Nacional, quedando fuera de ambas contiendas.

Guido Bellido descarta que otro congresista de la bancada renuncie
Guido Bellido y la bancada inicial de Perú Libre Foto: Andina

En Perú Libre, María Agüero, congresista por Arequipa y declarada persona non grata en su propia ciudad, intentó regresar al Parlamento esta vez como senadora nacional, pero no lo logró. Del mismo modo, Kelly Portalatino quien también fue ministra de Estado buscó llegar al Senado sin éxito. Por su parte, Guido Bellido, uno de los rostros más visibles del partido y también ex presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, buscó la reelección postulando como senador por Podemos Perú, y no lo logró.

En el caso de Podemos Perú, José Luna Gálvez, su fundador y varias veces congresista, intentó nuevamente la presidencia y buscó un escaño en el Senado, quedando fuera de la representación parlamentaria.

Cambio Democrático
Sigrid Bazán, Roberto Sánchez. Isabel Cortez, Ruth Luque y Edgard Raymundo conformaron la bancada de Cambio Democrático. Bazán y Cortez llegaron al Congreso en el 2021 con Juntos por el Perú | Foto: Congreso

Otras figuras políticas reconocidas que tampoco lograron su objetivo, pese a su notoriedad, son Isabel Cortez (“Chabelita”), quien llegó al Congreso con Juntos por el Perú y postuló al Senado Nacional por Perú Primero; Sigrid Bazán, también ex Juntos por el Perú, candidata a diputada por Lima con el partido Venceremos; Alex Paredes, de Somos Perú, que intentó acceder al Senado regional; y Jorge Montoya, quien fue congresista por Renovación Popular y compitió esta vez por el Senado Nacional con el partido Sí Creo. Varios de estos candidatos presidieron comisiones clave en el Poder Legislativo durante su mandato.

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